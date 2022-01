REGISTRERTE MENINGER: Hege Grostad har ytret seg positivt om bruk av psykedeliske rusmidler i media og sosiale medier. Det fikk konsekvenser da hun i høst ble gravid.

Politiet lagret informasjon om nettaktiviteten til samfunnsdebattant

Helt siden 2014 har politiet registrert Hege Grostads aktiviteter og meninger på sosiale medier. Fremstår som grovt, sier hennes advokat John Christian Elden.

– Jeg er svært nysgjerrig på hvorfor politiet har loggført mine ytringer i sosiale medier og aviser, i hvilke registre og om de har hatt lov til å registrere mine ytringer og politiske aktivitet, sier samfunnsdebattant Hege Grostad til VG.

I desember ble hun tvunget til rustesting da hun ble gravid. Det begrunnet kommunen blant annet med politiets registrering av hennes politiske ytringer om legalisering.

VG kan i dag fortelle hvordan politiet hadde kartlagt hennes aktivitet på sosiale medier i en årrekke.

Hendelsen gjør stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) bekymret.

– Dersom det er en utbredt oppfatning i politiet om at selve rusdebatten utgjør en del av kriminalitetsbildet, må dette endres, sier hun og varsler allerede nå et spørsmål til justisministeren om dette.

Politiet sier til VG at de ikke driver overvåkning av rusdebattanter, men patruljerer internett på lik linje med andre steder.

Dette skriver politiet

Tvangsvedtaket ble trukket så snart Grostads prøver ikke viste spor av rusmiddelbruk. Siden har debatten rast om hvorvidt Grostad ble mistenkt for å ruse seg basert hennes politiske standpunkt.

VG har fått se loggen som politiet overleverte til Eidsvoll kommune om 36-åringen. Her presiseres det først at Grostad ikke finnes i straffesaksregisteret, altså at hun tidligere ikke er domfelt eller bøtelagt.

Likevel fremkommer det at politiet har samlet en hel del informasjon om samfunnsdebattantens aktivitet på sosiale medier.

Den første registreringen skjedde i 2014, den siste var i november i fjor.

Dette har de blant annet notert seg:

Politiet omtaler innledningsvis Grostad som en som «er kjent fra media som forkjemper for legalisering av blant annet prostitusjon og LSD».

Politiet viser til aktivitet på Grostads Facebook-profil. De nevner blant annet at hun har publisert et bilde hvor hun «formentlig har fleinsopp i hånda». De skriver også at hun til stadighet skriver om MDMA, LSD, ecstacy og sopp på sin profil.

Politiet viser til Grostads deltagelse i organisasjonen EmmaSofia, og skriver at hun gjennom denne jobber med å fremme psykadelika. Her nevner de også at Grostad er «tidligere prostituert».

Politiet har også logget at Grostad har fått seg kjæreste, gjennom å vise til et Twitter-innlegg. Politiet uttrykker her bekymring for at kjæresten gjennom Grostad trolig har «lett tilgang på diverse ulovlige rusmidler».

Politiet har også notert seg at Grostad driver en nettside som politiet skriver handler om å kultivere psykedelisk sopp.

– Nettsiden jeg driver, handler om dyrking av den helt lovlige matsoppen rosa østerssopp, presiserer Grostad overfor VG.

Hennes advokat John Christian Elden peker på den pågående debatten om hva Politiets sikkerhetsjeneste PST skal kunne registrere fra sosiale medier.

Et lovforslag som nå er på høring, vil gi PST lov til å lagre alt enhver person publiserer i kommentarfelt og sosiale medier i inntil 15 år.

– Blant annet Stortingets institusjon for menneskerettigheter mener det vil være i strid med menneskerettighetene, påpeker advokaten og fortsetter:

– Så viser det seg at politiet på Romerike allerede både driver med dette og sprer det videre.

– Ikke overvåking

VG har stilt flere spørsmål til politiet, deriblant om de følger med på personer som uttaler seg om ulovlig rusmidler.

