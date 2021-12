SMITTEVEKST: Smestad skole i Oslo har opplevd høye smittetall de to siste ukene.

Smitteboom på Oslo-skole: − Sjokkerende tall

Smestad barneskole i Oslo har 90 smittede elever med corona siste 14 dagene. Rektor Anton Rygg ønsker hjemmeskole.

– Smitten begynte å stige hos oss når det begynte å stige i samfunnet for 14 dager siden, men dette er mye mer enn det vi har vært vant med. Det er sjokkerende tall som jeg ikke har vært borti før. Dette er ikke engang i nærheten av det jeg tidligere har opplevd. Så hele situasjonen er litt «wow», sier rektor Anton Rygg.

Han har jobbet ved Smestad skole siden i høst, men har jobbet i Oslo-skolen hele pandemien. Smestad skole har 620 elever fordelt på 1.–7. trinn og totalt 120 ansatte. De siste to ukene har 15 prosent av elevene vært smittet og 10 prosent av de ansatte. Det bekymrer rektoren.

Bedt om tiltak

– Jeg har bedt om at myndighetene skal sette i gang ekstra tiltak for jeg syns det er en skremmende situasjon. Barna blir ikke særlig syke, men jeg vet ikke hva slags hjemmeforhold eller hvem som underliggende forhold i hjemmet, eller hvor de skal feire jul og eventuelt drar med seg smitte til, sier Rygg.

– I tillegg er jeg bekymret for arbeidsmiljøet til de ansatte, som må jobbe med uvaksinerte. Det er jobben vår å jobbe med barn og de er uvaksinerte som vi møter hver dag. De er tydelig smittespredere nå, legger han til.

Abc nyheter skrev om smittesituasjonen ved skolen først.

– Smittepøl

Barneskolen har bestemt seg for å praktisere som på gult nivå, selv om Oslo er grønt.

– Vi blander ikke klasser, holder meteren, driver med håndvask og vi har avlyst alt av samlinger før jul.

– Er det omikron-smitte det er snakk om?

– Det er ikke omikron. Det er vi ganske sikre på. Da hadde det nok vært satt inn strengere tiltak. Vi føler vi får god veiledning sånn sett. Og vi har fått tilbud om hjelp, men det er ikke så mye hjelp å gi. Vi har få klasserom og høyt sykefravær blant ansatte. I tillegg er det ikke så mange tilkallingsvikarer som vil jobbe hos oss nå. Det er jo som å vandre inn i en smittepøl, sier Rygg.

SMITTEPØL: Rektor Anton Rygg er redd for arbeidsmiljøet til sine ansatte med så høyt smittetrykk på skolen.

Mener ferieflytting ikke vil løse noe

Tidligere torsdag skrev VG at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier at kommuner med høyt smittetrykk kan gi tidligere juleferie om undervisningen tas igjen. Det tror ikke Rygg at vil hjelpe stort på skolen han er rektor for.

– Vi ønsker å redde både julen og å sikre et faglig nivå for våre elever. Å flytte juleferien vil bare velte et problem over på AKS og SFO, som da må ta over ansvaret for barna der smitten vil spres som nå.

–Derfor hadde det vært fornuftig om vi kunne kjøre hjemmeskole frem mot jul. Det er vi allerede drillet på og da hadde vi fått samlet elevene noe faglig før jul. Mange er likevel hjemme nå og de har vi ikke sjanse til å følge opp, sier Rygg.

– Går for lut og kaldt vann

Rektoren mener det er på tide å gå tilbake til hjemmeundervisning for å sikre både faglig nivå for elevene og et godt arbeidsmiljø for skolens ansatte.

– De få ansatte vi har på jobb må være i klasserommene. Det sier seg selv at de ikke får fulgt opp de som er hjemme samtidig. Så elevene som er hjemme går for lut og kaldt vann faglig, men om vi hadde kunne ha hjemmeundervisning hadde vi fått fulgt opp alle og ikke utsatt våre ansatte for smitte.