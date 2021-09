KORT: Turid Breidalen mener hun hadde hell i uhell da bilen smalt inn i huset hennes på tunet på Måløy.

Turid (76) hadde englevakt: − Jeg har aldri vært så nær døden

Turid Breidalen (76) sto på tunet utenfor huset sitt i Måløy da en bil i høy fart føk forbi henne og krasjet inn i hennes egen bil. Resultatet var to smadrede biler og et totalknust soverom: – Jeg har hatt så flaks i uflaks at du kan ikke tro det!

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg sto ute på tunet mitt hvor vi har en bratt bakke rett opp, forteller Turid om den dramatiske hendelsen som fant sted rundt klokken 15 tirsdag.

Det var da en bil kom kjørende i en veldig fart, forklarer Breidalen til VG.

– Den kom så fort at jeg ikke fikk flyttet på meg. Jeg sto og holdt meg i gjerdet. Bilen krasjet inn i min bil kanskje 15–20 centimeter fra meg med sånn kraft at min bil deiset inn på soverommet, sier hun og legger til:

– Der kommer man ikke inn nå, for det er helt ødelagt, helt rasert.

Vest politidistrikt meldte om hendelsen på Twitter klokken 15.27. Ifølge politiet skal det ikke være snakk om alvorlige personskader for noen av de involverte. Til TV 2 opplyser operasjonsleder i Vest politidistrikt, Stine Mjelde, at politiet etterforsker hendelsen. Førerkortet til bilføreren er beslaglagt. VG har ikke lyktes å få en kommentar fra politiet tirsdag kveld.

Det var Fjordenes Tidende som omtalte saken først.

NY BIL: Den høyt elskede Toyotaen til Turid ble smadret i sammenstøtet. Nå planlegger hun å skaffe seg en ny bil så fort som mulig for å kunne bedrive nødvendige gjøremål.

– Helt ødelagt alt sammen

Breidalen er sikker på at hun ikke hadde vært her nå dersom hun hadde vært på soverommet da det skjedde.

– Hvis jeg hadde ligget innenfor der hadde jeg vært død! Jeg har hatt så flaks i uflaks at du kan ikke tro det! Gjerdet vårt er ødelagt, bilen er ødelagt, det ligger til og med et speil fra bilen på en trampoline på nedsiden av huset, sier hun for å understreke kraften i sammenstøtet.

Det var faren til Turid som fikk huset bygget i 1960, forklarer Breidalen. Selv tok hun og mannen over huset senere – og nå er det en generasjonsbolig. Datteren og familien bor i underetasjen, og Breidalen oppe.

Hun forklarer at bakken som ender ender opp i tunet ved huset er bratt, men at hun har aldri har opplevd noe som ligner denne kollisjonen.

– Det er helt ødelagt alt sammen. Jeg har aldri i mitt liv opplevd noe sånt, utbryter hun.

BYTTER SOVEROM: Turids soverom ble smadret som følge av kollisjonen. Nå kommer hun til å bytte soverom.

Med smadret soverom må Breidalen se seg tvunget til å finne et annet rom å tilbringe natten i – det vil hun nok i fremtiden også.

– Jeg kommer til å skifte soverom, jeg kommer ikke til å ligge der, sier hun og legger til:

– Jeg kan ligge nede ved datteren min i kveld.

Breidalen forklarer at hun er en aktiv pensjonist som besøker mannen sin på sykehjem og driver loppemarked. Derfor trenger hun bil i hverdagen. Nå må hun få lånt seg en bil.

– Det er det første jeg skal gjøre i morgen tidlig. Jeg elsket den bilen.

KRAFT: Det var stor kraft i sammenstøtet mellom de to bilene.

Familien har allerede vært i kontakt med forsikringsselskapet for å få sjekket situasjonen med både hus og bil.

Til tross at hun fremdeles er sjokkert av hendelsen mener Breidalen at hun har hatt en veldig flaks.

– En skal nesten takke forsynet, eller englene eller jeg vet ikke hvem, for det her var helt ufattelig altså, sier hun og legger til:

– Bare jeg lever så er jeg fornøyd.