TILTALT: Politimannen fra Nordland skal ifølge tiltalen ha begått to voldtekter og misbrukt stillingen til å skaffe seg seksuell omgang med fem kvinner. Totalt syv kvinner er fornærmet i saken som starter mandag morgen.

Kjærestepar varslet i 2018: Politimannen skal ha fortsatt å begå overgrep

Kjæresteparet varslet om at politimannen skrev seksualiserte meldinger til en ung kvinne i rusmiljøet, men det gikk over et år før politimannen ble pågrepet. Ifølge tiltalen fortsatte overgrepene i mellomtiden.

Ifølge en omfattende tiltale, tatt ut av Spesialenheten for politisaker, skal politimannen fra Nordland ha begått seksuelle overgrep mot kvinner over flere år, fra 2017 til 2019.

2. desember 2018 varslet et kjærestepar om at politimannen sendte seksualiserte meldinger til en annen ung kvinne.







10. desember 2019, over ett år senere, ble politimannen pågrepet, suspendert og varetektsfengslet.

I mellomtiden hadde også kvinnen i kjæresteparet blitt et offer for politimannen, ifølge tiltalen:

Kvinnen forteller at hun trodde politimannen skulle hjelpe henne ut av en livskrise, men politimannen skal ifølge tiltalen ha utnyttet den tjenstlige relasjonen til å ha sex med henne.

Kvinnen forteller videre at hun ble misbrukt seksuelt, fastlåst i en fysisk gapestokk, hjemme hos politimannen.

VARSLET: Kjæresteparet reagerte da de fikk se meldingene politimannen hadde sendt til en ung kvinne i rusmiljøet.

Mandag møter politimannen i retten, tiltalt for to voldtekter og for å ha misbrukt stillingen til å skaffe seg seksuell omgang med fem kvinner. Det er totalt syv fornærmede i straffesaken. Selv nekter han straffskyld.

Politimannen forsvares av Heidi Reisvang og John Christian Elden. Reisvang skriver til VG at hennes klient, gjennom hele etterforskningen, har erkjent deler av de faktiske forhold.

– Han har bidratt til oppklaring av saken ved at han har forklart seg utførlig om sin kontakt med de ulike fornærmede.

Politimannen mener imidlertid at han ikke har gjort noe straffbart, og erkjenner derfor ikke straffskyld.

– Dette kommer vi nærmere tilbake til i retten. Min klient ser frem til at hans side av saken nå skal komme frem, og føler seg godt forberedt på å imøtegå anklagene mot seg, skriver Reisvang.

Hun skriver at det har vært veldig tøft for politimannen å være tiltalt i en så alvorlig sak.

– Saken har videre vært under etterforskning i relativt lang tid, og det har naturlig nok vært en stor belastning.

Da politimannen satt varetektsfengslet, forklarte han i et rettsmøte at det ikke ligger i hans natur å forgripe seg mot noen. Han forklarte videre at det har versert rykter om ham, og at han setter disse ryktene i sammenheng med anklagene mot ham.

Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd fra sommeren 2017, til politimannen ble pågrepet i desember 2019.

Politimannen skal dermed ha begått en rekke overgrep etter at kjæresteparet varslet i desember 2018:

Fra august 2018 til desember 2019 skal han ha utnyttet stillingen til å ha sex med den unge kvinnen som kjæresteparet varslet hadde fått seksualiserte meldinger fra politimannen. I tiltalen går det frem at han møtte denne unge kvinnen i forbindelse med etterforskning og ordensoppdrag.

I oktober 2018 skal han følge tiltalen ha voldtatt en kvinne. Voldtekten skal ha funnet sted hjemme hos politimannen.

Fra mai 2019 til november 2019 skal han ifølge tiltalen ha utnyttet den tjenstlige relasjonen til å ha en lang rekke samleier med en annen kvinne.

Fra september 2017 til august 2019 skal han også ha utnyttet den tjenstlige relasjonen til å ha en lang rekke samleier med en tredje kvinne.

22. juni 2019 skal politimannen utnyttet tillitsforholdet og den tjenstlige relasjonen til å ha et samleie med kvinnen (i kjæresteparet) som et halvt år i forveien hadde varslet om de seksualiserte meldingene. Ifølge tiltalen hadde politimannen omfattende kontakt med kvinnen angående det lokale narkotikamiljøet.

RETTSSAK: Mandag morgen starter rettssaken mot politimannen i Rana tingrett.

I den seks uker lange rettssaken må politimannen også svare for disse tiltalepunktene, som skal ha skjedd før varselet:

I juli 2018 skal han ha voldtatt en politistudent han var praksisveileder for.

Fra høsten 2017 til 2018 skal han ha misbrukt stillingen til å ha samleier med den samme politistudenten.

