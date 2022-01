NEKTER: Politimannen fra Nordland politidistrikt nekter for å ha gjort noe straffbart. Han står tiltalt i en av de mest alvorlige sakene Spesialenheten for politisaker har etterforsket.

Skal ha blitt voldtatt av politimannen: Var livredd for å fortelle sannheten

– Hvem skulle tro på meg? Alle tror jo på politiet, sier kvinnen som ifølge Spesialenhetens tiltale skal ha blitt voldtatt av politimannen i 30-årene.

Av Ådne Husby Sandnes

En politimann i 30-årene, suspendert fra stillingen i Nordland politidistrikt, står tiltalt for to voldtekter og for å ha misbrukt et overmaktsforhold til å skaffe seg seksuell omgang med fem kvinner.

Den ene kvinnen var politistudent da han innledet et forhold til henne. Ifølge tiltalen skal han også ha voldtatt henne i juli 2018, men selv nekter han straffskyld.

Politimannen er også tiltalt for å ha voldtatt en annen kvinne en gang i siste halvdel av oktober 2019.

Kvinnen forteller i retten at hun ikke sa fra til noen om den angivelige voldtekten fordi hun var redd for hva politimannen da skulle gjøre mot henne.

– Hvem skulle tro på meg? Alle tror jo på politiet.

– Jeg ville ikke være den som satte politikarrieren hans i fare, for da kunne han ta hevn på meg, sier kvinnen.

I det første avhøret fortalte hun dermed ikke sannheten, sier hun i retten.

– Jeg var livredd for hva han kunne gjøre.

NORDLAND: Rettssaken avholdes i Helgeland tingrett.

– Jeg skrek

Ifølge tiltalen skal politimannen og kvinnen møttes etter å ha avtalt seksuell aktivitet. BDSM-sex, og avtaler om det, er et sentralt tema under rettssaken. Ifølge tiltalen bandt politimannen kvinnen på hender, føtter og hals.

«Til tross for at hun etter hvert sa nei, ba ham om å stanse og ba ham om å slippe henne løs, fortsatte han den seksuelle omgangen med henne» står det i tiltalen.

– Jeg ville ikke dette. Jeg skrek, forteller kvinnen.

– Hvordan reagerte tiltalte, spør Spesialenheten for politisaker.

– Han bare fortsatte. Hver gang jeg sa stopp, bare smilte han. Jo mer jeg skrek, jo mer jeg gjorde avstand, jo mer tente det han, sa han.

– Det var så vondt at jeg trodde jeg skulle dø, sier kvinnen.

Politimannen og kvinnen skal ha møttes en rekke ganger for å ha sex. Kvinnen beskriver det som både heftig og voldelig.

– Hvis han hadde gjort noe jeg ikke ville, så sa han unnskyld hver gang. At han ikke mente å være slem. Jeg visste jo at han kom til å gjøre det neste gang også, sier kvinnen.

FORSVARERE: Heidi Reisvang og John Christian Elden forsvarer politimannen.

– Med på alt

Politimannen forklarer på sin side at kvinnen likte den seksuelle omgangen de hadde, og at det fant sted frivillig etter avtalen de hadde inngått på forhånd.

– Hun var med på alt, sa hun. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger vi møttes, men over en tomånedersperiode møttes vi så mange ganger som mulig.

Politimannen nekter straffskyld etter tiltalen, og skal fortsette sin forklaring tirsdag.

Han har forklart flere ganger at dersom noen sa stopp, stoppet han.

Politimannen forteller også at kvinnen ville komme til ham kvelden før han ble pågrepet i desember 2019. Kvinnen forteller på sin side at politimannen tok kontakt og ønsket besøk.

– Enten så svarte jeg ikke, eller så fant jeg på en løgn. Jeg skulle i hvert fall ikke opp dit, sier kvinnen.

Politimannens forsvarer, John Christian Elden, skriver til VG at forklaringen til kvinnen viser hvor galt det kan gå for påtalemyndigheten når de ikke greier å tid- eller stedfeste et påstått overgrep.

– Påtalemyndigheten har gjettet på to av et titalls røffe sextreff, og henlagt det ene og tatt ut tiltale for det andre. Tiltalte mener dette er ved samme anledning, og at intet av det er voldtekt, skriver han i en e-post til VG.