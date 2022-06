Bildet viser tre av de bankansatte som nå er siktet i korrupsjonssaken sammen i Dubai.

Nordea-siktede: Reiste sammen til Dubai flere ganger

To nyer bankansatte er pågrepet i korrupsjonssaken i Nordea.

Politiet pågrep torsdag morgen ytterligere to ansatte i Nordea. Tilsammen er åtte personer nå siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon.

Politiet mistenker at falske dokumenter og utro ansatte har bidratt til at mer enn 150 millioner i lån er blitt utbetalt fra Nordea, Norges nest største bank.

– Det er opplysninger som har framkommet under etterforskningen som har ledet fram til pågripelsene. Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase og politiet ønsker ikke nå å gå inn i hva som er framkommet i etterforskningen så langt, skriver politiet i en pressemelding torsdag.

Sivilt politi på vei inn for å sikre beviser i Nordeas lokaler tirsdag morgen.

Tirsdag morgen ble de første to ansatte i Nordea pågrepet i en større aksjon.

Samme dag publiserte VG en artikkel om markedet for låneagenter.

Foran skjult kamera snakker en av låneagentene om hvordan han kan skaffe hvem som helst lån i banken mot store kontantbetalinger, ved hjelp av utro tjenere på innsiden av banken.

Reiste sammen til Dubai

En av de Nordea-ansatte som ble pågrepet torsdag morgen har vært på feriereiser til utlandet sammen med de to andre Nordea-ansatte som fra før er siktet for grov korrupsjon.

Bilder VG har tilgang til, blant annet fra et luksushotell, viser de tre sammen i Dubai.

Dubai er hovedstaden i det nest mektigste av de syv emiratene som utgjør De arabiske emirater i Midtøsten.

VG er kjent med at reisene er blitt undersøkt som en del av bankens interne etterforskning.

– Vi kan bekrefte at det er arrestert to ansatte i Oslo i dag. Disse kommer i tillegg til de to ansatte som ble arrestert på tirsdag, og alle fire har vært gjenstand for den interne etterforskningen som har pågått i en lengre periode, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea.

Han sier arrestasjonen skjer på bakgrunn av informasjon de har delt med politiet.

De fire ansatte er nå suspendert fra sine stillinger.

– Vi samarbeider tett med myndigheter og politiet om saken, og Nordea vil aldri akseptere noen form for økonomisk kriminalitet eller å bli benyttet til handlinger som kan bidra til dette, uttaler Steffensen.

Han vil ikke kommentere VGs opplysninger om at reisene er en del av etterforskningen.

– De detaljene og detaljene knyttet til materialet i etterforskningen kommenterer vi ikke, sier Steffensen.