Politimannen er også tiltalt for et grovt brudd på tjenesteplikten:

Ifølge tiltalen var politimannen ved flere anledninger fra sommeren 2017 til mai 2018 i kontakt med en syvende kvinne angående et voldtektsforhold hun ønsket å anmelde til politiet. Da forsøkte politimannen i stedet å få henne med på seksuell omgang, ifølge tiltalen.

Hvordan er det mulig at en politimann angivelig kunne begå overgrep over en så lang periode?

Hvorfor ble ikke mistanken kjæresteparet varslet om oppdaget tidligere?

Kjæresteparets varsel

Det var høsten 2018 at kjæresteparet var i kontakt med en ung kvinne som viste dem seksualiserte meldinger fra politimannen. De fikk også skjermbilder av meldingene.

Etter å ha sett meldingene ville mannen i kjæresteparet kontakte politiet, men han visste ikke hvem og hvordan. Han tenkte også på hvilken innflytelse politimannen hadde internt i politiet, og var redd for at han ikke ville bli tatt på alvor, forteller han i dag.

VARSLET FRA CELLEN: Denne mannen varslet politiet om de seksualiserte meldingene og hevdet tilbake i desember 2018 at politimannen misbrukte stillingen sin for å skaffe seg sex.

I meldingene skriver politimannen at han vil at kvinnen skal være helt åpen med ham, og at hun kan vite at det er helt trygt å være det.

«Så får det heller være en artig bonus at du oppi det her bi lysten på nå anna :-)» skriver politimann, før han i en annen melding beskriver eksplisitte seksuelle handlinger han ønsker å utføre med denne unge kvinnen:

«Poenget her e jo at du må slepp opp og legg fra deg alle hemninge!?»

«Kan du sei at du ska gjør det!? Før det e først når du gjør det at vi får mest ut av det!?”

«Men eg veit at du vil bli dominert og at eg kan ta deg der er vil. Det e et jævlig godt utgangspunkt»

«Kort oppsummert: Vil du gå videre med meg no, så må du vær villig til å gi av deg og la deg svøm inn i det ekstreme og kjenn på orgasma du ikke trudd fantes. Vil du værme eller ikke?» spør politimannen i meldingen.

2. desember 2018 ble kjæresteparet pågrepet i en narkotikasak.

Mannen i forholdet sier til VG at han fra glattcellen fortalte andre politibetjenter om de seksualiserte meldingene politimannen hadde sendt til den unge kvinnen. Han fortalte også at han hadde bilder av disse på telefonen sin.

– Jeg forsøkte først å si fra til noen menn, men de ville ikke høre etter. Så sa jeg fra til en kvinne. Hun hørte på meg og skrev et notat, men jeg vet ikke hva som skjedde med det, sier han.

Han forteller at politimannen som nå er tiltalt, kom inn på cellen hans.

– Jeg sa til ham at jeg visste hva han drev på med. Jeg sa jeg ville offentliggjøre meldingene dersom jeg ble satt i varetekt. Da gikk politimannen opp i trynet på meg og sa: «Vi må snakke sammen».

GROVE MELDINGER: En rekke seksualiserte meldinger som politimannen har skrevet til ulike kvinner, vil bli lagt frem under rettssaken.

Mannen hevder at han ble plassert i et avhørsrom, og at politimannen her skal ha diktert hvordan han skulle forklare seg for å slippe unna varetekt. Han skal også ha blitt forklart at han ville slippe varetekt dersom han slettet bildene av meldingene.

Politimannens forsvarer er forelagt beskyldningene, men ønsker ikke å kommentere dem nå.

Kvinnen i kjæresteforholdet forteller at også hun denne dagen sa til politiet at bilder av de seksualiserte meldingene kjæresten snakket om, lå lagret på mobilene deres.

VG har fått tilgang til et rettsdokument hvor det fremgår at mannen i forholdet ga samme forklaring til Trøndelag tingrett 3. april 2019. Da var også en representant fra Nordland politidistrikt til stede. I retten forklarte han også at han mente politiet måtte avhøre kjæresten og den andre kvinnen en gang til.

I etterkant av pågripelsene, skal politimannen ha vært opptatt av at meldingene måtte slettes. Mannen i forholdet forteller at både kjæresten og en annen kvinne ble bedt av politimannen om å slette meldingene, og laste ned appen Signal, som har en funksjon som sletter meldinger automatisk. Dette bekrefter også kvinnen i forholdet.

Politimannens forsvarer er forelagt disse opplysningene, men ønsker ikke å kommentere dem.

BLE ET OFFER: Kvinnen i kjæresteparet ble et offer for politimannen, ifølge tiltalen. Hennes kjæreste synes det er veldig tragisk at noe sånt skulle skje etter at de forsøkte å varsle.

