Effekt mot delta: Derfor er Moderna bedre enn Pfizer

Moderna bruker mer av virkestoffet i dosene enn Pfizer. Det kan forklare hvorfor den funker bedre mot delta.

Begge vaksinene er RNA-vaksiner og laget på samme måte. Likevel viser nå flere studier at Moderna-vaksinen kan være mer effektiv mot deltavarianten enn Pfizer-vaksinen.

– En av grunnen til at Moderna-vaksinen kan gi kraftigere respons er at det er cirka tre ganger så mye RNA-partikler i en dose Moderna sammenlignet med en dose Pfizer, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

I tillegg er det noen forskjeller i hvordan vaksinen er laget, forteller han. Mer om det lenger ned i saken.

En av studiene som viser forskjellen i effekt er en amerikansk studie med 50.000 pasienter fra Mayo-klinikken i Minnesota, som viste at Moderna-vaksinens effektivitet mot å bli smittet med deltavarianten var høyere enn Pfizers. I juli 2021 var Moderna-vaksinen 72 prosent effektiv mot smitte blant testpersonene, mens tilsvarende tall for Pfizer var 42.

Begge hindrer alvorlig sykdom

Studien, som ikke er fagfellevurdert, fant også at i Florida – hvor antall smittetilfeller er rekordhøye – var risikoen for å bli smittet 60 prosent lavere i juli hos de som var fullvaksinerte med Moderna, enn for de som hadde mottatt Pfizer.

Begge vaksinene forhindrer alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse blant dem som smittes, men effektiviteten mot smitte har ifølge studien blitt redusert fra januar til juli. Mayo-studien konkluderer dermed med at det kan bli nødvendig med en ekstra dose Moderna for dem som har fått Pfizer eller Modernas vaksine tidligere i år.

Mulig sammenheng mellom effekt og bivirkninger

– Kan forskjellen i dosemengden forklare hvorfor det er noen flere som får influensasymptomer etter Moderna?

– Det er absolutt en mulig forklaring. Man kan spekulere i om forskjellene mellom vaksinene som gjør at den ene gir noe høyere immunitet også kan bidra til at den samme vaksinen gir litt mer opplevelse av bivirkninger rett etter vaksinasjonen, sier smitteverndirektøren.

– Vil man kunne få «Moderna»-effekten ved å blande dosene?

– Vi har ikke sett publiserte resultater som bekrefter dette, men det er ikke urimelig at Moderna gitt som andre dose vil gi en noe kraftige immunrespons.

Vaksineekspert: Oppsiktsvekkende

Immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, mener at det store spriket i vaksinenes effektivitet mot deltasmitten er oppsiktsvekkende.

– 76 mot 42 prosent er ganske stor forskjell. I Israel kan det se ut som om beskyttelsen av Pfizer-vaksinen har blitt svakere fra januar, sier hun.

Spurkland støtter opp om FHIs vurdering om hvorfor Moderna kan være mer effektiv mot deltavarianten enn Pfizer. Måten de to mRNA-vaksinene er «pakket inn» på, kan også utgjøre en forskjell.

– De to vaksinene er prinsipielt identiske, men vil ha variasjoner i hvordan selve dosene er produsert. Begge vaksinenes spike-protein er pakket inn i små fettpartikler (som bidrar til at arvestoffet kommer inn i kroppsceller, red.anm.), men det er ikke de samme fettstoffene. Denne forskjellen kan ha betydning for i hvilken grad disse fettstoffene stimulerer immunforsvaret, sier Spurkland.

Flere kommuner blander nå de to mRNA-vaksinene. Spurkland tror ikke at å kryss-vaksinere vil utgjøre en vesentlig forskjell på effektiviteten av vaksinasjonen.

– For alle praktiske formål er vaksinene like, men de som først har fått Pfizer skal absolutt ikke være lei seg for å få Moderna som dose to, dersom den gir bedre beskyttelse mot deltavarianten. Vi ser jo også fra tidligere at smittede som først mottok AstraZeneca og så mRNA-vaksine, har hatt veldig gode immunreaksjoner på blodprøver.