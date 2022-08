MARERITT FOR MANGE: Husleien kan økes én gang i året i takt med KPI, som nå har en skyhøy vekst.

Ut mot «cowboytilstander» i leiemarkedet – vil fryse leieprisene

Rødt vil fryse leieprisene eller begrense hvor høy prisøkningen på husleien kan være. Mahmoud Farahmand i Høyre mener det vil føre til svarte penger i systemet.

– Vi lever i en tid der alt blir dyrere: Strøm, mat og drivstoff. Samtidig opplever vi at folk blir robbet på boligmarkedet.

Det sier Tobias Drevland Lund i Rødt. Han krever at regjeringen tar grep om boligprisene i utleiemarkedet.

Nylig skrev VG om utviklingen av leieprisene i Norge. De øker kraftig flere steder. I Oslo er prisøkningen høyest, der gjennomsnittsleien på leiligheter som ligger ute på FINN.no har gått opp med over 2000 kroner siden januar.

– Når det nå har vært en økning på seks prosent, blir det ekstremt dyrt. Si du har en leie på 10.000 kroner som skal justeres til prisvekst, kan det nå økes med over 7.500 kroner i året. Det er helt vanvittig for de som ikke har så mye, sier Lund til VG.

Info Konsumprisindeksen Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i prisene på varer og tjenester som kjøpes av privatpersoner i Norge, og er dessuten et vanlig mål på inflasjon. Regelverket i dag sier at utleiere kan øke leieprisen én gang i året, i takt med konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,3 prosent fra juni 2021 til juni 2022. Uvanlig høy vekst i matvareprisene, i tillegg til at prisene på drivstoff fortsatte den stigende trenden, preget KPI i juni. Det vi har nå er den høyeste prisveksten over tolv måneder SSB har målt siden desember 1988. Kilde: SSB Vis mer

Husleien kan endres hver tolvte måned i takt med konsumprisindeksen (KPI). Fra juni i fjor til juni i år har det vært en KPI-økning på 6,3 prosent. Prisveksten er på det høyeste nivået siden 1988. Dette skyldes i stor grad økte priser på energivarer, ifølge SSB.

UTÅLMODIG: Stortingsrepresentant for Rødt, Tobias Drevland Lund, mener leiemarkedet må tas tak i.

Vil sette tak på husleien

– For tre dager siden var en sak med Fredensborg og Ivar Tollefsen som dro inn 19,2 milliarder på å leie ut boliger. Det viser at vi har et boligmarked ute av kontroll, og at markedet fungerer for utleierne og ikke for de som leier. Det bør innføres midlertidig frys i leieprisene, og de bør ikke økes noe mer før mer oversikt over prisveksten, mener Lund.

Han sier vi ikke kan ha «cowboy-tilstander» på leiemarkedet, og uttrykker bekymring for at blant annet studenter vil måtte bo dyrt og dårlig.

– Vi kan eventuelt se på muligheten for å sette et tak på hvor mye man kan øke leia. Vi foreslår 2,5 prosent. Dette er helt ekstraordinære tider. Utleierne burde ta mer sosialt ansvar, men det gjør de ikke, sier han og fortsetter:

– Først og fremst ber Rødt regjeringen ta umiddelbart grep, ta politisk kontroll og sørge for at unge og andre som sliter med store utleieutgifter klarer seg. Vi kommer til å stille forslag i Stortinget til høsten, sier han.

VG har kontaktet kommunaldepartementet og fått svar på e-post. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik sier at de har vært opptatt av problematikken fra dag én. Regjeringen ønsker at flere skal få mulighet til å eie sin egen bolig, og at de vil føre en aktiv boligpolitikk, sier han.

– Slik det fremgår av Hurdalsplattformen ønsker vi å vurdere husleieloven som forbrukerlov og sikre leietakere mer stabile leieforhold. Videre har vi startet opp arbeidet med en stortingsmelding om en helhetlig boligpolitikk, står det i e-posten.

Gjelsvik svarer ikke direkte på om Lunds forslag kan være aktuelle eller mulige.

