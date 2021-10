KOMPISER: Thomas Gisselbæk Tønnesen (23) og Sander Moe Havnaas (24) ble kjent ved at de gamet sammen over nettet. Etter å ha spilt og snakket mye sammen har de endelig møtt hverandre fysisk.

Sander (24) og Thomas (23) ble venner mens de gamet

Nesten halvparten av alle unge har fått en venn over nettet, og mange har fått det gjennom gaming. Sander (24) og Thomas (23) var digitale venner i to år før de møttes fysisk.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Sander Moe Havnaas (24) og Thomas Gisselbæk Tønnesen (23) ble kjent digitalt rett før Norge ble corona-stengt. Gjennom deres felles interesse for dataspill, utviklet de et tett vennskap gjennom pandemien.

Tønnesen fant tidlig ut at han hadde en lidenskap for gaming. Og her er han ikke alene.

Gaming er den aller viktigste fritidsinteressen for unge gutter i Norge, viser UNG2022-rapporten til Opinion.

I undersøkelsen svarer 6 av 10 gutter at de spiller daglig, mens nesten 4 av 10 jenter svarer det samme. I årets rapport har gaming gått forbi film og serier som den mest populære fritidsaktiviteten. Hele 1 av 3 av unge oppgir å ha gaming som fritidsinteresse.

Det er de i alderen 15–19 år som spiller mest. Undersøkelsen viser også at unge som bor på bygda gamer mer enn unge i byen.

Havnaas og Tønnesen ble kjent mens de spilte sammen på nettet. Det utviklet seg fort til et vennskap utenfor gamingen.

– Vi begynte å spille «Call of Duty» sammen. Det var god kjemi og vi spilte bra sammen. Så begynte vi å snakke sammen utover kvelden etter vi hadde spilt, sier Sander Moe Havnaas til VG.

Han bor i Stavanger og Tønnesen på Gjøvik. I to år har de snakket sammen nesten daglig, men først for to uker siden møtte det hverandre fysisk for første gang.

Får digitale venner

UNG-rapporten er en årlig studie av utviklingstrekk hos norsk ungdom i alderen 15 til 25 år. De som er spurt i årets undersøkelsen nevner underholdning, avkobling, mestring og konkurranse som grunner for at de gamer.

– Gaming handler om mye mer enn bare spilling. Vi ser blant annet at om lag halvparten av guttene i alderen 15–25 år har venner de bare har møtt på nett, forteller seniorrådgiver Anne- Sofie Åmodt i Opinion.

Samtidig som Norge stengte ned, ble 20-åringene Havnaas og Tønnesen bedre kjent.

– Det å kunne komme hjem og snakke, tulle og game med Sander har vært veldig bra under pandemien, sier Thomas Gisselbæk Tønnesen.

SPILLER: Thomas Gisselbæk Tønnesen (23) forteller han har fått mye igjen for å være sosial gjennom gaming.

Føler seg mindre ensomme

Mental Helse Ungdom har gjort en undersøkelse blant medlemmene sine som viser at 4 av 5 føler seg mindre ensomme når de spiller med andre på nettet. Enda flere tror de kan få nære venner gjennom gaming.

–Gaming begrenser utenforskap og gir flere muligheten til å finne nære relasjoner, sier Line Toft kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom til VG.

Toft forteller at flere synes det er lettere å snakke om vanskelige ting online eller når de gamer.

–Online er man helt strippet for ytre faktorer, samt at man allerede har en felles interesse–gaming. Under pandemien var det gull verdt for mange unge å allerede ha etablerte relasjoner online, og vi tror gaming i denne perioden var redningen for mange, sier hun.

–Har vært viktig gjennom corona

Sander Moe Havnaas (24) sier det har vært fint å han noen han kan være åpne med og snakke med alt om. Han forteller at det er lettere å snakke med noen som ikke kjenner alle andre rundt ham.

– Det har vært godt å ha en venn som alltid er på og som man kan snakke med, sier han.

Nå VG snakket med kompisene har de akkurat vunnet en konkurranse sammen–som gjorde at de fikk møte hverandre. 24-åringen forteller at vennskapet har betydd mye og at det har vært godt å være sosial over nettet under pandemien.

– Det har vært viktig gjennom corona når vi har vært mye isolert, sier han.

– Hvordan var det å treffes i virkeligheten?

– Litt ubeskrivelig egentlig. Vi har jo hatt hverandre på snap en stund, men det å faktisk være med hverandre var helt rått. Det var litt uvirkelig, sier Tønnesen.

– Det var som å møte han kompisen som studerer i en annen by. Det føltes som om vi hadde sett hverandre før, sier Havnaas.

Tønnesen forteller at han begynte å game skikkelig på ungdomsskolen. Han forteller at det har ført til vennskap med folk i andre deler av landet, men også i utlandet.

– Mange av dem har jeg fortsatt kontakt med. Venner du har gamet med over nett dukker plutselig opp, når man flytter og begynner å studere, forteller han.

– Har du opplevd noe negative sider med gaming?

– Ikke egentlig, men det var en periode hvor jeg hadde et usunt forhold. På slutten av ungdomsskolen prioriterte jeg gaming over andre ting. Jeg møtte opp på skolen, men så fort jeg kom hjem satt jeg på rommet resten av kvelden og var bare ut for å gå på fotballtrening. Jeg hadde det kjempegøy og snakket med vennene mine online. Jeg vokste fort ut av det–det handlet mer om prioriteringer, sier Tønnesen.

