KARANTENEGRENSE: Dalarna er den siste svenske regionen på grensen til Norge som fortsatt er grønn. På mandag ligger også den an til å ryke. Karantenekravet for Värmland vil uansett bestå, noe som rammer reisende fra Charlottenberg over Magnormoen Kontrollstasjon (på bildet)

Mandag kan hele Sverige få karantenekrav

De åtte regionene i Sverige som fortsatt er grønne, ser ut til å ryke på mandag.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

Det viser tall som VG har hentet inn fra det svenske folkehelseinstituttet FHM.

FHI henter på torsdager inn tall for å oppdatere det norske reisekartet, som avgjør om uvaksinerte og folk med én dose må i reisekarantene. VG henter inn tall fra samme kilder som FHI, for å spå hvordan karantenekravene kan bli fra mandag.

For Sverige ligger det an til flere store endringer:

Disse kan få karantenekrav: Alle de åtte regionene som i dag er grønne, har steget opp på oransje eller rødt smittenivå: Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Örebro og Västernorrland. De er oransje/rød både hvis man ser på tall for de siste 14 dagene og de siste to kalenderukene, og dermed er det ganske sikkert at de ryker.

Disse vil fortsatt ha karantenekrav: Västra Götaland, Värmland, Stockholm, Gotland, Halland, Västerbotten, Västmansland, Jämtland, Norrbotten, Skåne, Södermansland, Uppsala, og Östergötland.

Én er ned på grønn, men vil ikke åpnes: Norrbottens län har faktisk gått ned på grønt smittenivå, men regionen blir ikke åpnet og farget grønn på mandag likevel. I oddetallsuker (som nå) vurderer regjeringen kun om det skal strammes inn for noen land og områder.

I Finland ser Mellersta Österbotten og Itä-Savo ut til å ryke og bli oransje/rød, så Västerbotten står igjen som den eneste grønne regionen i Finland.

Husk at det er flere unntak for vaksinerte Hva som gjelder når du har to doser, én dose eller har hatt corona, finner du på helsenorge.no. Fullvaksinerte er for eksempel unntatt innreisekarantene og trenger ikke forholde seg til disse fargene, mens folk med én dose (tatt for en viss tid siden) kan ta karantenen hjemme når de kommer fra et mørkerødt land. Vis mer

Senere torsdag får vi nye tall for land i EU/EØS fra Det europeiske smittevernbyrået (EDCD), som viser om noen grønne land i Europa kan få karantenekrav fra mandag. Tyskland har hatt en smitteøkning i det siste, og det blir spennende å se om de har gått over grensen for oransje/rød.

Her kan du se hvilke farger som gjelder akkurat nå. Trykk på «forventet» for å se de mulige endringene for Sverige og Finland:

Dette betyr fargene Merk at det er unntak fra innreiseregler for folk med to doser og flere av dem som har hatt corona tidligere. Hva som gjelder når du har én dose, to doser eller har hatt corona, finner du på helsenorge.no. Grønn Det er ikke krav til å ha med en negativ test tatt før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fortsatt fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Rød Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerød Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Lilla Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Øvrige land Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Vis mer