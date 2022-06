Kongen til Ingrid Alexandra: − Må nok holde ut med meg en stund til!

Kongen ber Ingrid Alexandra stole på seg selv - og finne frem sin indre Wirkola. I sin egen tale blir prinsessen rørt av å snakke om sine brødre, Marius og Magnus.

Fredag kveld er det duket for en helaften på slottet for å feire at prinsesse Ingrid Alexandra er myndig.

Celebre gjester - blant dem norske og europeiske kongelige, politikere, kulturtopper og personlige venner - har ankommet i regnet og sitter nå rundt bordet dekket for rundt 200 gjester.

Rett før klokken 20:30 åpnet Dronning Sonja ballet med å ønske gjestene velkommen.

– Endelig får vi feiret vår kjære Ingrid.

Hun forteller at prinsessen i løpet av sine 18 år har vist hvem hun er og hva hun er god på:

– Du er glad i vannsport. Du er god på ski. Du er også glad i skolen, og i å være sammen med venner og familie. Du er en skikkelig tøffing – som verken er redd for å hoppe i fallskjerm eller for å si din mening. Det siste vil komme spesielt godt med, det lover jeg deg!

SAMLET: Kongelig familiebilde i lille festsal på slottet i forbindelse med feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag og gallamiddag på slottet. Foran: Prinsesse Ingrid Alexandra mellom dronning Sonja og kong Harald. Første rad fra venstre: Prinsesse Astrid, Marit Tjessem, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik, dronning Mathilde, kong Felipe, kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon, kong Willem Alexander, dronning Maxima, kronprinsesse Victoria, prins Daniel, prinsesse Estelle, og prins Oscar. Andre rad fra venstre: Emma Tallulah Behn, Leah Isadora Behn, Maud Angelica Behn, Durek Verret, prinsesse Märtha Louise, prinsesse Elisabeth, Marius Borg Høiby, prins Sverre Magnus, prinsesse Catharina-Amalia, arvestorhertug Guillaume, arvestorhertuginne Stephanie og prins Charles. Tredje rad fra venstre: Rosario Nadal, prins Tassilo, Olimpia Preslavska, Mafalda Cecilia Preslavska, Katharine Jibba Butler, prins Kyril, kronprins Pavlos, prinsesse Marie Chantal, prinsesse Olympia, prins Constantine og prins Aristides.

Dronningen videreformidler også noen ord hun fikk av sin mor:

– Det kommer ikke an på hvorledes man har det, men

hvorledes man tar det! Det har hjulpet meg meget gjennom livet. Og disse ordene ønsker jeg å gi videre til deg i dag.

I kong Haralds tale trekker han frem myndighetsdagen i januar, da prinsessen var med i statsråd:

– Heldigvis uten vetorett – siden man aldri vet hva som kan komme fra en engasjert ung dame som deg! Det var riktig hyggelig og folksomt oppe ved bordenden i statsrådssalen – da du og pappa tok plass på hver deres side av meg.

Han legger til at han denne fredagen i januar virkelig kjente på styrken og tryggheten i at slekt skal følge slekters gang.

– Men dere må nok holde ut med meg en stund til!

Han gir henne noen livsråd, blant annet at hun fortsatt må ta seg tid til skolegang og utdannelse og lek.

– Jeg har sagt det til deg flere ganger før, Ingrid, men en bestefar har lov til å repetere sitt viktigste råd om og om igjen: Vær deg selv. Og stol på at det er nok – alltid.

– Mange av oss føler nok til en viss grad at vi hopper etter Wirkola. Men vi har ikke noe annet valg enn å gjøre tingene på den måten som føles riktig for oss selv. Finne vår egen indre Wirkola, for å si det på den måten.

– Jeg er veldig glad i deg, og ønsker deg alt godt for veien din videre. Gratulerer med dagen.

Prinsesse Ingrid Alexandra takker familien i sin egen tale:

– Kjære mamma og pappa, tusen takk for alt dere har gitt meg.

– Mamma, Vi kan snakke sammen om alt. Takk for at vi kan ligge på sofaen og se på serier sammen, som Sex and the City. Jeg setter veldig pris på alt du gjør for meg.

– Pappa, Takk for at du tar oss med på ski og surf, og alle mulige aktiviteter.

Du fikser og ordner, og er rolig når vi andre ikke er det.

– Jeg er veldig takknemlig for at dere støtter meg, og jeg vet at dere alltid

kommer til å gjøre det. Jeg er veldig glad i dere.

– Kjære Marius og Magnus, dere betyr så mye for meg, sier prinsessen, og blir synlig rørt.

– Dere er sikkerhetsnettet mitt. Jeg vet jeg alltid kan komme til dere om det er noe.

Hun takker også kong Harald, og kommer med en personlig detalj fra livet:

– Takk for kveldene på Kongeskipet der vi sitter og ser på sport og cowboy

filmer sammen. Og ikke minst takk for at du alltid har en god vits når stemningen er litt laber.