SYKEHUSTALEN 2022. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringen foreslår 1,5 milliarder kroner i ekstra støtte til sykehusene

– Vi vil gjøre vårt for at dere i sykehusene skal greie å stå gjennom vinteren med pandemien, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Helseminister Ingvild Kjerkol bevilger nytt millardbeløp til håndteringen av pandemien på sykehusene. Det sier hun i årets sykehustale.

– Vi vil gjøre vårt for at dere i sykehusene skal greie å stå gjennom vinteren med pandemien. Derfor kommer vi med en ekstra økonomisk tiltakspakke til dere. Vi har foreslått over 1,5 milliarder kroner, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I årets budsjett styrker de sykehusene med 700 millioner kroner mer enn forrige regjering. Finansieringen gir rom til å prioritere intensivkapasiteten, beredskap og psykisk helse, sier helseministeren.

Talen ble strømmet fra Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.

Helseministeren kunngjorde også sluttdatoen for fritt behandlingsvalg i talen.

– Regjeringen vil også avvikle godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg fra 2023, men beholde retten til å velge behandling blant de offentlige sykehusene og behandlingssteder som har avtale med de regionale helseforetakene, sier hun.

– Vi er absolutt åpne for samarbeid med gode partnere, men det må skje på vår felles helsetjeneste sine premisser.

– Nødvendige grep

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund mener det er mange gode ting å hente fra helseminister Ingvild Kjerkols første sykehustale.

– Utdanningsstillinger og friske midler til sykehusene er viktige og nødvendige grep for å styrke tilbudet til pasientene. Nå må sykehusene forvalte det oppdraget de har fått på en klok måte, sier Larsen i en pressemelding.

Et område NSF ikke mener er svart godt nok ut er hva som skal skje innen psykisk helse- og rusfeltet.

– Den gylne regel fjernes og helseministeren sier at de i stedet skal innføre nye styringsmål i feltet. Dette framstår som noe uklart, og vi vil følge opp dette videre for å gjøre hva vi kan for å påvirke slik at denne gruppen får den oppfølgingen de trenger. Dette er et felt og en pasientgruppe som har lidd under coronapandemien og de må prioriteres høyere framover, sier Larsen.

VIKTIG. Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.

Fagforbundet er fornøyd med at Kjerkol satser på heltid og flere fagfolk inn i sykehusene.

– Helseministeren har forstått at vi trenger flere ansatte i hele stillinger som deler bedre på arbeidsoppgavene. Vi er glade for at helseministeren har lytta til Fagforbundet og styrker hele laget ute i sykehusene, sier nestleder Sissel Skoghaug.

I tiltakspakken, som regjeringen snart legger frem, vil de foreslå midler til å opprette 200 nye utdanningsstillinger for spesialsykepleiere. Det er satt av penger i tiltakspakken for å få til dette.

– Vi tar altså flere grep både for å øke kapasiteten i sykehusene og gi dere som jobber i helsetjenesten bedre arbeidsforhold og flere kollegaer å diskutere med og dele oppgavene med, sier Kjerkol.