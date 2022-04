KLIMASTREIK: Store folkemengder tok til gatene 25. mars i Wien, Østerrike. Bevegelsen «Fridays for Future» er et eksempel på engasjement, som har skapt politisk endring.

Greenpeace: − Løsningene finnes, men norsk olje er i veien

Flere klimaorganisasjoner og partier ber om full stans i ny norsk olje, etter FNs siste klimarapport.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Reaksjonene er klare etter at FNs klimapanel la frem den tredje delrapporten om klimaendringene.

Ifølge rapporten må de globale klimautslippene slutte å øke innen 2025, dersom målet om å holde oppvarmingen under 1,5 grader skal være innenfor rekkevidde.

– Rapporten er både dyster og optimistisk. Dyster fordi vi har enda mindre tid. Optimistisk fordi teknologien er på plass, oppsummerer leder i klimastiftelsen ZERO, Sigrun Gjerløw Aasland.

ZERO ber regjeringen få opp tempo på investeringer i ny fornybar energi, som havvind og solenergi.

Samtidig tar flere organisasjoner og partier på Stortinget til orde for full stans, i ny norsk oljeutvinning.

– Løsningene finnes, men norsk olje står i veien, sier Greenpeace-leder Frode Pleym.

En styrt avvikling av norsk oljeproduksjon innen 2034, er det viktigste grepet Norge kan gjøre for å stanse oppvarmingen ved 1,5 grader, sier Pleym i en uttalelse.

SV: – Full stans i ny olje

– Nå må regjeringen ta dette på alvor, og levere statsbudsjett med store kutt de neste årene. I tillegg er vi helt nødt til å stanse all ny leting etter olje og gass, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SV er regjeringens samarbeidsparti på Stortinget og har stemt igjennom regjeringens budsjett. Lysbakken sier at partiet forventer store klimagjennomslag på det kommende statsbudsjettet.

– Denne rapporten viser at vi må handle nå. Helst i går. Det er så mye vi kan gjøre for å bekjempe klimakrisen. Det er ikke kunnskap vi mangler, det handler om å gjøre det.

KREVER NY RETNING: Partileder Audun Lysbakken i SV.

MDG: – Tiden for museskritt er over

Miljøpartiet de Grønne ber regjeringen komme på banen med en troverdig plan for norske klimakutt.

– FNs klimapanel er så tydelig som det går an å bli: Tiden for museskritt i klimapolitikken er over. Rike land som Norge har ikke lenger luksusen det er å velge bort klimatiltak. Nå må regjeringen legge frem en troverdig klimaplan, og forplikte seg til grepene som trengs, sier partileder Une Bastholm.

Norge må erstatte olje med ny, fornybar energi, sier Bastholm.

– Vi kan fortsatt leve godt, også i Norge. Men det haster å ta grep, for dette blir en vanskeligere jobb jo lenger vi venter. Politikerne må ta de største grepene og legge til rette, men hver og en av oss kan heldigvis gjøre en forskjell med å reise miljøvennlig, spise mer bærekraftig, og gjenbruke og dele mer.

PARTILEDER: Une Bastholm i Miljøpartiet de Grønne.

Ber om nye klimatiltak før påske

Naturvernforbundet minner om at regjeringen har lovt en ny klimaplan for hele økonomien, da de la frem regjeringsplattformen i Hurdal.

– Men i stedet for klimahandling, krangler regjeringspartiene om Norges klimamål skal utsettes, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

For en uke siden sa Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad at de norske klimamålene trolig må utsettes. Det ble raskt møtt av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som sier at klimamålene står fast.

– Støre og Vedum kan ikke vente til etter påske. De må komme med umiddelbare krisetiltak for en rettferdig klimaomstilling, med redusert forbruk, mer naturvern, stans i ny olje- og gassutvinning, satsing på energieffektivisering og nye grønne arbeidsplasser som nøkkelord.

Rødt: Vil ha slutt på vekst og fossilt brennstoff

– Vi styrer samfunnet i en retning som går helt galt av sted. Alvoret i dette betyr at vi ikke kan la alt mulig vokse og vokse, sier Rødts Sofie Marhaug som er andre nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Hun tar til orde for å få en slutt på det hun kaller sløseri, deriblant «forurensende motorveiutbygginger rundt de store byene».

– Og kraften vi allerede har, må ikke brukes på å forlenge olje- og gassalderen, men på omstilling. Dagens regjering åpner nye oljefelt i Barentshavet og elektrifiserer dem, som Wisting-feltet. Det låser oss fast i feil spor, tiden for nye oljeutbygginger må være forbi. FNs klimapanel sier vi kan nå målene, men at det krever omstilling vekk fra fossil energi raskt.

– På tide at Støre våkner

Natur og Ungdom har også kommentert dagens klimarapport. Organisasjonen mener det ikke finnes tid til å krangle mer om klimamålene.

– Regjeringen må slutte å snakke om 2030, de må brette opp ermene og levere store utslippskutt i dag, og hvert eneste år fremover, sier nestleder Simon Balsnes.

Han mener også at regjeringen sover når det kommer til klimatiltak:

– Det er på tide at Støre våkner. FNs generalsekretær peker helt tydelig på land som Norge når han sier at det moralsk og økonomisk galskap å fortsette å øke produksjonen av fossil energi. Det er simpelthen ikke rom for å bygge ut ny olje- og gassinfrastruktur

Høyre: Venter på klimaplanen

– Høyre lanserte forrige uke en konkret plan for hvordan vi skal få fart på utbygging av fornybar kraft i Norge, og bidra i den grønne energiomstillingen av Europa. Mens regjeringen har halvert satsingen på havvind, har vi økt ambisjonene kraftig. Nå venter vi utålmodig på at regjeringen legger frem sin energimelding og klimaplan, sier nestleder Tina Bru i Høyre.

Høyre ledet Norges forrige regjering og var i åtte år frem til høsten 2021 ansvarlige for Norges klima- og oljepolitikk. Partiet er fremdeles for fortsatt olje- og gassutvinning i Norge, og mener at næring «skal omstilles, ikke avvikles».

Frp: Ønsker kvotekjøp i utlandet

Frps Terje Halleland sier han håper at regjeringen ikke vil komme med nye og sterkere klimamål, i etterkant av rapporten.

– Det er ingen tvil om alvoret knyttet til globale klimautfordringer, sier Halleland.

– Norge trenger hverken å legge ned olje- og gassnæringen, tredoble CO₂-avgiften eller å forsterke klimamålene ytterligere for å nå de internasjonale klimaforpliktelsene. Tiden er overmoden for at regjeringen i stedet fokuserer på å gjennomføre kuttene der de er billigst og mest effektive, som blant annet ved kvotekjøp i utlandet, sier Halleland.