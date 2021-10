I SLUTTFASEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er i siste innspurt av regjeringsforhandlinger, men flere punkter gjenstår fortsatt.

Opplysninger til VG: Ap og Sp forhandler om utredning av EØS-avtalen

HURDAL (VG) Ifølge VGs opplysninger forhandler Ap og Sp om en utredning av EØS-avtalen. Ap-leder Jonas Gahr Støre har tidligere sammenlignet en slik utredning med å utrede forholdet til kona.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i sluttfasen av regjeringsforhandlingene. Ifølge VGs opplysninger er et av punktene det forhandles om hvorvidt EØS-avtalen skal utredes – og i så fall hva som skal være mandatet for en slik utredning.

En utredning av EØS-avtalen er både et krav fra Senterpartiet, men også fra deler av fagbevegelsen.

I fagbevegelsen har det de siste årene vært en økende EØS-skepsis. Fellesforbundet vedtok på sitt landsmøte høsten 2019 at regjeringen burde gjennomføre en full utredning av EØS, og i tillegg se på alternativer til avtalen.

Støre er skeptisk til utredning

Ap-leder Jonas Gahr Støre har på sin side sammenlignet en utredning av EØS-avtalen med å si til kona at han ønsker å utrede om det finnes alternativer til ekteskapet.

Senest i august ytret Støre sin motstand mot en EØS-utredning overfor VG.

– Ap står fullt og helt bak EØS-avtalen, og har gjort det klart at regjeringsansvar for oss legger EØS-avtalen til grunn. Vi har ikke behov for å utrede alternativ til en avtale vi mener er god for Norge, skrev Støre i en SMS til VG 11. august.

I samme SMS la Støre imidlertid til at «Ap aldri vært imot kunnskap, om dette eller andre spørsmål».

EØS ligger til grunn

Kilder hevdet overfor NRK tidligere torsdag at EØS-avtalen vil ligge til grunn i en regjeringsplattform.

Det står i stil med det Støre sto hardnakket på før valget. Da stilte han nærmest et ultimatum om EØS.

– EØS-avtalen ligger til grunn for Arbeiderpartiet i regjering. Punktum. Ferdig snakka, uttalte Støre til NTB i januar.

LUFTETUR: Forhandlerne måtte ut for å ta seg frisk luft torsdag ettermiddag, etter mange timer i forhandlinger. Foran er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum – og i bakgrunn står Ap-leder Jonas Gahr Støre med flere av sine nærmeste rådgivere.

LO: – Vi har bedt om utredning

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier følgende om VGs opplysninger.

– Det er vanskelig for meg å kommentere noe som ikke er offentlig bekreftet, hvor vi heller ikke vet hele den eventuelle ordlyden. Men for LO er det avgjørende at EØS-avtalen ligger fast, det er helt avgjørende for norske arbeidsplasser, for norsk næringsliv og trygghet for investeringer, skriver hun i en e-post.

Hun skriver at LO både på representantskapet og på forrige kongress har bedt om en mer aktiv Europa-politikk fra en ny regjering.

– Vi har også bedt om en utredning rundt dette, blant annet konsekvensene av Brexit. Så vi er så klart opptatt av hva som videre ligger av politikk på dette området.

EØS SKAL LIGGE FAST: LO-leder Peggy Hessen Følsvik sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Utredet i 2012

Under Stoltenberg-regjeringen ble også EØS-avtalen utredet.

Nåværende regjeringsadvokat Fredrik Sejersted ledet arbeidet med den såkalte «Europautredningen» som sa på aspekter ved Norges forhold til EU. Utredningen ble ferdigstilt i 2012.