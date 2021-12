SKOLESTATSRÅD: Tonje Brenna (Ap) er kunnskapsminister - med ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring.

Skolestatsråden: Skoler KAN få tidligere juleferie – men må ta igjen skoledager senere

Kommuner som opplever smittepress i skolene, står fritt til å gi tidligere juleferie enn planlagt. Men da må de erstatte ekstra feriedager senere, ifølge kunnskapsministeren. Handal i Utdanningsforbundet mener lengre ferie bør vurderes.

Av Frank Ertesvåg

– Kommunen kan endre skoleruten sin slik at siste dag før jul blir tidligere enn opprinnelig bestemt, men da må de ta igjen dagene i løpet av våren. Dersom kommunene skal gjøre endringer i skoleruten, må kommunene være oppmerksomme på at dette kan bety at foreldre må være hjemme fra jobb med barn som ikke kan være alene hjemme, skriver kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en e-post til VG.

Hun understreker at kommunene uansett må forholde seg til rammen i opplæringsloven slik at elevene får den opplæringen de har krav på.

– En forlenget juleferie er ikke noe jeg oppfordrer til, understreker Brenna.

Spørsmålet er kommet opp etter at Danmark stenger skoler i god tid før jul som et tiltak mot smittespredning.

Handal: Bør vurderes seriøst

Nå sier også leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet at tidligere juleferie bør vurderes av både kommunene og regjeringen.

– Skoler og barnehager opplever nå to kriser samtidig: koronakrisen og en bemanningskrise på grunn av skyhøyt sykefravær og mangel på vikarer, innleder Handal.

– Jeg synes derfor ikke vi skal utelukke noe nå. Situasjonen er så prekær mange steder at jeg mener forlenget fri i forbindelse med jul er noe både lokale og sentrale myndigheter bør vurdere seriøst, sier lederen i Utdanningsforbundet som organiserer 180.000 lærere, barnehagelærere og skoleledere i hele Norge.

Torsdag gikk også rektor ved Bolteløkka skole i Oslo ut på NRK og sa at tidligere juleferie var et tiltak som burde vurderes mot smittespredning.

Og fra tidligere er det kjent at danske myndigheter innfører hjemmeskole fra 15. desember og frem til juleferien med bakgrunn i smitteutviklingen.

– Krever endring av lokal forskrift

Også Utdanningsdirektoratet peker på at tidligere juleferie kan være en aktuell løsning for noen skoleeiere, som i praksis er kommunene:

Avdelingsdirektør Cathrine Børnes skriver til VG:

– Vi er kjent med at mange skoler og barnehager har mye sykdom og sliter med å få tak i vikarer. Som en løsning på dette kan skoleeier velge å gjøre justeringer i skoleruta, og for eksempel starte juleferien tidligere. Dette krever at skoleeier endrer den lokale forskriften, og de må også sørge for at elevene får tatt igjen den opplæringen de går glipp av, minner Børnes om.

Hun minner i likhet med statsråden om at en forlenging av ferien vil påvirke familiene.

– Og det er derfor viktig at foreldrene blir involvert så tidlig som mulig hvis det blir aktuelt, skriver avdelingsdirektøren i Utdanningsdirektoratet.

– Ingen fagråd tilsier stenging

Kunnskapsminister Brenna presiserer imidlertid at hun ikke ser noen grunn til at skolene skal stenges eller drives som hjemmeskole tross smitteutviklingen i det siste:

– Per nå har vi ikke fått faglige råd som tilsier at vi nasjonalt bør stenge skolene for fysisk undervisning. Vi håper de tiltakene vi har innført denne uken vil lette presset på helsevesenet og redusere antall innlagte på sykehusene, ifølge Brenna.

Hun minner om at selv om det er høye smittetall nå, må tallene leses i lys av at befolkningen er vaksinert.

– Vaksinerte har god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Det er viktig å merke seg at FHI sier det er svært lav risiko for sykehusinnleggelse for vaksinerte under 65 år. Vi er med andre ord i en annen fase av pandemien nå enn før vi ble vaksinert. Hvis situasjonen blir mer alvorlig, kan det bli aktuelt med nye tiltak også for barnehagene og skolene, skriver kunnskapsministeren.

Foreldre-nei til tidligere juleferie

Leder Marius Chramer i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) ser i likhet med ministeren intet behov for å forlenge juleferien for elever og lærere.

– Skolene bør være åpne og ha en mest mulig normal hverdag. Det er i barn og unges interesse også, og det er viktig at den fanen holdes høyt. Vi tror ikke tidligere start på juleferien eller hjemmeskole er løsningen slik situasjonen er nå, sier Chramer til VG etter at FUG i torsdagens utvalgsmøte diskuterte saken på bakgrunn av VGs henvendelse.

ELEVENE HJEMME: Heia skole i Lier kommune i Viken holdes stengt onsdag, torsdag og fredag denne uken på grunn av ansatt med sannsynlig omikron-smitte - og rundt 20 ansatte i karantene.

– Mest mulig normal hverdag

Tonje Brenna har besvart en rekke spørsmål fra VG rundt om hvorvidt en forlenget juleferie i skolene kunne ha dempet smittepresset og belastning på til dels svært slitne skoleansatte med høyt sykefravær.

I sitt svar skriver Brenna at regjeringens mål er at barn og unge skal ha en mest mulig normal hverdag også under coronapandemien.

– Å stenge barnehager og skoler er et inngripende tiltak for barn og foreldre, og som får store konsekvenser for økonomien. Barn og unge er ikke vaksinert i like stor grad som voksne, så det er naturlig at det er mer smitte blant dem. Likevel er symptomene for barn og unge ofte svært milde, og de som arbeider i barnehager og skoler er vaksinert. Vaksinerte har god beskyttelse mot alvorlig sykdom, skriver kunnskapsministeren.

Trafikklysmodellen

Hun fremhever at skoleelever i karantene er som forventet og i tråd med de nye tiltakene.

– Kommunene vurderer hva som er nødvendige tiltak lokalt og bruker trafikklysmodellen. Vi må forvente mer karantene og ulike lokale tiltak i tiden fremover. Det er bedre enn å skulle stenge alle de nesten 3000 skolene og mer enn 5500 barnehagene i Norge nasjonalt, uten å ta hensyn til den lokale smittesituasjonen og antall innleggelser, mener Brenna.

Hun har i likhet med mange lagt merke til belastningen skole- og barnehageansatte har vært utsatt for i snart to år med pandemi.

STENGT SKOLE: Heia skole med 270 elever var i likhet med Nordal skole med drøyt 30 elever, stengt torsdag. Bakgrunnen er ansatte med mistanke om omikron-smitte - og kollegaer i karantene.

– Jeg har stor forståelse for at mange ansatte er slitne og at det er en utfordring med høyt sykefravær. Vi gjør flere ting for å hjelpe på situasjonen. Regjeringen er tydelige på at kommunene vil få kompensert ekstra utgifter til vikarer og overtid knyttet til pandemien. Vi hever også inntektsgrensen for studenter, slik at de kan jobbe mer som vikarer uten å få mindre stipend av lånekassen. Vi ser også på mulige tiltak som vil gjøre det mer attraktivt for pensjonister å jobbe i skoler og barnehager, skriver Brenna.