– Vi må ikke gi debatten til de ekstreme

22. juli 2022 er det elleve år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Statsminister Jonas Gahr Støre advarer mot å la ekstreme meninger overta den offentlige debatten.

Statsministeren mener at det er viktig å omtale 22. juli-angrepet som et angrep på Arbeiderpartiet og AUF – et angrep med en veldig klar politisk begrunnelse.

– Folk ble drept for det de trodde på. Og det var målrettet mot arbeiderbevegelsen, Arbeiderpartiet, AUF, ungdommen vår, sier Støre.

VG møter statsministeren utenfor hans kontor i Oslo onsdag ettermiddag, to dager før 22. juli, dagen som markerer elleve år siden angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya.

11 ÅR SIDEN: Jonas Gahr Støre var utenriksminister under angrepet på Utøya og regjeringskvartalet.

Hard offentlig debatt

Statsministeren tror at hets og sjikanering skremmer mange vekk fra å delta i den offentlige debatten.

– Mange jeg møter nå er urolige for polarisering også i norsk debatt, at det blir ytterpunktene som blir stående og definere hva som er innafor. Vi må ikke gi debatten til de ekstreme.

Støre påpeker at året vi går inn i kommer til å bli krevende, med krigen i Europa og økte priser.

– Da skal demokratiet være sterkt ved å ha debatt, ha meningsforskjeller, men klare å håndtere det på en måte som ikke skaper grobunn for ekstremisme.

Viktigheten av fellesskap

22. juli kommer til å være en dag i Norge som gir aktualitet til slike temaer, mener Støre. Han tror dagen skal brukes til å aktualisere temaer som skaper utrygghet.

– Jeg må forsvare din rett til å ha din tro og jeg må forsvare din rett til å elske den du vil elske, fordi det handler også om min rett. Hvis vi ikke stiller opp for hverandre i det, så blir vi selv sårbare, og det er det verdt å minne om 22. juli.

Regjeringen har også nedsatt en ekstremismekommisjon, etter et forslag fra ungdomspartiet AUF, som ifølge Støre er godt i gang med sitt arbeid. Kommisjonen skal styrke kunnskapen om hvordan man forebygger ekstremisme.

– Det å bli ekskludert, det å falle utenfor fellesskap fra tidlig alder, er oppskriften på både et dårlig liv, men også grobunn for at du lett kan bli plukket opp av ekstreme holdninger, sier Støre.

Dette ser statsministeren i sammenheng med dagligdags politikk, som at det skal bli rimeligere for barn å være i SFO og barnehage. Han beskriver det som en bevisst politikk for å gjøre barn til en del av et fellesskap.

MINNESMERKE: AUF-leder Astrid Hoem og partileder Jonas Gahr Støre legger ned en krans ved 22. juli-minnesmerket i regjeringskvartalet i 2021.

– Målet har vært det samme

AUF-leder Astrid Hoem er med på telefon under samtalen utenfor Statsministerens kontor.

Hun minnes tre angrep Norge har sett de siste elleve årene:

22. juli, som var et angrep på AUF og på Arbeiderpartiet, som også rammet ytringsfriheten og demokratiet

Angrepet på Al Noor moskeen i Bærum og drapet på Johanne Ihle-Hansen, som var et rasistisk motivert angrep

Oslo-skytingen 25. juni under Pride , som PST vurderer som et ekstrem islamistisk terrorangrep.

– Det er jo ulike mål for disse angrepene, men målet har jo vært det samme: å skremme folk vekk fra å være dem de er, skremme folk vekk fra å tro på det de tror på, og da er det nettopp så viktig at vi holder fast at nå må alle moderate stemmer bidra.

Hun er tydelig på at hun mener at høyresiden har et særskilt ansvar for å bidra innen debatten om høyreekstremisme og 22. juli.

– For det er andre som lytter til dem enn som lytter til meg eller Jonas når vi snakker.

ANSVAR: AUF-leder Astrid Hoem er tydelig på at hun mener høyresiden har et særskilt ansvar for å bidra innen debatten om høyreekstremisme og 22. juli.

Særskilt ansvar

I fjor markerte Norge at det var ti år siden 22. juli-angrepene. Da satte både Støre og AUF-leder Astrid Hoem fokus på høyresidens ansvar for å nå ut til de med høyreekstremistiske holdninger.

Støre roser spesielt ungdommen på høyresiden for å ta dette ansvaret på alvor.

– 22. juli gir oss en mulighet og et ansvar for å bruke minnet om den fryktelige terrorhandlingen til å hedre de vi mistet, de som bærer tunge sår fra det angrepet, og samtidig ta på alvor utfordringen og faren det er at ekstremistiske holdninger blir til voldelige handlinger.

Oslo-skytingen i juni i år gir også et økt ansvar til det muslimske miljøet, mener Støre.

– I år må vi forvente at moderate muslimske ledere, enten om det er i moskeen eller i ulike sosiale miljøer, aktivt snakker mot ekstremisme.

STATSMINISTER: Det er elleve år siden angrepet 22. juli. Jonas Gahr Støre har vært statsminister i ett av dem.

Frykter normalisering

En av de tingene som AUF-leder Astrid Hoem frykter mest etter 22. juli, er at det ekstreme skal bli mer normalisert. Hun synes det er noe man ser eksempler på flere steder i verden nå.

– De ekstreme holdningene man tidligere bare så enkelte steder på internett, ser man nå bli normalisert helt i toppen av politikken. Man ser at vi har en brutal angrepskrig midt i Europa som er tuftet på konspirasjonsteorier og propaganda.

Støre nikker bekreftende til det AUF-lederen sier.

– Det er fortsatt en lang vei å gå, men det er så viktig at vi bidrar der vi kan, om det er i klasserommet, om det er rundt familie middagsbordet, eller om det er i vennegjengen. Hvert enkelt bidrag er viktig i kampen mot ekstremisme.