I en e-post skriver politiet på Eidsvoll sier at de ikke overvåker personer som uttaler seg i sosiale medier om ulovlig rusbruk. De ønsker samtidig ikke å svare direkte på om de har lagret informasjon om Grostads aktivitet på sosiale medier.

– Politiet driver ikke slik overvåking. Men vi patruljerer med synlig tilstedeværelse på nett, og følger blant annet opp tips og henvendelser, sier politistasjonssjef Bernt Ingar Jahren ved Eidsvoll politistasjonsdistrikt.

De rettslige grunnlaget for å registrere informasjon i kriminaletterretningsregisteret, handler om risiko for lovbrudd og antatt lovbrudd, opplyser han.

Klar beskjed fra helseministeren

– Det jeg reagerer sterkest på, er registreringene hvor hennes ruspolitiske engasjement nevnes, så vidt jeg kan se senest i 2016 og 2017, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Like etter at saken ble kjent, utfordret hun helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) med et spørsmål om saken:

«Mener statsråden at det er akseptabelt at politiske ytringer i et demokratisk ordskifte brukes som del av et beslutningsgrunnlag for bruk av tvang mot en enkeltperson?», spurte hun.

DEBATT ER IKKE LOVBRUDD: – Politiet sier at de registrerer for risiko for lovbrudd. Men med den rollen som politiet har som beskytter av ytringsfriheten, må de være ekstra varsomme med å registrere ytringer. Rusdebatten er verken ulovlig eller farlig, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Denne uken svarte helseministeren. Hun ønsker ikke kommentere Grostads konkrete sak, men skriver i sitt svar at hun er enig med Thorsvik.

– Jeg er helt enig med representanten i at politiske ytringer ikke skal kunne utløse bruk av tvang, skriver helseministeren i sitt svar til Stortinget.

– På generelt grunnlag vil jeg understreke at holdninger til spørsmålet om legalisering av rusmidler ikke er relevante i vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt. Politiske ytringer i et demokratisk ordskifte kan ikke brukes som del av beslutningsgrunnlaget for bruk av tvang, svarer helseminister Kjerkol videre.

YTRINGER, IKKE TVANG: Helseminister Ingvild Kjerkol var klar i sitt svar til Venstres stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik.

Sammenlikner med alkoholbruk før graviditet

Grostads advokat, John Christian Elden, sier de vil følge opp saken på grunn av ulovlig tvangsmessig blodprøvetaking og ulovlig frihetsberøvelse.

– I mitt tilfelle hadde ikke kommunen dokumentasjon som viste at jeg ruset meg i det hele tatt under graviditeten. De burde derfor aldri ha kontaktet meg, sier Grostad.

– Jeg tviler på at kommunen antar at alle som har drukket alkohol før svangerskapet fortsetter å drikke under svangerskapet, sier hun videre.

– Myndighetene har også et ansvar for å sørge for trygge graviditeter. Hva mener du at kommunen burde ha gjort i ditt tilfelle?

– Kommuner bør sende all dokumentasjon de bruker til den gravide helst før de vedtar tvangsinnleggelse. I mitt tilfelle fikk jeg beskjed om at kommunen angivelig visste at jeg ruset meg, men de viste meg ingen dokumentasjon, svarer hun.

Hun forteller at hun opplevde å bli ytterligere mistenkeliggjort da hun motsatte seg rusprøver, til tross for at en slik motsettelse ikke fører til at beviskravet blir lavere.

Politiet: Vil evaluere saken

Ida Melbo Øystese, politimester i Øst politidistrikt, sier til VG at de vil endre rutinene sine på grunn av denne saken.

– Jeg ser at vi har behov for tydeligere rutiner som sikrer notoritet på våre vurderinger av forholdsmessighet og gyldighet i forbindelse med bistandsoppdrag. Dette vil vi nå jobbe videre med i Øst politidistrikt, sier hun.

Også Eidsvoll kommune vil evaulere bruken av tvang mot gravide Grostad.

– Vi vil evaluere denne saken i etterkant, slik det også gjøres i andre saker, sier kommunedirektør Knut Haugestad.