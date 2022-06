HELSFYR: Stig Millehaugen ble sett på T-banestasjonen onsdag forrige uke. Politiet bekreftet torsdag at de har videoer av ham fra tirsdag denne uken, som ledet til pågripelsen.

Politiet: Stig Millehaugen hadde kontakt med flere personer på rømmen

Politiet sier de både fikk tips og fanget opp Millehaugen på kamera dagen før pågripelsen.

– Han har vært i kontakt med andre personer etter at han dro fra Trondheim, uten å gå i detalj på hvem og hvor, sier politiadvokat Børge Enoksen til VG.

Samtidig sier han at de ikke har siktet noen andre for medvirkning, og at det sånn det ligger an nå heller ikke er aktuelt.

En mann ble torsdag forrige uke pågrepet og siktet for bistand, men politiet har siden svekket mistanke mot ham.

Millehaugen ble pågrepet uten dramatikk rundt 10.30 onsdag i Østmarka, da han møtte på en patrulje på en grusvei.

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen (53) har vært etterlyst siden han uteble etter en seks timer lang permisjon fra Trondheim fengsel onsdag forrige uke.

På onsdag kveld ble han avhørt, og politiet sier han forklarte seg detaljert om både planer og hva han gjorde i dagene på rømmen.

Hans forsvarer Morten Furuholmen forklarte at Millehaugen skulle kjøpe fleecegenser da han ble pågrepet.

Han var innom var innom flere butikker i Oslo mens han var etterlyst, blant annet en sportsbutikk for å kjøpe hengekøye.

– Dette har vært en personlig reise, han har vært alene i skogen. Den reisen er avsluttet nå, sa Furuholmen på en pressebrief.

Millehaugen forlot Trondheim fengsel med en liten sekk, men på Oslo S ble han fanget på kamera med en stor tursekk.

Enoksen ønsker ikke å bekrefte om han har fått bistand til å skaffe sekken, reisen eller utstyr, men legger også til at dersom noen har bistått, er det ikke sikkert de gjør det med viten og vilje:

–Det er ikke sikkert at den eller de som hjelper, vet hva de hjelper med.

Stig Millehaugen blir overført til Ullersmo fengsel, ifølge NRK. Det er usikkert om den forvaringsdømte dobbeldrapsmannen skal sone videre der, eller flyttes til Ila, som er en forvaringsanstalt.

ONSDAG 1. JUNI: Millehaugen går ut av Oslo sentralbanestasjon med en stor tursekk. Hvor han fikk den fra og om han hadde den på seg da han ble pågrepet, ønsker ikke politiet å svare på.

Enoksen bekrefter at de lette etter Millehaugen i Østmarka blant annet på grunn av en video der Millehaugen ble observert i området dagen før pågripelsen:

– De var der fordi vi dagen i forveien fikk tips om at han var observert i området og de ble tips og fulgt opp, blant annet innhenting av video.

Han ønsker ikke å si nøyaktig hvor Millehaugen ble tatt på film, men sier at det er et område i nærheten av Østmarka, som ikke kan utelukke Haugerud.

Tipsene dagen før, de var avgjørende for neste steg og pågripelsen?

– Ja, det var de.

Politiadvokat Enoksen sier Millehaugen ikke er mistenkt i andre straffesaker mens han har vært på rømmen.