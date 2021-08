SPENTE: Mange av fadderbarn er nervøse før de begynner på studiet. Her fra fadderuken i Oslo 2020. Foto: Eivind Senneset

10 ting du kan snakke om i fadderukene

Hvordan fungerer fadderukene? Hva skal du snakke med de andre fadderbarna om? Hvordan skal du huske navnene til de du havner på gruppe med? Vi har svarene!

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

VG har snakket med flere fadderledere i Norge, som sammen har kommet med tips til hva man kan snakke om.

Start med noe enkelt, som et «hei» og «hva heter du?». Etter dette vil det nok være naturlig å snakke litt om studiet som dere begge skal begynne på. Du kan for eksempel spørre om:

Hvorfor vil du gå på dette studiet?

Hva er forventningene dine til fadderuken?

Ønsker du å engasjere deg i en studentorganisasjon?

Hva gjorde du før du begynte på studiet?

Kjenner du noen som har gått dette studiet før?

Er du lei av all studiepraten kan du prøve deg på noen av disse spørsmålene:

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Har du funnet et sted å bo?

Hva slags hobbyer har du?

Hvilke ord og uttrykk misliker du?

Hvor ser du deg selv om ti år?

Foto: Eivind Senneset

Krevende å være fadder

Tidligere fadder Torjus Kirkemoen (22) sier at det er viktig å by på seg selv i fadderuken. Det å være fadder er en krevende jobb, sier han.

— Det er du som står for jobben av å introdusere en haug nye mennesker til hverandre. Det er en stor jobb og man må drite seg ut litt for å få de andre til å le, sier han.

KREVENDE JOBB: Torjus Kirkemoen (22) sier at det er mye faddere må passe på. Foto: Privat

Kirkemoen var fadder i fjor ved campus Ringeriket ved universitetet i Sørøst-Norge. I år er han leder for fadderstyret.

22-åringen sier at det er viktig å by på seg selv for at andre skal bli komfortable. Som fadder har man nemlig et stort ansvar for å bryte isen.

Slik kan du huske andres navn

Det kan være lurt å knytte navnet du hører opp mot personen, sier faddersjef ved Høyskolen i Innlandet, Fatema Al-Musawi.

– For eksempel bruker jeg hijab, så «Fatema Hijab», sier hun.

Fadderkoordinator ved OsloMet, Henriette Sarastuen Franck, sier at det kan være lurt å gjenta navnet til den man hilser på. Hun har også forslag til fire ulike navneleker:

En person sier navnet sitt. Personen ved siden av må gjenta dette navnet, og si sitt eget navn. Deretter må tredjemann gjenta disse to navnene, pluss sitt eget navn. Slik fortsetter det. Dersom noen ikke greier alle navnene foran seg må man starte på nytt.

En versjon av navneleken over. I tillegg til å si sitt eget navn, må man finne på et kallenavn på samme bokstav som navnet sitt begynne med, for eksempel «Tom Tøff». Så må nestemann gjenta navnet og kallenavnet til personen ved sin side, pluss sitt eget navn og kallenavn. Slik fortsetter det.

Den første personen sier navnet sitt, og en ting som begynner på samme bokstav, for eksempel «Tom Tønne». Nestemann må gjenta navnet og tingen, pluss si sitt eget navn og et annet ord på samme bokstav. Slik fortsetter det til alle har gjentatt rekken med navn og ting.

En starter med å si navnet sitt og mime en aktivitet man liker, f.eks. å stå på ski. De andre må gjette hva personen liker å gjøre.

Foto: Eivind Senneset

Disse lekene er morsomme i fadderuken

Det er alltid hyggelig å benytte seg av leker hvor man får muligheten til å bli bedre kjent, sier faddersjef ved BI, Anniken Wegener Aanby.