«du utnyttet stillinga for sex»

VG har også hørt et lydopptak av en samtale mellom kvinnen i forholdet og politimannen, som fant sted etter at kjæresteparet varslet det lokale politiet. VG kjenner til at opptaket har vært en del av Spesialenhetens etterforskning.

I opptaket spør politimannen om noen andre i politiet har ringt til kvinnen. Hun svarer at en politimann ønsket å stille henne noen spørsmål før hun skulle dra fra cellen, men hun er uklar på om hun svarte eller ikke.

«Så du var ikke inne på et kontor, og han satt og skrev noe i et avhør eller noe?» spør politimannen, før kvinnen svarer nei.

«Sa han egentlig hva de alvorlige beskyldningene gikk ut på?» spør politimannen.

«Ja, at du utnyttet stillinga for sex» svarer kvinnen.

«Visste han om noe på telefonen din?»

«Nei», svarer kvinnen.

«Så han ville ikke se på telefonen din?» spør politimannen igjen. Da svarer kvinnen at hun sa til politiet at beskyldningene ikke var sanne.

FØLTE SKYLD: I perioder så har jeg tenkt at det er min egen feil, som var så dum at jeg dro dit, sier kvinnen om at hun dro hjem til politimannen.

I dag forteller kvinnen til VG at hun i forbindelse med et avhør hos politiet om narkotikasaken, ble spurt på ny om anklagene mot politimannen. I motsetning til tidligere, sa hun her at beskyldningene ikke var sanne.

– I mellomtiden hadde jeg opplevd at politimannen sa til meg at dersom politiet fikk vite om meldingene, så ville alt bli mye verre for meg. Derfor fortalte jeg denne andre politimannen at beskyldningene ikke var sanne, hevder kvinnen overfor VG.

SPURTE OG GRAVDE: I et lydopptak hører man at politimannen er nysgjerrig på hvordan arbeidsgiveren hans reagerte på varselet.

– Vanskelig å se tilbake på

Kvinnen som varslet om politimannen i desember 2018, skal forklare seg i retten om et par uker.

Kvinnen ønsker ikke å gi en utdypende forklaring i mediene før hun selv har gitt forklaring i retten, men forteller at hun var i en livskrise da politimannen begikk det angivelige overgrepet mot henne, og at hun fortsatt trodde han kunne hjelpe henne.

– Det er så vanskelig å se tilbake på, for jeg føler meg som en helt annen person i dag.

– I perioder så har jeg tenkt at det er min egen feil, som var så dum at jeg dro dit, og at jeg stolte på ham, til tross for at han har drevet og sendt sånne rare meldinger tidligere, sier hun.

Overgrepet skal ha skjedd hjemme hos politimannen, og kvinnen forteller at hun var fastlåst i en fysisk gapestokk mens sexen fant sted.

Kvinnens bistandsadvokat, Janne Rebecca Fjelnseth, sier saken har vært en stor belastning for hennes klient.

– Hun mener seg voldtatt, men det er tatt ut tiltale for misbruk av overmaktsforhold. Hun opplever situasjonen som forferdelig, og opplever seg utnyttet, sier Fjelnseth.

LYSERE TIDER: Kjæresteparet forteller at de for noen år siden var i en vanskelig livssituasjon. Nå håper de på lysere tider.

– Veldig alvorlig

At politimannen angivelig har utsatt flere kvinner for seksuelle overgrep etter varselet, mener kjæresteparet er dypt tragisk.

På spørsmål om hva mannen i forholdet tenker om at kjæresten opplevde et seksuelt overgrep etter at han varslet, svarer han:

– Jeg vil egentlig ikke prate så mye om det. Det er jo veldig alvorlig. De som har latt dette skje, bør også stilles til ansvar. Han holdt jo på ganske åpenlyst mot slutten, sier mannen.

– Men hvem skulle høre og tro på oss? To ustabile rusmisbrukere?

Politimesteren i Nordland, Heidi Kløkstad, skriver i en e-post at folk ikke skal være i tvil om at politidistriktet tar saken som har kommet opp mot politimannen på ytterste alvor.

– Dette er en svært krevende sak for alle involverte, og spesielt for de fornærmede. De handlinger som beskrives i tiltalen er ulovlige og svært alvorlige, og som politi og medmennesker tar vi sterkt avstand fra dem, skriver Kløkstad.

VG har stilt politidistriktet flere spørsmål, særlig om hvordan politimannen kan ha begått overgrep også etter varselet. Kløkstad opplyser at politidistriktet skal vitne i rettssaken, og at det ikke er naturlig for dem å foregripe hva som har vært gjort fra arbeidsgivers side, før dette blir presentert for retten.

– Vi kan derfor ikke på dette tidspunktet gi svar på de konkrete spørsmålene som VG har stilt oss, skriver Kløkstad.