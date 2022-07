STAMKUNDER: Både Maren Lerang (f.v.) og Hanne-Marit Berge har vært stamkunder av SAS i alle år. Nå sier de at de er skeptiske til å fly med selskapet igjen.

Strandet på Svalbard: − Vi får ingen hjelp

Strandede charterturister i utlandet hentes hjem av SAS. Turister som har tatt turen til Svalbard får ikke samme tilbud. – Vi er frustrerte og lei, sier Marit (34).

Publisert: Nå nettopp

Maren Lerang (34) Hanne-Marit Berge (38) hadde planlagt en femdagers tur til Svalbard. Tirsdag ble flyet kansellert.

Nå frykter de å måtte bli tyve dager lenger.

– Vi er i limbo og vet ikke hva vi skal gjøre, forteller Berge.

Torsdag bekreftet SAS at de vil fly ned tomme fly for å hente hjem strandede turister fra en rekke charterdestinasjoner. Unntaket fra den pågående pilot-streiken gjelder ikke for turister i Norge, Sverige og Danmark.

Heller ikke om man er strandet på Svalbard.

DYRT: Hanne-Marit Berge (f. v), Maren Lerang og vertskapet deres Hege Haugsnes. De sier de bekymrer seg for ekstrakostnader Haugsnes vil få som følge av at de må bli lengre.

Skuffet over SAS

Fire ganger har venninne kontaktet SAS siden kanselleringen. De sier de er skuffet over mangelen på hjelp.

– Hadde vi ikke tatt kontakt selv vet jeg ikke om de ville skaffet en mulig returbillett. I tillegg var det vi som fant datoen, de foreslo en senere dato, forteller Berge.

Om de kommer seg på flyet 15. juli er stadig usikkert og vil avhenge av streiken.

– Det er frustrerende. Vi aner faktisk ikke når vi kommer oss hjem, sier Lerang.

Få oversikt – dette har du krav på ved kansellert fly:

På Svalbard er det begrenset internettilgang og mobildekning utenfor Longyearbyen. Venninnene tørr derfor ikke å planlegge lengre turer og aktiviteter, i tilfelle SAS finner en løsning.

– Det er frustrerende å sitte og vente på oppdateringer. Om hjemreisedatoen var avklart kunne vi gjort det beste ut av situasjonen, sier Lerang.

Les også: Bryllup rammet av SAS-streiken

Nå etterspør de mer informasjon.

– Det virker ikke som kundeservice har noe forståelse for hvor vi er. De har blant annet foreslått at vi selv kan ordne med både buss og tog for å komme oss hjem, sier Berge.

– I tillegg må vi for hver gang forklare situasjonen, men det kommer ingen ny informasjon. Vi føler oss ikke ivaretatt, legger hun til.

LIMBO: Hanne-Marit Berge (f. v) og Maren Lerang tørr ikke å planlegge noen aktiviteter på Svalbard i tilfelle en mulig hjemreise dukker opp.

Savner familien

Venninnene er ikke de eneste som har trøbbel på Svalbard.

– Jeg savner familien og det hadde vært godt å komme hjem til barn og samboer, forteller Markus Sørfjordmo (37).

Han har allerede tilbrakt seks uker på jobbreise på øya. Torsdag fikk han vite at hjemreisen var kansellert.

– Det er en vanskelig situasjon. Familien skulle dratt på ferie til Danmark over helgen. Nå sitter de og venter på meg.

– Vi får ingen ferie med det første, legger han til.

Sørfjordmo oppfordrer SAS til å sette opp ett fly. Han forteller at mange lokale også sliter med å komme seg av gårde.

– Eneste måten vi kommer oss hjem er med fly. Vi sitter fast her oppe.

Stor VG-oversikt: Disse flyene er innstilt i dag og i morgen

UAVKLART: Markus Sørfjordmo (andre f.v.) og tre kolleger har fått en ny hjemreise 11. juli, med beskjed om at det er usikkert om flyet vil gå.

Ingen alternativer

Turister på Svalbard har få reisealternativer. Det er i dag kun SAS og Norwegian som flyr ruter dit.

– Det er frustrerende at de prioriterer turister i sørlige deler av Europa, mens vi, som er på en øy uten noen alternativer, ikke får noe hjelp, sier Berge.

Det eneste alternative venninne har funnet er et Norwegianfly med avgang 25. juli.

– De billettene er svindyre og dekkes ikke av forsikringen, sier Lerang.

Er sommerturen kansellert? Slik kan du redde ferien:

Det er også uklart for venninnene om SAS vil kunne dekke utgiftene om de kjøper en Norwegian-billett.

– Dette blir en mye dyrere tur enn planlagt om vi må bli her tyve dager ekstra, sier Berge.

Markus Sørfjordmo påpeker også de ekstra kostnadene.

– Vi må betale for en plass å bo og mat. Det koster.

Nordmennenes ferieplaner og arbeid må i mellomtiden vente.

– Jeg skulle vært i sommerhus i Danmark nå. Hele sommeren må planlegges på nytt, sier Berge.

– Vi har et liv som venter, legger Lerang til.

FORSTÅR: Pressesjef i SAS Tonje Sund sier hun har forståelse for situasjonen kundene står i.

– Ikke vanskelig å forstå

Pressesjef i SAS Tonje Sund, understreket overfor VG at pilotstreiken treffer mange kunder veldig hardt.

– Det er på slike destinasjoner at konsekvensene blir ekstra tøffe. Det ser vi også, og det er derfor vi ber om unntak for den type trafikk, fordi konsekvensene blir enorme.

Hvilke destinasjoner som får unntak, bestemmes ifølge Sund dag for dag. Det er derfor for tidlig å si hvorvidt Svalbard er ett av disse unntakene de kommende dagene.

– Det blir bedt om unntak dag for dag, det vil si at vi enda ikke vet hvordan det vil se ut i helgen, da vi venter på godkjennelse fra fagforeningene. Informasjonen har vi så snart vi får forhåpentligvis godkjennelse fra fagforeningene, sier hun.

– Det er ikke vanskelig å forstå den situasjonen. Det er et faktum at Svalbard er en øy og at det er vanskelig å finne transportalternativer.