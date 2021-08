VANSKELIG OPPLEVELSE: Kvinnen vil fortelle sin historie, særlig fordi hun vil at andre skal slippe å oppleve det samme. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Røyket rullings på perrongen – politiet rykket ut til mor med barn på toget

Togturen til Bjørneparken tok en brå vending da en medpassasjerer varslet politiet om at en kvinne i 40-årene fremsto ruset. Det stemte ikke.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag formiddag var kvinnen i 40-årene på vei til Bjørneparken sammen med sitt seks år gamle barn. Før hun gikk på toget, røyket hun en sigarett hun hadde rullet selv.

Deretter vendte mor og barn snuten mot fornøyelsesparken i Flå, der barnets lekekamerat ventet. Så langt kom de to imidlertid aldri.

Bare to stasjoner etter påstigning dukket tre politibetjenter opp i vognen. De hadde blitt tipset om at hun hadde røyket marijuana på perrongen og blitt observert ruset på toget. Politibetjentene ba kvinnen og barnet bli med av toget.

På perrongen gikk betjentene gjennom innholdet i bagasjen hennes.

– Det opplevdes utrolig nedverdigende, og jeg føler meg urettferdig behandlet, sier kvinnen til VG, som av hensyn til seksåringen ikke ønsker å ha navnet sitt i avisen.

POLITI: Moren sier til VG at hun oppfattet politibetjentene som hyggelige etter forholdene: - To av politibetjentene, spesielt han ene, var flink til å gi barnet oppmerksomhet mens de andre ransaker. Foto: Privat

Derfor tok hun selv initiativ til å vise politiet hva hun hadde i vesken: En pakke rulletobakk, rullepapir og filter. I vesken hadde hun også reseptbelagte medisiner i en beholder.

– Jeg tenkte at politiet uansett hadde lov til å gå gjennom vesken min, så jeg prøvde å normalisere en unormal situasjon for et barn som ikke helt forsto, sier kvinnen.

Politiet fant ingen ulovlige rusmidler på kvinnen. De mente heller ikke at kvinnen var ruset, slik tipseren hevdet.

På grunn av hendelsen mistet de det siste toget til Bjørneparken og måtte skrinlegge hele turen.

Oppskaket og stresset glemte moren å kjøpe billett på vei tilbake.

Boten på 1150 kroner kom på toppen av det hele.

Politiet: - Beklagelig

– Vi har stor forståelse for at det er en svært ubehagelig situasjon, og det er selvfølgelig beklagelig når hun ikke hadde gjort noe galt, sier politistasjonssjef Rune Albertsen i Øst politidistrikt og tilføyer:

– Samtidig er det en såpass alvorlig melding til politiet, at vi ikke kan unnlate å undersøke det.

Han forklarer at det var opplysningen om at det var et barn involvert, som gjorde at politiet rykket ut. Albertsen påpeker også at det fremsto som et troverdig tips.

Politistasjonssjefen bekrefter at patruljen, da de tok med kvinnen ut på perrongen, raskt oppdaget at hun ikke var ruset. Etter at hun begynte å vise frem innholdet i vesken, blant annet rullepapir og filter, mente de imidlertid at det oppsto skjellig grunn til mistanke.

En helhetsvurdering

– Hvilken grunnlag hadde dere for å ransake bagasjen hennes?

– Det var polititjenestemennene helhetsvurdering av situasjonen, blant annet at hun viste frem gjenstander som patruljen oppfattet som brukerutstyr for narkotika, forklarer Albertsen.

Med brukerutstyr sikter han til rullepapirene og filtrene som ble funnet, men som kvinnen skal ha brukt til å rulle tobakk.

Han trekker også frem at kvinnen ikke oppbevarte reseptbelagte medisiner i originalpakningen – slik man plikter når man er på reise.

– Det var rett og slett plassbesparende på reise. Hvis det er ulovlig, beklager jeg det, forklarer kvinnen.

Fortvilet over situasjonen

Politiet viser til at kvinnen ønsket å rekke det neste toget, i tillegg til at hun selv tok initiativ til gjennomgangen der og da.

– Alternativet var å kjøre inn på politistasjonen og gjøre undersøkelsene der. Jeg er ikke kjent med om det ble kommunisert at de kunne ta det på stasjonen, svarer Albertsen.

Han understreker samtidig at det fortsatt ikke er skrevet rapport på hendelsen da VG snakker med ham torsdag formiddag. Derfor kjenner han ikke alle detaljene.

REAGERER: Kvinnen i 40-årene måtte droppe turen til Bjørneparken. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Jeg er ganske sikker på at jeg aldri fikk noe tilbud om å bli med noe sted, sier moren.

Kvinnen forteller til VG at hun verken har rulleblad eller har brukt ulovlige rusmidler tidligere, men foretrekker å rulle sin egen tobakk.