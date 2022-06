FØR PANDEMIEN: Kø foran passkontrollen på Oslo Lufthavn Gardermoen i september 2017. Avinor er ikke bekymrer for ferieutfarten fra norske flyplasser slik det ser ut nå.

Avinor om norske flyplasser: − Ikke bekymret for ferieutfarten

Etter to år med pandemi er sommertrafikken i ferd med å ta seg opp for fullt. Fredag ventes å bli en av de travleste dagene på norske flyplasser på lenge.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag begynner sommerferien for mange. Men flere uker inn i flyplasskaoset i Europa, er det fortsatt få løsninger for å håndtere de store mengdene passasjerer på de mest travle dagene.

Tidlig fredag morgen var det store køer på Gardermoen etter at røntgenmaskinene for skanning av bagasje var ute av drift.

Hele to av tre flyplasser i Europa oppgir at de venter mer forsinkelser enn vanlig i sommer – noe som kan få konsekvenser for reisende fra Norge.

– Det blir flere trafikktopper fremover. Vi ser for eksempel at fredag og søndag blir travle dager på Oslo Lufthavn og de andre større flyplassene, sier Kommunikasjonssjef Harald Nygaard Kvam ved Oslo Lufthavn.

Dette er de travleste dagene på Oslo Lufthavn, som står for det desidert største volumet, på starten av sommeren:

Fredag 17. juni forventes det 90.000 passasjerer.

Søndag 19. juni forventes det 95.000 passasjerer.

Fredag 24. juni forventes det 95.000 passasjerer.

Søndag 26. juni forventes det 97.000 passasjerer.

Kvam understreker at tallene er estimat som kan avvike noe både opp og ned.

– Må man ta noen ekstra hensyn disse dagene?

– Vi anbefaler at folk følger godt med på informasjon fra flyselskapet sitt. Vi gjør allerede alt vi kan på våre flyplasser for at alle får en god start på ferien. Vi har også forberedt oss godt, så vi er ikke bekymret for ferieutfarten fra norske flyplasser slik det ser ut nå, sier Kvam.

Flyplass-kaos i Europa

På forespørsel fra VG har Avinor delt de mest populære destinasjonene fra norske flyplasser i sommermånedene:

København

London

Amsterdam

Stockholm

Alicante

Listen viser antall tilbudte flyseter og ikke antall mennesker. De tre første på listen er gjerne knutepunkter og ikke endedestinasjon.

SCHIPHOL: Reisende venter utenfor Schiphol 3. juni. Køene har vært over fem timer lange på det meste.

En av verdens mest travle flyplasser, Schiphol i Nederland, varslet torsdag at de må kutte flere hundre flyginger i sommer. Tidligere i juni nektet KLM å ta med passasjerer til Schiphol.

Torsdag kveld opplyser direktør på Schiphol at flyplassen må begrense antall daglige passasjerer. I juli må tallet begrenses til 67.500, i august 72.500. Dermed må flere flyginger kanselleres.

Schiphol har ikke klart å ansette nok sikkerhetspersonell eller stuere etter coronarestriksjonene, samtidig som antall passasjerer øker raskt.

Det samme gjelder en rekke andre flyplasser i Europa, som Arlanda i Sverige.

På Kastrup i København var det lange køer i pinsen. Men flyplassen opplyste til E24 at de regnet med å ha nok personale på plass når sommerferien starter i slutten av juni.

I Spania har fagforeninger for flypersonell varslet streik fra 24. juni, dersom ikke lønnsvilkårene bedres. Særlig Ryanair vil bli påvirket av en eventuell sommerstreik.

Info Avinors ferieråd Følg med på informasjon fra flyselskapet ditt og flyplassen du reiser til/fra

Det er ekstra viktig i sommer å «ta av skylappene» litt når du reiser. Følg med på informasjon om oppmøte, regler og annet. Flyselskapet er de som vet aller mest om akkurat din reise. Ikke møt for tidlig

Det er ikke nødvendig å møte opp tidligere enn normalt, det kan derimot føre til opphopning i sikkerhetskontrollen og lange køer. Møt til den tiden flyselskapet ditt gir beskjed om, og blir det endringer i reisen din må du forholde deg til informasjonen du får fra flyselskapet du reiser med. Sjekk inn digitalt og lever bagasjen selv

De fleste flyselskap gir deg mulighet til å sjekke inn digitalt via en lenke på SMS. Dersom du sjekker inn digitalt har du billetten med deg i lommen hele veien, og du slipper å passe på en papirlapp.

Bagasjen kan du også sende av gårde selv, ved å skrive ut bagasjelappen på en av automatene i avgangshallen, og deretter levere den på selvbetjent bagdrop. Tar du Flytoget kan du skrive ut bagasjelappen allerede på toget.

Husk å ta vare på kvitteringen, som du finner ytterst på bagasjen, og ta godt vare på den. Resten av bagasjelappen festes godt på bagasjen før du sender den av gårde. Er du usikker kan du se etter våre Avinor-medarbeidere med gule gensere, de kan hjelpe med både stort og smått. Møt forberedt i sikkerhetskontrollen

Ha boardingkortet ditt klart i hånden, enten digitalt eller på papir. Ta ut laptop, kamera, nettbrett og legg alt flytende i en egen pose. Mobil og nøkler kan bli liggende i jakkelommen, men husk å ta av deg jakken. Les mer:

Reiser du kun med håndbagasje og har boardingkort er det bare å gå direkte til sikkerhetskontrollen. Ha boardingkortet ditt klart i hånden, enten digitalt eller på papir. Ta ut laptop, kamera, nettbrett og legg alt flytende i en egen pose. Mobil og nøkler kan bli liggende i jakkelommen, men husk å ta av deg jakken. Les mer: Praktisk informasjon om sikkerhetskontrollen Reiser du kun med håndbagasje og har boardingkort er det bare å gå direkte til sikkerhetskontrollen. Apper, apper og apper

Det føles kanskje ut som at mobilen din drukner i apper allerede, men det kan være lurt å laste ned et par ekstra apper før du skal ut å reise i sommer.

