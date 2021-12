Smitte etter landbruksmesse: Anbefaler 37.000 å teste seg

Flere som besøkte messen Agroteknikk i Lillestrøm forrige uke har testet positivt. Nå anbefaler arrangørene alle som var der om å ta en hurtigtest.

I underkant av 37.000 mennesker, inkludert gjester og utstillere, var innom landbruksmessen Agroteknikk 25. - 28. november, ifølge arrangøren.

Torsdag gikk det ut en e-post fra arrangørene til personer som var på messen, med en anbefaling om å teste seg.

Bakgrunnen for oppfordringen er uttalelser fra kommunelegen i Malvik i Trøndelag om at det er registrert smitte blant flere besøkende på messen.

Alle som var på messen bør bestille en hurtigtest så raskt som mulig, er beskjeden fra kommunelegen. De som tester positivt, bes ta en PCR-test innen ett døgn.

VG har torsdag kveld vært i kontakt med ordfører Trond Hoseth (Ap) i Malvik kommune.

Han sier at de foreløpig ikke har fått noen tilfeller påvist blant personer som har vært på messen.

– Vi har fått beskjed fra Statsforvalteren om at det er personer fra Trøndelag som har vært der og som har blitt smittet.

Kommunen fikk beskjeden fra Statsforvalteren ved 16-tiden torsdag.

– I stedet for å lete opp hvem som har vært der fra oss, så har vi gått ut med en oppfordring om å teste seg. Vi har også informert bondelaget.

Smittede fra Tynset kommune har muligens også vært på den samme messen, opplyser styreleder Frode Dahl i Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening, som er én av arrangørene.

– De har ikke tatt kontakt med oss, vi har kun basert oss på informasjon fra hjemmesiden deres. Vi ønsker å være føre var og støtte opp under det fagpersonene sier, sier han til VG.

Vedum var på messen

Én av dem som besøkte messen, og som altså må teste seg, var finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), ifølge Bondebladet.

– Jeg hadde veldig lyst til å dra, jeg er jo veldig interessert i landbruk. Og så ble jeg bedt om å ha en liten hilsen på scenen, hvor jeg snakket om hvor viktig matproduksjonen er for landets beredskap og sikkerhet, sa Vedum til Bondebladet.

INTERESSERT I TRAKTOR: Finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum var én av mange som besøkte messen. Her fra en pressekonferanse om statsbudsjettet.

– Nå var ikke jeg her for å investere, men det der med interesse for traktorer tror jeg må være en arvelig feil. Får jeg reklame om traktor og utstyr sitter jeg alltid og blar og blar og drømmer meg bort.

VG har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra Vedum.

