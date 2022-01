SØR: Nordlyset var synlig over Moss fredag kveld.

Nordlys over Østlandet

Lysfenomenet forbundet med Nord-Norge danser over himmelen sør i landet fredag kveld.

– Jeg ser det faktisk på kamera helt nede i Fredrikstad, sier statsmeteorolog Hanne Beate Skattør ved Meteorologisk institutt.

Statsmeteorologen forteller at skyer trolig saboterer synet for de i Agder, men at det er lite skyer på Østlandet nå. Det gir gode forutsetninger for å klare å se fenomenet – så lenge det er mørkt rundt det.







– Det som kan være mest problematisk er hvis du er på steder det er mye lys, som midt i Oslo. Men hvis du er ute i marka hvor det er litt mørkt vil det være muligheter for å se nordlyset selv om man er ganske langt sør, forklarer hun.

Selv har kun hun sett nordlys på Østlandet en gang, men forteller at hun har snakket med folk som bor utenfor de store byene på Østlandet som har sett det en del.

– Hvis du bor et sted det ikke er så mye lysforurensing så er det ikke så uvanlig, men det er mye vanligere å se det nordpå, selv i byene der.

Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra Sola mot Jorda. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, skriver Store norske leksikon.

– Nordlyset ligger det som en ring rundt Nordpolen. Ofte vil du måtte se mot nord og lavt mot himmelen for å se det fra Østlandet. I nord er det rett over deg, men her må du se nordover.

Skattørs beste råd for å få med seg nordlyset er å finne et høyt, mørkt sted med utsikt mot nord.

Også i desember ble nordlys observert i Sør-Norge.

Nordlys er vanligvis kun mulig å se fra de nordligste breddegradene. Noen ganger, når solvindene er ekstra sterke, er det imidlertid mulig å se nordlyset lengre sør.

Astronom Vegard Lundby Rekaa har tidligere uttalt til VG at lysforurensning, blant annet fra månen, kan gjøre det vanskelig å se nordlyset fra byen.

