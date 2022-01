BER OM KINABRÅK: MDGs Rasmus Hansson (t.h.) utfordrer Støre-regjeringen om vårt forhold til Kina.

MDG krever at Norge stanser handelsavtale – og ber Huitfeldt bli hjemme fra vinter-OL

Bare et par uker før Beijing-OL i Kina ber Miljøpartiet De Grønne utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bli hjemme og krever at Norge bryter frihandelsavtale-forhandlingene med Kina.

– Norge er et av få land i verden som nå vil binde seg tettere til diktaturet gjennom en frihandelsavtale, samtidig som kritikken mot Kinas økende brutalitet og menneskerettighetsbrudd øker i resten av verden, det skjer uten reell debatt i Stortinget, sier MDGs næringspolitiske talsperson på Stortinget, Rasmus Hansson, til VG.

Derfor legger partiet inn en interpellasjon i Stortinget.

– Vi ber konkret om at Norge sier opp den såkalte normaliseringsavtalen og avbryter frihandelsforhandlingene frem til menneskerettighetssituasjonen utvikler seg i riktig retning i Kina.

– Urovekkende

MDG er i stor grad en ensom partipolitisk motkraft med den røffe språkbruken mot den kinesiske giganten.

Hansson sier det er på høy tid at debatten om Norges forhold til Kina løftes inn i Stortinget.

– Utviklingen i Kina går i en svært urovekkende retning, og land som forsøker å ta dette opp med Kina, blir møtt med kraftige sanksjoner, nå senest Litauen. Norge må stå sammen med EU og Litauen og si tydelig ifra at vi ikke aksepterer denne typen virkemidler.

VIL DROPPE FORHANDLINGER: Rasmus Hansson mener en frihandelsavtale med Kina ikke er avgjørende for norske bedrifter.

Han ber Norge følge EU.

– EU har lagt sin planlagte investeringsavtale med Kina på is. Regjeringen til Støre og Vedum går i motsatt retning og søker en frihandelsavtale med Kinas kommunistparti.

Han ber om tøffere norsk politikk.

– Norge har signert en avtale som begrenser vår mulighet til å kritisere Kina, og jobber videre med en omfattende frihandelsavtale som også vil styrke det kinesiske regimet.

Utenriksdepartementet sier i en kommentar at Norge kan uttrykke bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Kina og gjør det også i dag.

– Det ligger ingen bindinger på norsk Kina-politikk som følge av den politiske normaliseringen i 2016, sier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap).

– Stjerneeksempel

MDG-Hansson viser til den såkalte Normaliseringsavtalen fra 2016.

– Den er et stjerneeksempel på at et demokratisk land setter kravene til et stadig mektigere diktatur foran sine egne interesser. Avtalen undergraver norsk demokrati og selvråderett, og må sies opp.

– Å søke frihandelsavtale gir mulighet til å påvirke Kina?

– Det går en grense for hva slags regimer vi bør gjøre økonomien og ytringsfriheten vår avhengige av. MDG er sterkere tilhengere av internasjonalt samarbeid enn de fleste på Stortinget, men vi er også tilhengere av at Norge nå retter ryggen og sier ifra. Ikke bare til små regimer vi synes er problematiske, men også til store.

AVVISER BOIKOTT: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bes om å bli hjemme istedenfor å dra til vinter-OL i Beijing. Det er ikke aktuelt, ifølge UD. Her under NATOS utenriksministermøte i Riga i desember.

– Derfor bør Huitfeldt bli hjemme

– Det er en frihandelsavtale vi har jobbet i veldig mange år for å få på plass, som vil kunne hjelpe norske bedrifter?

– Norske bedrifter har det ganske bra. En frihandelsavtale med Kina er ikke en være eller ikke være for norske bedrifter, selv om Kina er et enormt marked. Men det er nettopp det som er poenget, sier han:

– At Kina bruker sin makt til å blande handelssamarbeid med å presse andre lands politikk og syn på menneskerettigheter. Det må ikke Norge akseptere.

– Vi reiser i disse dager med en stor tropp til vinter-OL i Kina. Hva tenker du om det?

– Vi boikotter ikke folk, men vi kan boikotte diktatorer. Utøverne bør reise. Samkvem mellom folk og nasjoner er bra og viktig, men de, og utenriksminister Anniken Huitfeldt som også skal dit, må være klar over at i vinter-OL i Beijing er ikke Norge en liten miniputtnasjon langt borte.

Han legger til:

– Vi risikerer med gullfangsten vår å bli den aller fremste ambassadøren for Kinas president og diktator, Xi Jinpings, store nye OL-suksess.

Hansson legger press på utenriksministeren:

– Derfor bør Anniken Huitfeldt bli hjemme.

UD: Huitfeldt drar til Beijing

Utenriksdepartementet (UD) avviser at det er aktuelt for Huitfeldt å ikke reise til Beijing-OL.

– Det er lang tradisjon for at den norske regjeringen er til stede på olympiske og paralympiske leker som Norges idrettsforbunds gjester, uavhengig av hvor lekene arrangeres. Med forbehold om pandemibegrensningene planlegger regjeringen å være til stede både under OL og paralympiske leker i Beijing, sier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap).

UD sier at en eventuell handelsavtale ikke begrenser Norge fra å ta opp norske samfunnsverdier og menneskerettighetsspørsmål med Kina.

– Vi har fellesinteresser med Kina på områder som handel, klima og miljø, samtidig som vi uttrykker vår bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Kina – både i Stortinget, i mediene, overfor kinesiske myndigheter og i ulike FN-organer, sier Petersson.

– Taler med to tunger

Kinas president har akkurat holdt en tale under det digitale World Economic Forum-møtet i Davos hvor Xi sa at Kina alt har sendt over to milliarder vaksinedoser til 120 land verden over, og at ytterligere 1 milliard doser snart er på vei. 600 millioner av disse vil bli sendt til afrikanske land, mens 150 millioner doser skal gå til land i Sørøst-Asia.

Det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax har til sammenligning hittil levert 1 milliard vaksinedoser til utviklingsland, skriver NTB.

PRESIDENT: Kinas president Xi Jinping.

– Vi må kvitte oss med den kalde krigens mentalitet og søke fredelig sameksistens som alle har alt å vinne på, sa Xi i talen.

Hansson sier det er bra, men:

– Når Xi sier bra ting, så skal vi lytte. Kina gjør også mye godt for egen befolkning og interessante ting på verdensbasis som utfordrer også Norge på en bra måte. Men Xi taler med to tunger. Vi må også høre hva den andre tungen sier og tørre å ta til motmæle mot det vi hører.