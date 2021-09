FAMILIEGLEDE: Hrabrin Haralanov stod frem i VG før jul i 2019 og fortalte om hvordan de jobbet i mange måneder i selskapet Fagarbeideren, uten å få lønn. Nå skinner solen igjen.

Jubel i Bulgaria: − Endelig kom lønnen fra Norge

De kom til Norge for å jobbe, men ble lurt trill rundt – og dro blakke tilbake til Bulgaria. Nå kan Hrabrin Haralanov og andre juble over etterbetalte penger fra Norge.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

– Endelig kom lønnen fra Norge. Dette har vi ventet på lenge, sier Hrabrin Haralanov.

VG skrev før jul i 2019 om hvordan ansatte i det norske selskapet Fagarbeideren AS jobbet på en rekke byggeprosjekter i Norge, inkludert politiets nye beredskapssenter.

Men lønnen uteble og selskapet ble slått konkurs rett før jul 2019.

Hrabrin og hans arbeidskamerater stod frem i VG og fortalte om hvordan de hadde blitt lurt.

LO og organisasjonen Fair Play Bygg i Oslo grep fatt i saken. Selskapet ble anmeldt og LO hjalp bulgarerne med penger til billett hjem, slik at de fikk feire jul.

Nå har det gått nesten to år.

– Det har vært ei vanskelig tid etter konkursen i Fagarbeideren. Jeg måtte ta opp privat gjeld for å greie utgiftene, sier Haralanov.

KLAR FOR NY NORSK VINTER: Hrabrin Haralanov sier han kan tenke seg å komme tilbake til Norge for å jobbe, hvis han er sikker på at arbeidsgiveren er seriøs.

Men gjennom den sakte malende norske byråkratiske kvernen, konkret via NAVs lønnsgarantiordning, har det nå kommet penger inn på hans konto i Bulgaria.

– Pengene går i stor grad med til å betale gjelden jeg har bygd opp. Det er nydelig å bli kvitt den byrden som har hengt over meg i flere måneder.

Nå svinger han hammeren i sitt hjemland.

– Jeg jobber som håndverker i Bulgaria, og månedslønnen her for en flink håndverker er opp mot 1000 euro i måneden– så pengene jeg har fått fra Norge nå utgjør en drøy årslønn her i Bulgaria.

Han sier han trolig vil forsøke seg i Norge igjen.

– Jeg kommer gjerne tilbake til Norge for å jobbe. Norge er et fint land, men det er store problemer med at utenlandske arbeidstakere blir utnyttet i arbeidslivet. Dersom jeg kommer tilbake skal jeg sørge for at jeg får meg jobb i et seriøs firma som ikke behandler utlendinger like dårlig som det vi opplevde i Fagarbeideren.

Fair Play Bygg Oslo og omegn og daglig leder Lars Mamen hjalp arbeiderne i Fagarbeideren med det praktiske, slik at de kunne få hjelp via lønnsgarantiordningen.

– Det har vært en stor jobb å dokumentere lønnskravet til de ansatte i Fagarbeideren. Det var masse rot med timelister og lønnsføring.

FIKK TIDLIG HJELP: Lars Mamen samlet arbeiderne i Fagarbeideren til møte etter at selskapet gikk konkurs i desember 2019, hvor de fikk praktisk hjelp. Nå kom pengene.

De og flere LO-forbund har hjulpet over 50 ansatte i Fagarbeideren, som samlet har fått rundt 3,6 millioner kroner via lønnsgarantiordningen.

Fair Play Bygg er en organisasjon hvor arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har gått sammen for å jobbe for et ryddigere arbeidsliv.

– Fagarbeideren AS var en bedrift som var rigget for å svindle. Mange har lidd store tap på grunn av konkursen. Men den største kostnaden måtte de ansatte bære, sier Mamen.

PÅ JAKT: Lars Mamens arbeid består å jakte på skurker og andre som opererer ulovlig i det norske arbeidsmarkedet.

Han viser til at Fagarbeideren AS ble drevet av en mann som tidligere er dømt til mange års fengsel og som er fratatt retten til å drive næringsvirksomhet resten av livet.

– Det er viktig at entreprenører og byggherrer gjør en grundig jobb med hvem de tar inn på sine prosjekter for å unngå å bruke svindlere, sier Mamen.

Han er bitter over at politiet henla saken mot den ansvarlige i Fagarbeideren og at han bare fikk en mild dom.

– Den mannen har påført samfunnet et stort tap og skapt store problem for de ansatte. For dette fikk han en ubetydelig straff for brudd på næringsforbudet.

LO-lederen: Trenger bedre vern

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier de er glade for at de ansatte endelig får lønnen de har krav på, men at det er «uakseptabelt» at det tok så lang tid.

– Ansatte som utsettes for lønnstyveri trenger et bedre vern, og vi må styrke både lønnsgarantien og ordningen med solidaransvar.

Hun reagerer på at de forholdene ved saken som handlet om menneskehandel, er blitt henlagt av politiet.

– Nok en gang ser vi at det er enkelt for konkursryttere og kriminelle bemanningsselskap å slippe unna, og at det er kreditorene, de ansatte og det offentlige som står igjen med regningen