NEI: Høyre og Mahmoud Farahmand mener Rødt presenterer lettvinte løsninger som kan få store konsekvenser i det lange løp.

Høyre: Forlokkende – men nei

Høyres Mahmoud Farahmand mener ikke forslagene har noe for seg, og tror det vil skape mer problemer enn det løser.

– Det vi ser fra lignende forsøk i andre land hvor dette har blitt prøvd fungerer det særs dårlig. I Danmark så man at folk betaler hundretusener under bordet i forkant, mens i USA ser man at det resulterer i forfall av bygninger og utleieenheter, sier Farahmand.

Han sier det er forlokkende å tro dette er en god løsning, men at det ikke vil fungere.

– Dette storby-problemet på boligsiden må løses ved å bygge flere boliger. Så er det muligens en utfordring at det er mange som søker seg til studier i Oslo, og helst vil bo sentrumsnært. Det finnes mange andre byer man kan studere i. Det må vi også være villige til å snakke om.

– Om løsningen er å bygge boliger, vil ikke det ta lang tid?

- Noen av de boligene som er planlagt i Oslo blir ferdig om ikke så altfor lenge. Jeg har stor forståelse for studentenes utfordringer, men det finnes dessverre ikke en quick-fix. Dette krever tålmodige.

Boligbygging for å løse problemet

Forslaget om å sette en maksgrense på 2,5 prosent mener han heller ikke er en god idé.

– Da ender du opp i samme problemstilling, der noen er villige til å betale mer. Disse pengene betales under bordet og vi får svart penger i systemet. Det er nærliggende at mange vil nok være villig til å forhåndsbetale en del hundre tusen kroner. Vi har hatt noen sånne saker i Norge også, for eksempel Nordea-saken. Dette er utfordringen. En slik løsning vil dessverre ikke fungere.

Om Lunds påstand om at det norske leiemarkedet er ute av kontroll, sier Farahmand følgende:

– Vi må ha med oss de grunngreiene. Alle som tjener penger betaler skatt. Om spørsmålet er hvordan får vi kontroll på utleiemarkedet, er ikke løsningene Rødt beskriver gode løsninger. Det vil komme svarte penger på markedet som ikke blir skattlagt, og ubalansen blir enda større og nå usynlig. For at vi skal klare å redusere prisveksten trenger vi flere utleieboliger.

– Bør det gjøres noe for å regulere hvor mange leiligheter utleieselskaper kan eie?

– Det er for meg vanskelig å svare på umiddelbart. og kan ikke si hva man bør og ikke bør gjennomføre uten å nøye ha vurdert effekten av tiltaket. Høyre har satt ned et skatteutvalg som jobber med blant annet disse temaene. Det vi vet fungerer er at antallet utleieenheter øker. Det må dermed bygges mer.

Huseierne: De som leier og bor der må betale

Carsten Henrik Pihl i Huseiernes Landsforbund sier reglene om omregulering fungerer godt, og er ikke enig i Rødts forslag.

– Vi ser også med veldig bekymring på den store prisstigningen. Det er ikke heldig for hverken utleiere eller leieboere. Jevn lav prisstigning er det beste. Vi mener at man heller må bygge flere studentboliger eller boliger generelt.

ENIG MED HØYRE: Carsten Henrik Pihl i Huseiernes Landsforbund.

– Det man må huske på er at KPI er kostnaden til utleierne, og påvirkes av kostnaden til strøm, vedlikehold og forsikring. Kommunale avgifter øker, og det er noe leieboerne sjelden betaler separat. Noen må betale kostnadene, og det er gjerne de som leier og bor der, sier Pihl.

Ifølge Pihl er medlemmene i all hovedsak er folk som leier ut kjellerleiligheter, og at de har mottatt flere telefoner av fortvilte huseiere som lurer på om de kan skru opp husleien på grunn av strømprisøkningene i vinter.

– Husleien kan justeres på to måter. Etter KPI hvert år, og etter markedspris hvert tredje år. Vi må svare de som ringer at de ikke kan øke prisene, for det har de gjort en gang allerede. Vi ser at folk er presset på grunn av at prisene går veldig opp, sier han.