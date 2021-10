BYTTER SNART: Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre og avtroppende finansminister Jan Tore Sanner smiler til hverandre før Sanners finanstale tirsdag, Bak Sanner sitter Sps finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik, som også er aktuell som statsråd.

Ap om budsjettet: Vil ta mer enn ett år å rette opp

Solberg-regjeringens statsbudsjett øker forskjellene, ifølge Arbeiderpartiet, og varsler at det vil ta mer enn ett statsbudsjett for Jonas Gahr Støres nye regjering å rette dette opp.

Ap lot Eigil Knutsen, som var medlem av Stortingets finanskomite de siste fire årene, komme med de første kommentarene til statsbudsjett-forslaget for 2022.

– Dette er et budsjett som viderefører åtte år med høyrepolitikk, sier Knutsen til VG.

– Det er de med mest som kommer best ut. SÅ det vil ta mer enn ett budsjett å rette opp disse årene med høyrepolitikk. Arbeiderpartiet vil nå bruke hver dag til å få ned forskjellene og kutte klimagassutslipp, legger han til.

Sp’s finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik sier det slik:

– Det er mye som må rettes opp i løpet av årene som kommer.

Enkelt forklart: Slik er oljepengebruken i 2022-budsjettet

Venter på plattformen

Ettersom regjeringsplattformen som Ap og Sp er blitt enige om, fortsatt ligger nedlåst og utilgjengelig fram til onsdag klokken 14, kan ikke Ap-representanten si noe om hva den nye regjeringen vil endre i det økonomiske opplegget i budsjettforslaget.

Han vil heller ikke si om skattelettelsene som finansminister Jan Tore Sanner presenterte i går, blir videreført.

Regjeringen har foreslått kutt i personbeskatningen på 4,8 milliarder kroner, og ytterligere en halv milliarder kroner i kutt i formuesskatten.

– Nå får vi først se på regjeringsplattformen som offentliggjøres i morgen onsdag. Deretter har vi kort tid til å lage en tilleggsproposisjon til Stortinget, sier Knutsen

– Vil det nye skattefradraget for folk under 30 år bli strøket av de nye regjeringen?

– Arbeiderpartiet gikk ikke til valg på et slikt fradrag. Men nå må vi avvente regjeringsplattformen først. Jeg har ikke vært med på å skrive den, sier Knutsen.

Skatteveksling

Han sier at Ap i sitt program har lovet å redusere skatten for folk med vanlige inntekter. I budsjettopplegget fra Sanner er det foreslått en skatteveksling: Når CO2-avgiften på drivstoff skal opp, vil Solberg-regjeringen kompensere det med kutt i elavgift og lavere trinnskatt.

– Vår modell for CO2-avgiften kommer i morgen, sier Knutsen.

– Vi har gått til valg på å skjerme pumpeprisen i distriktene. Jeg er ganske sikker på at CO2-avgiften har vårt diskutert i Hurdal, og at det kommer svar på det i morgen, sier han.

Knutsen har ellers merket seg at det er stor usikkerhet om energiprisene framover, og hvordan det slår inn i norsk økonomi.

Sp: Må se på CO2-avgiften

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik kommenterte budsjettet for Senterpartiet. Han varsler at en ny regjering vil se på Co2-avgiften.

– Kan dere ha en lavere eller mindre ambisiøs CO2-avgift enn dagens regjering?

– CO2-avgiften er åpenbart noe av det vi må gå inn og se på. Både hvordan det slår ut for forskjeller mellom folk, men også hvordan det slår ut for ulike næringer og ulike områder i landet. Det er en av sakene vi vil ha høy prioritet for å gå inn å se på effektene av, sier han til VG.

Støre: – Skal få ned forskjellene

Ap-leder Jonas Gahr Støre, som snart skal ta over styringen av landet sammen med Sp-leder Trygve slagsvold Vedum, sier til VG at noe av det første de skal gjøre, er å ta tak i budsjettet.

– Men vi klarer ikke å lage et helt nytt på de få ukene vi har foran oss, så det kommer en tilleggsproposisjon som har noen endringer.

– Hva blir de viktigste endringene?

– Vi skal få ned forskjellene, vi skal se hele landet, sier han og legger til:

– Vi har satsinger på en god del tiltak som skal gi folk med lavere og mildere inntekter en bedre deal. Vi skal se folk med tryggere velferdstilbud i hele landet, og vi skal vise innenfor utdanning og arbeid at det er nye grep og ny kurs. Noe av det kan vi få gjort gjennom tillegget vårt, men de fleste regjeringer vil oppleve at det er statsbudsjettet du får jobbet med gjennom et helt år som er helhetlig. Men vi skal gjøre endringer som viser en ny kurs.

– Vil dere beholde økningen i CO2-avgiften som er foreslått?

– Du får høre den politiske plattformen vår i morgen, når vi legger frem den. Vi ser på betydningen av å ha tiltak som får ned klimautslippene. Vi må ha grep som virker for å få utslippene ned. Vi har satt oss ambisiøse mål på det og det må vi gjøre alt vi kan for å nå.

SV: For svakt på klima

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier at regjering Solbergs budsjett går i riktig retning med økningen på CO2-avgift.

– Det er riktig retning fra dagens regjering på miljøavgifter, sier Kaski.

– Men summen på klima er for svakt, fordi de lener all sin tyngde på CO2-avgift og miljøavgifter og ikke skikkelig omstilling av norsk arbeidsliv og næringsliv, sier hun.

Hun vil ikke si om de vil akseptere en lavere Co2-avgift fra regjeringen Støre, som hun skal forhandle budsjett med - og hun vil ikke komme med krav til den nye regjeringen.

– Vi kommer ikke med noen krav i dag, sier hun.