PRESTISJE: En rekke profilerte universiteter er tatt ut av stipend-listen. Ett av dem er London School of Economics (LSE). Her studerte kronprins Haakon i 2002–2003.

Disse studentene blir rammet av stipend-kutt

Mange drømmer om å studere på prestisjeuniversitet i utlandet. Nå struper høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) antall universitet der du kan få stipend.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tidligere er det gitt stipend til norske studenter som vil studere ved 140 universiteter i utlandet. I statsbudsjettet foreslår regjeringen at antall universiteter skal kuttes til 75.

Ett av prestisjeuniversitetene som tas ut av listen, er London School of Economics (LSE), der blant andre kronprins Haakon har studert.

les også Kronprinsparet på plass i London

STUDENT: Kronprins Haakon på LSE i 2003. Også kronprinsesse Mette-Marit bodde i London på denne tiden.

– Mister 75.000 kroner

Jørgen Clemmensen-Fløholm (25) fra Porsgrunn tar en master i kjønnsstudier ved LSE.

– Jeg hadde tenkt å studere flere år, men uten stipend blir det trolig for dyrt. Jeg mister stipend verdt 75.000 kroner hvis dette forslaget går gjennom. Jeg må da se etter andre steder å studere, sier 25-åringen.

MASTER: Jørgen Clemmensen-Fløholm (25) fra Porsgrunn tar en master i kjønnsstudier ved LSE.

Han opplyser at skolepengene på LSE for hans del er på 280.000 kroner for hvert skoleår.

– Jeg kan forstå at listen over antall universiteter må ned, men dette universitetet er ledende i verden på en rekke fagområder. Da blir det rart om ikke norske studenter skal oppmuntres til å studere her, sier han.

Asheim vil sende studenter andre steder

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier de har et mål om at flere studenter skal dra til prioriterte samarbeidsland.

– Vi ønsker også at flere norske studenter skal dra på utveksling til ikke-engelskspråklige land. Derfor foreslår vi å innføre et stipend på 2 500 kroner i måneden til de som drar på utveksling til Brasil, India, Kina, Russland, Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea. Forslaget blir finansiert ved å redusere antallet utenlandske institusjoner som gir rett til utvidet lån og stipend til skolepenger, sier Asheim.

VIL ENDRE: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H)

Han understreker at de som allerede er i gang på et studium ved et sted som faller ut av listen, har rett til å fullføre med lån og stipend.

Ber ny regjering ta grep

ANSA organiserer de norske studentene i utlandet. De reagerer sterkt og mener statsråden setter helgradsstudenter opp mot en utvekslingsordning til syv utvalgte land. Ordningen er populært kalt «panorama-landene»: Brasil, India, Kina, Russland, Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea.

– Jeg er svært positiv til å se på ordninger for å få flere nordmenn til Panorama-landene. Men her setter man helgradsstudenter opp mot utveksling, og helhetlig ser jeg ikke noe styrket satsing på internasjonalisering, sier president i ANSA Sebastian Hytten.

Nå ber ANSA om at påtroppende regjering tar en full gjennomgang av støtte til studenter i utlandet.