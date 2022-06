GÅTE: Eivind Reiten sier at den største gåten han sitter igjen med, er hvor lett vi adopterer EU-lovgivning.

Energilovens «far»: Krever kutt i krafteksport

Han er energilovens far. Nå sier Eivind Reiten at Norge må kreve kutt i eksport når vannmagasinene er så tomme som nå. Og at sentrale avtaler med EU-land må reforhandles.

– Vi må forhandle frem noen nødbrytere for å redusere norsk krafteksport når norske vannmagasiner blir så lave som nå, og vi må reforhandle avtaler med land vi eksporterer til, sier Eivind Reiten (69), tidligere konsernsjef i Hydro og olje- og energiminister for Sp.

Han la fram energiloven i 1990, som la grunnlaget for liberalisering av det norske kraftmarkedet.

– Europa mer avhengig av vær og vind

Reiten sier at vinterens og vårens kraftkrise, må få norske politikere til å kreve reforhandling av avtaler med europeiske land.

– Vi må se på hele import- og eksportregimet.

Han sier at vi må utnytte verdien av den norske reguleringskapasiteten, som hele tiden kan slås av og på.

– Det er så viktig for Europa, fordi vi kan stille opp med kraft når det er overskyet og ikke blåser i Europa. Det må vi ta oss betalt for.

– Hvordan?

– Vi må reforhandle avtaler vi har med land som Tyskland, Danmark og Storbritannia, i hvert fall når de utløper. Da må vi ha ny forhandlingsstrategi for å utnytte vår unike posisjon.

LITE VANN: Reiten er bekymret over mangel på politisk kraft, for å hindre at landets vannmagasiner tappes så kraftig ned. Her fra Møsvatn i vinter.

Vil hindre eksport

Han sier at vi også må inngå avtaler som sikrer at vi slipper å eksportere når vannstanden i norske vannmagasiner er så lav som nå.

– I perioder hvor magasinfyllingene blir veldig lav og vi får press på prisene i Norge, så må vi ha mekanismer som gjør at vi ikke har samme press på å eksportere, som under år med mer normal vannstand.

Han sier det siste halvårets strømprissjokk må få konsekvenser, fordi man ikke kan behandle sitt folk på denne måten.

– Jeg tror ikke det er akseptert i Norge at kraftselskapene kan maksimere fortjenesten sin uten å ta hensyn til at vi opplever slike situasjoner som nå.

Her kan du se oppdatert oversikt over vannstanden i norske kraftmagasiner. Klikk for å velge ulike regioner:

Reiten legger til:

– Det er ikke i den norske samfunnskontrakten mellom innbyggerne og politikerne at du skal oppleve den type ekstremutslag.

Reiten sier at den grønne overgangen vil koste i form av høyere strømpriser over tid, også for vanlige forbrukere. Men:

– Vi kan ikke akseptere de nivåene vi hadde i vinter. Heldigvis har politikerne gått inn med tiltak for å dempe belastningene for familiene, men det kan bare være et kortsiktig virkemiddel.

OSLO-BASERT: Eivind Reiten har kontor hos Kongsberg-gruppen selskapet Altor på Tjuvholmen i Oslo, hvor han har styrelederverv.

Han tar imidlertid de utskjelte kraftkablene mellom Norge og Europa i forsvar.

– Kablene var riktige og kraftutveksling var riktig, helt til forurensende kraftkilder i Europa ble for tidlig stengt ned – før de grønne løsningene kunne erstatte dem.

Han sier Norge har hatt Europas mest velorganiserte og effektive kraftsystem.

– Kraftsektoren har løst oppgavene så godt at folk flest i Norge tar for gitt at lyset kommer på når du trykker på lysbryteren, sier han og legger til:

– En unik vare, til en billig penge, hvor du har kunne kjøpe akkurat så mye som du vil når du vil.

Han sier det siste halvåret brutalt har vist at det ikke var en evig sannhet.

DYRE STRØMÅR: Eivind Reiten sier vi kommer til å måtte akseptere høyere strømpriser i mange år, fordi det vil være ubalanse i kraftmarkedet på grunn av det grønne skiftet.

Det grønne skiftet gir mer ustabil kraft

Reiten sier forklaringene er ganske enkle, fordi stabiliteten har blitt rokket.

– Vi hadde oppbyggingsfasen av kraftreservoarer frem til 70–80-tallet, med en enorm utbygging og med sterk statlig prissetting i Norge.

– Så kom energiloven som ga mer effektiv utnyttelse av kraften i Norge. Selv om jeg er litt inhabil, siden jeg fremmet den loven, så vil de fleste si at den har fungert godt, fordi vi fikk kraften til å flyte mer effektivt.

Han sier at Europa bidro med kull, gass og atomkraft, som samlet har gitt stabile energipriser.

– Så våkner vi opp i år, med en kjempekrise og skyhøye kraftpriser, fordi man har bygget om hele det europeiske kraftsystemet.

– Det er ikke sammenheng mellom ambisjonene i klimapolitikken og energipolitikken. Store europeiske land løp altfor fort i det grønne skiftet, ved å stenge ned atomkraft, før de nye kraftkildene sol og vind var på plass.

Han sier det førte til kraftmangel.

– Da får vi det vi nå opplever, et marked i ubalanse, hvor det er for lite kraft.

– Den største gåten

Det foregår en heftig strid blant annet på den pågående LO-kongressen, om EUs energibyrå Acer har for stor makt over norsk energipolitikk.

Den tidligere Hydro-sjefen mener Norge har store fordeler av samarbeidet, men skulle gjerne sett at vi brukte handlingsrommet som avtalene gir mer aktivt.

– For meg som har vært med i norsk politikk, er den største gåten jeg sitter igjen med etter alle disse årene, hvor glatt og greit vi adopterer EU-lovgivning, sier Reiten, som er dypt bekymret for hvordan et høyere prisnivå på strøm kan slå ut for norsk industri.

– Det argumenteres med at de har lav fastpris og at det ikke er grunn til bekymring. Jo, det er det, sier han:

– Avtalene deres utløper etter hvert og når de skal reforhandles, vil prisen være betydelig høyere. Det er en store fare for industribyggingen i Norge.