SVARER PARTIFELLEN: Helseminister Ingvild Kjerkol.

Helseministeren svarer Raymond Johansen: − Forstår frustrasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen krevde svar på hvor presset sykehusenes intensivplasser egentlig er. Nå svarer helseministeren, som mener det er viktig å beholde kontrollen i dagens smittesituasjon.

Publisert: Nå nettopp

De siste dagene har debatten om de strenge tiltakene rast, og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gikk torsdag hardt ut og krevde svar om hvor presset sykehusene egentlig er:

– Er sykehuskapasiteten faktisk så presset at vi må holde flere titalls tusen i en bransje – restaurantene og utelivet – borte fra arbeidsplassene sine? spurte han.

Dermed føyde han seg i rekken av restauranteiere, kultur- og idrettsfolk, Ap-ordførere og andre politikere som har stilt spørsmål ved tiltak regjeringen innførte for å bremse omikronsmitten før jul.

Debatten raser, og kritikken har spesielt handlet om den nasjonale skjenkestoppen. Men Støre har bestemt at den til tross for presset fra andre partier skal bli stående til neste uke.

Slik ser utviklingen innleggelser ved norske sykehus ut:

Dette sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) etter byrådsleder Johansens krav om svar:

– Jeg forstår frustrasjonen til Raymond Johansen og andre som har levd med ulike former for tiltak over en lang periode. Dessverre er situasjonen fremdeles alvorlig og preget av usikkerhet.

Via e-post skriver hun at smitten øker kraftig flere steder og at de forventer at flere blir smittet med corona fremover siden omikron-varianten dominerer.

– Vi ønsker å beholde kontrollen i en slik situasjon, skriver helseministeren.

– Hele helsetjenesten er utfordret

Helseministeren opplyser om at fastleger og legevakter i kommunene har høy belastning og at kommunene bruker mye ressurser på testing, smittesporing og vaksinering.

– Raymond Johansen peker på intensivkapasiteten, men det er kapasiteten i hele helsetjenesten som er utfordret.

Hun legger til:

– Høy smitte og sykdom i befolkningen vil føre til høyt sykefravær blant ansatte i helsetjenesten, men også i andre sektorer. Det kan ramme flere samfunnskritiske funksjoner.

De siste tre dagene har Norge registrert de tre høyeste smittetallene så langt i pandemien. Slik ser grafen ut nå:

Helseministeren forklarer at de torsdag har hatt møter med statsforvaltere og kommuner der flere melder om utfordringer. Dette gjelder også Oslo.

– Og denne uken rapporterte 172 kommuner til Helsedirektoratet at tilgangen på personell og kritisk kompetanse er utfordrende eller kritisk. Det tar vi på alvor.

Kritisk tilgang på personell

Byrådsleder Johansen har tidligere torsdag stilt spørsmål ved kapasiteten på sykehusene.

– Er det riktig at kapasiteten er 1200 intensivplasser og 4500 sykehussenger, slik det ble opplyst før jul? sa Johansen, og viste til tall opplyst fra divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til Nettavisen.

I artikkelen fra desember understreker divisjonsdirektøren at anslaget kun gjelder for en kort periode, og at også tilgangen på helsepersonell er utfordrende.

Johansen fortsatte:

– Hvis så er tilfelle, er vi da i en så dramatisk situasjon at vi må stenge ned når det for tiden ligger rundt 300 coronapasienter rundt omkring i landet og under 100 på intensivavdelinger.

Han mente at det ikke var grunn til påstå at vi var i krevende situasjon at hele landet måtte stenge ned hvis «så få plasser er opptatt.»

KREVER SVAR: Raymond Johansen krever svar fra Helse-Norge. Her avbildet i november 2021.

Helseministeren viser i sin svar til at helseregionene i mars 2020 kartla at det finnes 289 ordinære intensivsenger.

– Nylig har de informert om at det er realistisk å kunne trappe opp til 647 senger på kort sikt, men en andel av disse vil være såkalte intermediærplasser med en enklere innretning og lavere bemanning enn fullverdige intensivplasser. Høyere antall senger vil medføre dårligere standard enn vi har i dag. Det er en situasjon vi ikke ønsker å havne i.

Hun legger til at de heller ikke kan ta lett på at sykehusene må utsette planlagte operasjoner over flere uker for å frigjøre kapasitet til intensivpasientene.

Uklart om lokale tiltak

Johansen har også sagt at han vil la kommunene overta styringen av tiltakene, inkludert skjenkeforbudet.

Slik svarer Kjerkol på det:

– Når det gjelder lokale tiltak var det slik vi håndterte pandemien i høst, men det viste seg at det var flere steder tiltakene ikke kom på plass raskt nok. Samtidig var det flere kommuner som ville at staten skulle komme inn og ta et større ansvar.

Hun opplyser om at de skal vurdere tiltakene 14. januar, og at dette er noe Helsedirektoratet og FHI jobber med nå. Tidligere har hun varslet at det trolig blir justeringer.

– Vi kommer til å være i dialog både med Raymond Johansen og andre små og store kommuner for å få deres innspill. Vi vil fortsatt søke å skjerme barn og unge mest mulig, så de kan leve mest mulig normalt.