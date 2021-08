FRYKTER IKKE SKRELL: Hverken Trygve Slagsvold Vedum eller spinndoktor og bananskallbærer Lars Vangen frykter å skli på målstreken før valget.

Vedum vil pumpe mer olje: Politikken ligger fast

ARENDAL (VG) Trygve Slagsvold Vedum frykter ikke at stortingsvalget blir et klimavalg som feller Senterpartiet på målstreken. Han tror at Norge fortsetter med oljeleting i fire nye år.

Vinden har snudd på meningsmålingene for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etter rekordmålingene rundt jul.

Siden desember har Sps oppslutning falt fra 21 til 16,2 prosent på pollofpoll.nos gjennomsnitt og har nylig falt på flere fylkesmålinger.

Vedum mener at Sp fremdeles ligger godt an.

– I 2017 kollapset Arbeiderpartiet omtrent på dette tidspunktet i valgkampen. Frykter du at det kan bli Sps skjebne nå?

– Du får bli med ut å reise. Da vil du merke at trøkket er enormt. Vi har ikke hatt denne kraften inn i valgkampen siden kanskje i 1993, da EU-kampen sto på som verst, sier Vedum til VG på Arendalsuka.

GLAD I HELE NORGE: Trygve Slagsvold Vedum ladet opp til debatt på Arendalsuka med en utenlandsk banan og en prat med VG.

Vil frede oljeleting

Miljøpartiene har gjort et byks på meningsmålingene etter FNs klimarapport, men Vedum tror at han kan vinne hvis det blir et klimavalg 13. september «fordi Sp har den beste klimapolitikken».

MDG, SV, Venstre og Rødt krever letestopp for ny olje. KrF vil begrense fremtidige lisenser.

Sp vil fortsatt lete og pumpe opp mer olje.

– Er det en viktig sak for dere å fortsette å lete neste periode?

– Olje- og gasspolitikken ligger stabilt i neste periode. Vi laget et bredt forlik i fjor vår, som både sikret arbeidsplasser og forpliktet bransjen til utslippskutt, sier Vedum.

– Garanterer du nå at olje – og gasspolitikken ligger fast?

– Det er jo allerede vedtatt og bestemt, sier han.

JUKSELAPP: Trygve Slagsvold Vedum har en jukselapp med CO₂-tall før klimadebatten på NRKs partilederdebatt mandag.

Vedum tror ikke et nytt storting vil endre oljepolitikken.

Ap, Sp, Frp og regjeringspartiene ble enige om oljeforliket i fjor vår. Oljepakken ga stimulans til prosjekter innlevert innen 2022 og godkjent innen 2023 – og gir dermed føringer inn i neste stortingsperiode.

– Du så jo bredden av partiene som sto bak forliket. Det vil bli stabilitet, sier Vedum.

Han sier at oljepakken stilte strenge klimakrav og understreker at Senterpartiet vil kutte 50–55 prosent av Norges klimautslipp innen 2030.

– SV kan ikke komme her og kreve letestopp?

– Alle parti må gå til valg på det de mener. Og så må jeg si hva Senterpartiet mener, sier han.

KASTET SEG OVER: Sp-rådgiver Trond Ivar Brækken og spinndoktor Lars Vangen kastet seg over mobilene da avisenes terningkast kom, før Vedum ga sin reaksjon på VGTV og andre TV-kanaler.

Bryr seg ikke

Sp-politikeren sier at han ikke bryr seg om dårlige målinger eller terningkast i hovedstadsavisene.

I VG fikk han terningkast tre etter partilederdebatten på Arendalsuka.

– Jeg bryr meg ikke om terningkastene til kommentatorene. Jeg bryr meg om vanlige folks hverdag. Vi er utfordreren og motmakten i denne valgkampen. Heldigvis har vi ikke et topartisystem i Norge, sier Vedum.

Han ligger milevis bak Ap-leder Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Erna Solberg på VGs statsministermålinger.

– Du angrer ikke på at du ble utropt som Sps statsministerkandidat?

– Nei, Senterpartiets landsmøte har bestemt at vi skal ha en egen statsministerkandidat. Vi søker posisjoner for å gjennomføre politikk. Det er gøy å være partileder i norsk valgkamp, sier han.

Endret styrkeforhold

Ap-leder Jonas Gahr Støre har større tro på at hans regjeringsalternativ – Ap, Sp, SV – vil vinne fram etter Aps vekst og Sps fall.

Vedum vil helst ha en regjering basert på Ap og Sp, uten SV.

– Med styrkeforholdet som er nå er det mindre sannsynlig med en Sp/Ap-regjering enn det var for et halvt år siden?

– I Norge har vi hatt både flertallsregjeringer og mindretallsregjeringer. På flere målinger bare den siste uken mangler vi fem-seks mandater for å få flertall med de to partiene alene. Det er fullt mulig å få til et flertall, sier Vedum.

– Det store bildet er at vi aldri hatt mulighet til det enn vi har nå, sier han.

POLITIKER: Trygve Slagsvold Vedum sier at han helst drar fra Arendalsuka så fort han kan. Han deltok på Senterpartiets partitime før han reiste.

Kritisk til lobbyfest

Trygve Slagsvold Vedum møter VG til et intervju og en banan tirsdag morgen før Senterpartiets partitime på Arendalsuka.

Han sier at han skal reise for å møte vanlige velgere så fort han kan.

– Jeg er opptatt av det med makt. Jeg vet ikke hvor mange lobbyister, kommunikasjonsfolk som er her på Arendalsuka, sier han.

Han sier at det er hyggelige folk, men at han er mot «hele konseptet» og at PR-byråene går magrere tider i møte hvis Sp får makt.

– Men liker du å henge litt med eliten?

– Jeg kritiserer ikke enkeltpersoner. Det gjør vi ikke i norsk politikk. Men jeg synes Arendalsuka er altfor pengedrevet, sier han.