Nakstad om skjenkestopp: − Det er nyanser i dette

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forsvarer helsemyndighetenes grunnlag for den nasjonale skjenkestopp, men vedgår at det er nyanser i saken.

Publisert: Nå nettopp

Skjenkestoppen var en del av en helhetlig pakke da tiltak ble innført i desember, sier Nakstad i et intervju med VGTV onsdag morgen. De faglige rådene skal revurderes innen 14. januar, sier Nakstad.

I desember var det store smitteutbrudd på julebord. I tillegg var det mange store utbrudd på serveringssteder innendørs i 2021, forklarer Nakstad.

– Der mange er innendørs over lang tid, der er smitterisikoen høyest, særlig der du beveger deg rundt i et lokale. Og det gjør du ikke på kinoer og konsertsaler og sånne ting, men der er det også restriksjoner. Mens på serveringssteder er det mye kontakt mellom mennesker på kryss og tvers normalt sett hvis det er fullt. Så det er det faglige grunnlaget, for vi har hatt mye smittespredning på serveringssteder, sier han.

Men det er nyanser i dette, vedgår Nakstad.

– Det er ulike typer serveringssteder, og det er ulikt smittepress i ulike deler av landet, sier han.

– Nå vil vi revurdere om dette er formålstjenlig og hvordan smittevernet kan best ivaretas både på serveringssteder og andre steder i samfunnet, sier han.

Krever skjenkestopp opphevet

Norge er nå det eneste landet i Europa som har nasjonal skjenkestopp. Onsdag fremmer Fremskrittspartiet et forslag i Stortinget om umiddelbart å oppheve den nasjonale skjenkestoppen. De har delvis støtte fra flere partier, men ser ikke ut til å ha flertall, skriver Aftenposten.

MDG er enig i at skjenkestoppen må stanses umiddelbart, og SV ber regjeringen gjøre en revurdering. Også Høyre og Venstre uttrykker ønske om å oppheve skjenkestoppen, men de tre sistnevnte sier derimot at de ikke vil være med på å overstyre regjeringen.

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud sier i en uttalelse til VG at han er kraftig provosert over uttalelser fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Samtidig som Kjerkol i Debatten på NRK gjentatte ganger sier det finnes faglig grunnlag for skjenkeforbud, så står en forsker fra FHI i samme sending og sier det ikke er forskjell i smittetall mellom full skjenkestopp og skjenkestopp til klokken 22.00, sier Hoksrud, som er Frps helsepolitiske talsperson.

Hoksrud bekymrer seg for at mange restauranter står i fare for å gå konkurs. Mange tusen ansatte er permittert og risikerer å miste jobben.

– Det er spinnvilt om Kjerkol står for massekonkurser og arbeidsledighet i restaurantbransjen, uten at det finnes noen faglig bevist effekt for det. Når man innfører tiltak som innskrenker folks frihet, så skal det ligge veldig tunge argumenter til grunn, mener han.

VIL HA ØL: Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud vil ha åpne kraner igjen i deler av landet hvor det er forsvarlig.

Nakstad forsvarer skjenkestoppen

Under Debatten på NRK tirsdag sa FHI-forsker Karin Magnusson at de i en studie fant at delvis skjenkestopp og full skjenkestopp førte til like stor nedgang i smitte. Delvis skjenkestopp betyr typisk at kranene skrus igjen klokken 22. Nedgangen var mellom 50 og 60 prosent.

Effekten kan også forklares med at smitten uansett ville gått ned eller at det var andre tiltak som ble iverksatt samtidig, som førte til effekten. At folk holdt større avstand eller fikk mindre lyst til å gå på bar eller restaurant.

Nakstad gir uttrykk for at grunnlaget er tynt for å hevde at det ikke er forskjell i smittetall mellom full og delvis skjenkestopp.

– Det er gjort én studie basert på registertall, det vil si tall i svære databaser, som ikke har gått inn og vurdert enkeltsteder nøyaktig eller bevegelsesmønster, men bare har sett på rundt en million mennesker og sett på hvordan smitten har forløpt seg i den delen av befolkningen, sier Nakstad.

– Smittsomheten med omikronviruset er svært høy, spesielt når du er med mennesker innendørs der ventilasjonen er redusert, sier han.