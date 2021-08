Tyskland og nye regioner i Sverige kan få karantenekrav

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) lager hver torsdag et risikokart , som er nyttig for å sammenligne smitten i ulike regioner i Europa. Men merk at fargene på dette kartet ikke har noe med hvor du kan reise å gjøre. Det er heller ikke så nyttig for å spå endringer i det norske reisekartet. EU ser for eksempel ikke på tall for de svenske fylkene, slik det norske reisekartet gjør, men har delt Sverige inn i noen færre og større regioner.