Sebastian Takle, ekspert på svindelbekjempelse i DNB, forteller at svindlerne er mer troverdige enn noen gang.

Nye svindelmetoder: «Hvis du tror dette er lureri kan du sjekke telefonnummeret mitt»

Svindlere tar i bruk nye metoder for å lure til seg sparepengene dine, og det er kanskje lett å bli lurt når de utgir seg for å være banken eller politiet.

7. juli skrev VG om et ektepar i Haugesund som ble trukket 1,9 millioner kroner.

Administrerende direktør i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Stig Brautaset, som først kommenterte saken til Møre-Nytt, forteller at de opplever en stor økning i antall svindelforsøk.

– Det er et stort problem. De blir proffere og proffere, og bruker teknologi som gjør det veldig troverdig.

Sebastian Takle, ekspert på svindelbekjempelse i DNB, sier at dette er noe som har skjedd nasjonalt over lengre tid.

DNB sine kunder ble forsøkt svindlet for totalt 900 millioner kroner i fjor, herav DNB «reddet» 700 millioner. I denne statistikken inngår alle typer svindelforsøk.

– På dette området har kriminelle forstått at de med liten risiko kan stjele store penger.

Utgir seg for å være banken eller politiet

Forsøk på svindel kommer i alle former, som meldinger med lenker som forteller at du må gjennomføre en oppdatering eller at bank-IDen din har sluttet å virke. Men i det siste har svindlerne blitt langt mer kreative.

– Svindlerne ringer personer og oppgir seg for å være banken eller politiet, og sier at de har registrert et svindelforsøk. De sier at pengene er på vei ut, men med litt bistand kan de stoppe det, sier Brautaset.

Videre forteller Brautaset at svindlerne sier «hvis du tror dette er lureri kan du sjekke telefonnummeret mitt og se at jeg ringer fra politiet».

– Da blir de fleste beroliget. De får beskjed om at «vi har veldig kort tid» og at «du må gi oss litt info, så ordner vi dette». Da oppgir folk bankinfo og svindlerne får full tilgang til nettbanken.

Administrerende direktør i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Stig Brautaset, sier at man aldri må oppgi sensitiv informasjon, selv om den som ringer utgir seg for å være banken eller politiet.

– Politiet vil aldri spørre om å få bankinformasjonen din. Om du er i tvil så ring politiet på 02800 og spør, eller i verste fall ring 112, sier operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Sindre Molnes.

– Jeg skjønner at folk blir satt ut når «politiet» ringer. Her må man være skeptisk. Vi er i en periode hvor kriminelle er flinke til å utnytte at folk er stresset, sier Takle.

Info Hva er «spoofing»? Svindelmetoden kalles for «Spoofing». På Telenor sin hjemmeside beskriver de teknikken slik: «Spoofing er en teknikk som gjør at svindlere kan utgi seg for å kontakte deg fra et norsk nummer eller trygg IP-adresse. For å utføre spoofing på telefon bruker svindlerne en programvare som maskerer det originale nummeret de ringer fra.» Vis mer

500 prosent økning

Takle sier at det i 2021 var en økning på 500 prosent i typen svindel hvor svindlerne utgir seg for å være noen andre enn den de egentlig er.

– Det første vi så var at det skriftlige språket ble bedre, nå er det ganske perfekt. Tidligere var det store røde flagget at de pratet dårlig norsk, så det er kjempeskummelt at vi i økende grad opplever svindlere som er norske eller behersker norsk.

Videre forteller Takle at DNB bruker enorme ressurser på å prøve å stoppe svindlerne.

Det er mulig å «redde» pengene

Tidsfaktoren er veldig varierende, men Brautaset sier det normalt sett er mulig å spore pengene, dersom kunden gir beskjed innen et døgn.

Han forteller at svindlerne ofte overfører pengene til en nyopprettet konto, før de sprer pengene utover.

– På transaksjon nummer to eller tre er alt borte.

– Takle, hvis en kunde hos dere blir lurt. Vil det vært mulig å redde pengene om personen tar kontakt umiddelbart?

– Det er ikke garantert, men mulig. Dette er et av få tilfeller hvor du må ta kontakt med banken så fort som mulig, før du tar kontakt med politiet. Da har vi en prosess med norske og utenlandske banker hvor vi prøver å spore pengene, og jo før vi starter jo større er sjansen.

– Når vi prater i telefonen er det vanskelig å anklage folk som er flinke til å prate for seg, men det må vi bli bedre til – ikke gå på det sosiale presset.

Fra Brautaset er beskjeden klar:

– Ingen i banken eller politiet vil spørre deg om bankinfo, engangskode, passord eller noe slikt. Selv om du sjekker telefonnummeret, så er det bare en teknikk de bruker.

– Jeg har selv opplevd at kunder har ringt meg og sagt at jeg har ringt, når jeg ikke har gjort det.

Kastet seg i bilen for å stoppe svindel

Brautaset forteller om en hendelse hvor svindlerne sa til en kunde «nå må du ikke ta telefonen om noen ringer, for da er det sikkert svindlerne som utgir seg for å være banken».

– Når vi ringte svarte ikke kunden, ikke sant. En ansatt kastet seg i bilen, og kjørte for å banke på døren og stoppe en prosess – noe som var vellykket.

Nylig klarte Sparebank 1 Søre Sunnmøre også å avverge en situasjon hvor en eldre kvinne risikerte å miste alle sparepengene sine, 400.000 kroner. Brautaset sier at svindlerne ofte henvender seg til eldre personer.

– På kortsvindel pleier beløpene å være alt mellom 10.000 og 100.000 kroner. I tilfeller hvor de kommer seg inn på kontoen, så tar de det som er på kontoen, om det så er ti millioner kroner.

Muligens mer svindel i ferietidene

I Sparebank 1 Søre Sunnmøre opplever de ekstra mange svindelforsøk om sommeren, og i høytider som jul og påske.

– Vi har også grunn til å tro at det er store mørketall. Det nok mange eldre som blir lurt, men som syns det er flaut, og ikke melder fra.

Takle er imidlertid usikker på om der er mer svindel i ferietidene, da tallene har vært enormt høye siden sommeren 2021.

– Vi har ikke sett at tallene har gått ned siden da.