ARRESTERT: Millehaugen har tilbragt hele sitt voksne liv i fengsel. Dette bildet skal være tatt i 1991, samme år som han ranet en bank i Oslo.

Dobbeltdrapsdømt uteble fra perm: Har rømt fra fengsel flere ganger tidligere

Politiet har slått riksalarm etter at Stig Millehaugen uteble etter permisjon fra Trondheim fengsel. En tidligere dom viser den seriekriminelle 53-åringen har rømt fra soning tre ganger før.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da dobbeltdrapsdømte Millehaugen uteble fra permisjon onsdag, trykket politiet på den store, røde knappen. Riksalarmen gikk, som betyr at alle landets politidistrikter ble varslet samtidig.

Politiet har også informert om at Millehaugen er etterlyst internasjonalt, og at toll- og grenseoverganger er varslet.







– Vi bruker de ressursene og de mulighetene vi har, sa politiadvokat Anne Haave til VG i 19-tiden onsdag.

Det var NRK som først meldte om saken.

ETTERLYST: Stig Millehaugen skulle vært tilbake i fengselet kokken 15 onsdag. Bildet er tatt i 2021.

Millehaugen har sittet i fengsel hele sitt voksne liv etter å ha blitt domfelt for biltyverier, innbrudd og væpnet ran.

I 2012 ble han dømt til 21 år forvaring, lovens strengeste straff, for overlagt drap på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed. Minstetiden ble satt til ti år.

Millehaugen har hele tiden nektet straffskyld.

Onsdag hadde han permisjon fra klokken 09 til 15.

Permisjon vanligvis uten tilsyn

Siden september 2012 har han sonet i Trondheim fengsel, ifølge fengselsleder Egil Gabrielsen.

– Han skulle være tilbake klokken 15, han kom ikke tilbake som avtalt, sa han til VG onsdag kveld.

– Jeg har ikke soningshistorikken hans, men han vært på flere permisjoner som har forløpt normalt.

Han kan foreløpig ikke gi detaljer om den aktuelle permisjonen, men uttaler på generelt grunnlag at en permisjon foregår uten tilsyn.

– Da er man på egen hånd, sier fengselslederen.

I tidligere dommer er det blitt beskrevet at Millehaugen utgjorde en særlig rømningsfare.

1 / 5 I LAGMANNSRETTEN: Stig Millehaugen i mars 2021. NEKTET STRAFFSKYLD: Stig Millehaugen med sine advokater i lagmansretten i mars 2021. Foto: Berit Roald / NTB DRAPSTILTALT: Millehaugens rettsak i Oslo tingrett i januar 2011, der han sto tiltalt for å ha skutt og drept Young Guns-lederen Mohammed Javed i januar 2009. BAK MURENE: Stig Millehaugen på besøksrommet i Ringerike fengsel høsten 2010. forrige neste fullskjerm I LAGMANNSRETTEN: Stig Millehaugen i mars 2021.

Ville ha friår i utlandet

Ifølge en dom fra 2002 har Millehaugen rømt minst tre ganger før.

Millehaugen rømte fra Berg kretsfengsel i juli 1992 der han sonet for grovt ran.

Da han ble varetektsfengslet for disse nye ranene, rømte han fra Sarpsborg fengsel i desember 1992.

I oktober 2000 uteble han fra permisjon ved Ullersmo landsfengsel og rømte sammen med kjæresten sin. Han ble først pågrepet i juni 2001.

1992: Berg kretsfengsel

Motivet for å rømme fra Berg kretsfengsel i 1992 var ifølge Millehaugen selv den gang at han ikke hadde hatt en sommer på frifot siden 1987, ifølge dommen. Deretter begikk han nye grove ran sammen med en medskyldig mens han var på rømmen.

Sammen begikk de to grove ran mot postkontor, frihetsberøvelser og to grove bilran, ifølge dommen. Det ble brukt våpen i alle ranene, deriblant en avsagd hagle.

Lagmannsretten har betegnet det ene av ranene, Nesbru-ranet, som et av de alvorligste ranene som var begått til da i Norge med hensyn til omfang og voldelighet i gjennomføringen.

1992: Sarpsborg fengsel

Da Millehaugen ble pågrepet for disse ranene, ble han overført til Sarpsborg fengsel i november 1992. I forbindelse med overføringen skal han umiddelbart ha planlagt en ny rømning hvor hensikten var å ta et «friår» i utlandet. Deretter skulle han vende tilbake til Norge og ta resten av soningen. Han regnet med en streng straff, ifølge dommen.

I desember fikk han smuglet inn et våpen til fengselet ved hjelp av en kamerat og brukte det samme natten. Han skjøt og drepte en fengselsbetjent og tvang en annen til å kjøre seg til Oslo.

I august 1993 ble han dømt til 17 år i fengsel for å ha skutt og drept fengselsbetjent Jon Arild Martinsen og for de to ranene han begikk under rømningen fra Berg.

2000: Ullersmo landsfengsel

I oktober 2000 stakk han av under permisjon og rømte sammen med kjæresten sin. Ifølge en kilde som jobbet der da, tømte han effektlageret og rømte etterpå.

Først åtte måneder senere ble han tatt. Det var den lengste perioden Millehaugen har vært på frifot siden 1988, ifølge Aftenposten.

«Fra denne perioden er han den 1. juli 2002 tiltalt for to forsøk på drap med skytevåpen, ett grovt ran, også ved bruk av våpen, to bilbrukstyverier, heleri av bl.a. diverse våpen, en politiuniform og en bil, uforsiktig omgang med våpen, og overtredelser av våpenloven og legemiddelloven,» ifølge dommen.

Han ble aldri dømt for ranet han var tiltalt for.