VIL MALE NORD-TRØNDELAG RØDGRØNT: Ap’s Ingvild Kjerkol og Sp’s Marit Arnstad.

VG-måling: Sp faller - Ap igjen størst i Nord-Trøndelag

STJØRDAL/OSLO (VG) Senterpartiets oppslutning i Nord-Trøndelag faller så mye at Arbeiderpartiet igjen er det største partiet der. VGs ferske måling gir Ap to plasser på Stortinget, mens Sp og Høyre får hver sin.

Publisert: Nå nettopp

Overfor VG uttrykker listetoppene Marit Arnstad (Sp) og Ingvild Kjerkol (Ap) en felles ambisjon å farge hele stortingsbenken - de fire direktevalgte mandatene - fra Nord-Trøndelag i rødgrønne farger.

Det målet har vært innenfor rekkevidde på alle lokale målinger de siste par årene, hvor Høyre har vært ute av Stortinget.

Men med 25,4 prosent på denne lokale partimålingen, som er tatt opp den siste uken, ligger Sp bare en hårfin prosent over valgresultatet fra 2017.

Det er en gedigen nedtur for partiet som har ligget konsekvent mellom 30 og 40 prosent på lokale målinger de siste to årene.

– For vår del vil resten av valgkampen nå handle om samle oppslutning nok til å ta Høyres mandat. Det er jo åpenbart at velgerne i Nord-Trøndelag ønsker et regjeringsskifte og en annen politisk kurs, sier Marit Arnstad til VG.

Fakta om målingen Målingen fra Respons Analyse er basert på 600 intervjuer på telefon til velgere i Nord-Trøndelag mellom 28. og 23.august. Feilmarginen er mellom 2 og3,5 prosent, størst for de største partiene. Gruppen «Andre» omfatter denne gang 2.0 prosent til Demokratene, 0.6 til Industri- og næringspartiet, 0.6 til Pensjonistpartiet, 0.3 til Sentrum og 0.3 til Helsepartiet. Vis mer

Milepæl

Samtidig kan Ap’s Ingvild Kjerkol, listetopp og partiets fremste helsepolitiker, juble over igjen å være størst i Nord-Trøndelag med 30,7 prosent. Det er 3,5 prosentpoeng under 2017-resultatet. Men likevel:

– Det er en milepæl for oss å være størst igjen i Nord-Trøndelag. Der har ikke vi vært på to og et halvt år, sier Ingvild Kjerkol.

Denne målingen viser også at:

Frp er nærmest halvert i Per Sandbergs gamle hjemfylke, og faller fra 11,5 prosent i 2017-valget, til 6,4 prosent.

SV, Rødt, MDG og KrF styrker seg sammenlignet med 2017-valget, men ingen av dem er i nærheten av å ta et direkte mandat.

Etter forrige stortingsvalg fikk Andre Skjelstad (V) utjevningsmandatet fra Nord-Trøndelag På denne målingen har Venstre krympet sin oppslutning fra 2,2 til 1,7 prosent. Nå har Demokratene, med 2 prosent, større lokal oppslutning enn Venstre.

Høyre-jubel

Høyres lokale stortingsrepresentant Elin Agdestein har vært på Tinget i åtte år, og søker gjenvalg. Hun er i Namdalen på vei til Bjarne Brøndmo og åpningen av et nytt anlegg for brukte biler, når VG når henne på telefon:

– Det er jo helt strålende. Det er lenge siden jeg har sett målinger hvor Høyre er inne på Tinget fra Nord-Trøndelag, sier Agdestein til VG. Hun sier at hun kjemper hardt for velgernes gunst nå før valget.

– På borgerlig side er Høyres mandat det eneste noenlunde sikre alternativet, legger Høyre-representanten til.

BYTTER FØRSTEPLASS PÅ NY MÅLING: Toppkandidatene Marit Arnstad (til venstre) og Ingvild Kjerkol sier begge at de jakter på Høyres ene stortingsmandat i Nord-Trøndelag.

– Hva er de viktigste sakene i lokalvalgkampen i Nord-Trøndelag?

– Folk i Nord-Trøndelag er alltid opptatt av helse. Mange står nå uten en fastlege på grunn av krisen i ordningen. Og de er opptatt av at de nye redningshelikoptrene kan lande på sykehuset på Namsos, og ikke på bare på flyplassen tre kilometer unna, sier Ingvild Kjerkol.

– Mange er også opptatt av å gå beholde sitt lokalsykehus, sier Marit Arnstad.

– De gir også uttrykk for at landbruket må sikres, at småflyplassene opprettholdes. og de er opptatt av rovdyrpolitikk. Mange mister husdyr til rovdyr, og erstatningsordningene er uforutsigbar. I Snåsa måtte de søke ni ganger om fellingstillatelse av en bjørn før den ble innvilget, påpeker hun.

Elin Agdestein forteller at hennes velgere frykter at de rødgrønne skal endre på prioriteringene i Nasjonal transportplan, og at løftene om ny stamvei gjennom Nord-Trøndelag kan være i fare.

Tirsdag ettermiddag er Ingvild Kjerkol på vei til Malvik for å snakke om eldreomsorg. Marit Arnstad er i møter i Steinkjer om manglende bredbåndsatsing.