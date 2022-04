SMELLER TILBAKE: Høyres Sveinung Stensland holder ikke tilbake, når han svarer på angrepet fra justisministeren.

Sjokkert over Mehls angrep på eksperter: − Grunnleggende forakt for kunnskap

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) må tåle svært hard kritikk for oppgjøret med fagfolk som bor i Oslo.

Mandag var Mehl ute i VG og meldte at hun mente man burde lytte mindre på eksperter i Oslo, og mer på «vanlige folk».

Hun rettet kraftig kritikk mot Høyre:

– Det virker som om Høyre frykter hva folk mener, sa hun blant annet til VG.

Høyres Sveinung Stensland sier han er sjokkert av uttalelsene til Mehl, og slår kraftig tilbake:

– Mehl avslører her en grunnleggende forakt for kunnskap. Regjeringen fremstår i denne saken som en komplett parodi. Og de fornærmer alle som har brukt sin kompetanse til å jobbe med denne saken.

– Når ble Ada Oslo-elite?

Han viser til at en rekke fagfolk – mange av dem bosatt andre steder enn hovedstaden – er kritisk til reversering av reformen.

– Alle landets førstelagmenn, altså lederne av lagmannsrettene, ønsker å bevare reformen. Fra nord til sør. Det samme med sorenskriverne, som leder tingrettene. Det er vanskelig å påstå at de alle sitter i Oslo. I Sør-Rogaland ønsker hverken kommunene eller sorenskriverne å gå tilbake. Mener justisministeren at også disse er «Oslo-elite»? sier han til VG.

Stensland viser også til at Stine Sofies stiftelse, basert i Grimstad, har vært svært kritisk til reversering. Stiftelsen ble etablert av Ada Sofie Austegard, etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand.

– Når ble Ada, moren til Stine Sofie, en del av Oslo-eliten? Ada var en av de første som tok kontakt med oss og sa «pass på at reformen ikke ble reversert», sier Stensland.

VANLIGE FOLK: Emilie Enger Mehl ønsker å lytte mer til vanlige folk, og mindre til eksperter i Oslo. Det vekker kraftige reaksjoner.

– Justisministeren hopper og spretter

Han mener justissektoren er underfinansiert, og at det er behov for å prioritere kjerneoppgavene til Justisdepartementet.

– Det er krise i politiet og justissektoren. Så har vi en justisminister som hopper og spretter på Nord-Vestlandet og snakker om hvor travelt hun har det med å reversere en reform et samlet fagmiljø over hele landet ønsker å bevare. Det er sjokkerende. Hun behandler den tredje statsmakt som en politisk lekegrind, smeller det fra Stensland.

– Har ikke Mehl et poeng i at det er viktig å lytte til vanlige folk, som kjenner hvor skoen trykker?

– Jo, selvfølgelig skal man lytte til dem også. De kan ha viktige ting og innspill å bidra med. Det er ingenting i veien med sunn fornuft. Men hvis du er syk, lytter du da til Snåsamannen eller Det medisinske fakultetet i Oslo?

Frp: Enig i argumentasjon, ikke konklusjon

I Frp følger tidligere justisminister Per-Willy Amundsen argumentasjonen til Mehl langt på vei.

– Jeg er tilbøyelig til å være enig i at vi ikke skal la bare ekspertene i Oslo bestemme. Tvert imot er også min erfaring at Oslo-ekspertene ofte tar feil, og lider av navlebeskuende trangsynthet. Derfor må deres perspektiver balanseres ut med fornuft fra folk flest der ute i landet, sier han til VG.

ENIGE OM OSLO-EKSPERTER: Mehl får støtte fra en eks-justisminister i sin argumentasjon, men de to lander på vidt forskjellige konklusjoner.

Men så faller han av Mehls argumentasjon.

– Problemer er bare at kritikken hennes ikke treffer overhodet. For hadde hun lyttet til vanlige folk, så ville hun hørt at svært mange av dem er positiv til reformen. Mange har snudd i saken. Når man til og med på rurale steder som på Senja og i Finnmark nå omfavner reformen, så klarer jeg ikke forstå problemet hennes.

Amundsen reagerer også på at Mehl sier hun frykter at rettssteder kan bli nedlagt.

– Det skuffer meg, for hun vet jo bedre. Det er hamret i stein, takket være Frp, at man ikke kan gjøre endringer i domstolsstrukturen uten at det behandles i Stortinget.

– Jeg kan ikke forstå annet enn at det har gått prestisje i saken, og at Senterpartiet er nødt til å finne noe å reversere for å beholde troverdigheten.

IKKE IMPONERT: Hvor mye skal til for å imponere SVs Anders Sjalg Unneland? Uvisst, men hvert fall mer enn argumentene til Mehl for å oppheve domstolsreformen.

SV: – Lite imponert

Regjeringen har ikke flertall alene for å reversere domstolsreformen. De kan være avhengig av å få med seg SV.

Men SVs justisboss er ikke uten videre imponert over Mehls argumentasjon:

– Jeg er lite imponert over Mehl sine uttalelser. De er respektløse overfor dem som arbeider med noe så grunnleggende som rettssikkerhet i samfunnet. Jeg forventer rett og slett et høyere saklighetsnivå på denne diskusjonen fra ministeren, sier Andreas Sjalg Unneland til VG.

SV har ikke konkludert i saken, og avventer høringssvarene før de vil behandle saken.

– Nå skal vi ta oss tid til å se nøye på høringsinnspillene. Noen har gode erfaringer med reformen, andre signaliserer at de ønsker seg tilbake til slik det var før. Nå skal vi lytte til alle som er berørt før vi lander på hva vårt forslag vil være.

En mer inkluderende debatt

Justisminister Mehl har blitt forespeilet kritikken i saken, men henviser i stedet til Senterpartiets stortingsgruppe.

Else Marie Rødby, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av Justiskomiteen, sier hun tolker Mehls tidligere uttalelser i VG som et forsøk på å gjøre debatten rundt domstolene mer inkluderende:

– Jeg legger merke til at veldig mange av de stemmene som gjør seg gjeldene i denne debatten ikke har noen utfordringer med å snakke høyt eller å komme med sine råd, sier Rødby.

– Vi må være åpne for at ikke alle når frem i ordskiftet – noe som ikke betyr at meningene deres ikke har noe si. Det er viktig å utvide kretsen av de som får mene noe om dette.

Hun trekker frem at høringen allerede er i gang, og at de har fått både positive og negative tilbakemeldinger på reverseringsforslaget.

– Men Senterpartiet har vel allerede landet på reversering?

– Utgangspunktet når saken er sendt på høring er gjenoppretting av selvstendige domstoler, det har vært Senterpartiets politikk, sier Rødby.

Hun utdyper:

– Vi har et veldig godt rettssystem i Norge, og så har vi tenkt at dette er noe som kan styrke de gode tradisjonene. Det kan hende at domstolreformen fungerer noen steder, og da vil vi lytte til det.

– Vi åpnet for høring fordi vi vet at landet vårt er ulikt, og at det finnes flere ulike meninger og erfaringer, sier stortingspolitikeren.