Med Avinor-appen kan du skrive inn flightnummer og få oppdateringer om akkurat din flyging. Du kan også sjekke ventetiden i sikkerhetskontrollen, og når du kommer hjem får du beskjed når bagasjen din havner på båndet.

I tillegg har de fleste flyselskaper sine egne apper. Disse gjør det enklere å følge med på din flyging. Du kan sjekke inn og få et digitalt boardingkort, du får beskjed om når det er på tide å gå til gaten og om eventuelle forsinkelser. Er kjæledyret med på reisen?

Det er mulig å ha med mindre dyr gjennom sikkerhetskontrollen og i kabinen, dersom flyselskapet ditt tillater dette. Sjekk med flyselskapet du reiser med for mer informasjon. Les mer: Det er mulig å ha med mindre dyr gjennom sikkerhetskontrollen og i kabinen, dersom flyselskapet ditt tillater dette. Sjekk med flyselskapet du reiser med for mer informasjon. Les mer: Tips om reiser med dyr Familiesluse

Reiser du med barn under tolv år kan du bruke familieslusen som finnes på et utvalg av flyplassene. Les mer: Reiser du med barn under tolv år kan du bruke familieslusen som finnes på et utvalg av flyplassene. Les mer: Gode tips til reiser med barn Vis mer

– Økt bemanningen

– Er det iverksatt tiltak på norske flyplasser for å sikre bemanning og ikke havne i samme situasjon som flere av de europeiske flyplassene?

– Avinor har brukt lang tid på forberedelser til denne sommeren, og vi har økt bemanningen der det er behov. Eksempelvis har Avarn, som drifter sikkerhetskontrollen på flyplassene, rekruttert flere vektere helt siden i fjor høst. Samtidig har Oslo Lufthavn økt bemanningen når det gjelder flyplasshjelpere, som er ute på gulvet og bistår reisende, og i operasjonssentralen som styrer flyplassen, sier Kvam.

Han forteller at Avinor har en løpende og god dialog med flyselskapene og handlingsselskapene. Sistnevnte står for blant annet innsjekking og bagasjehåndtering.

– I Norge er vi også heldige, fordi vi har hatt muligheten til å permittere folk under pandemien. Dette som følge av støtten fra staten og utvidede permitteringsmuligheter. I andre land har ikke alle vært like heldige, og det er ofte vanskelig og tidkrevende å hente inn folk igjen, der mange har mistet jobben, sier han.

FARE FOR STREIK: Det blir anslått at rundt 250 SAS-avganger og 45.000 reisende kan bli påvirket hver dag av en eventuell streik fra 29. juni.

SAS-krise

Tidligere i vår ble det kjent at det delvis norske flyselskapet SAS er i dyp økonomisk krise, noe som også kan påvirke ferieplanene til nordmenn som har tenkt å reise utenlands.

Kort forklart: Så langt i 2022 har selskapet hatt et underskudd på omtrent fire milliarder kroner, og de har allerede kansellert 4.000 avganger i sommermånedene.

Denne uken begynte meglingen mellom pilotforbundene i Skandinavia og SAS. Formelt sett møtes partene for å bli enige om tariffavtalene til pilotene, men den pågående restruktureringen og kostnadsinnstrammingene i SAS vil også ha innvirkning på forhandlingene, skriver NTB.

Dersom partene ikke blir enige innen midnatt 29. juni, er det lagt opp til at 900 SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark går ut i streik. Nyhetsbyrået TT anslår at en streik kan ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig.

I Norge har Norsk Flygerforbund varslet plassoppsigelse for 256 medlemmer, mens Parat vil ta ut opptil 170 medlemmer i streik hvis det ikke blir enighet.

Pressesjef Tonje Bjerve Sund i SAS beskyldte pilotene for å «konflikt fremfor forhandlinger» da streikevarselet kom i forrige uke:

– Dette viser en sjokkerende dårlig virkelighetsforståelse for hvilken situasjon SAS befinner seg i akkurat nå, sa hun til E24.

PÅSKEUTFARTEN: Fredag 8. april var det fullt av biler på E6 nordover ut fra Oslo.

Travle veier

I en ny undersøkelse gjennomført av Den Norske Turistforening, svarer tre av fire at de vil ta hele eller deler av sommerferien i Norge.

Halvparten av de spurte svarer også at de vil på fjelltur i sommer og 60 prosent svarer at de ønsker å gå fottur i skog og mark eller langs kysten i løpet av ferien.

Nils Karbø er avdelingsdirektør for Trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen. Han forklarer at «fellesferien» ikke er slik den en gang var.

– Folk reiser på forskjellige tidspunkter, og mange har nok en mer fleksibel arbeidshverdag som gjør dette mulig. Vi har ikke lenger de store utfartsdagene slik det var før, men ser veldig ofte at det er mye utfartstrafikk på fredager gjennom året. En ekstra topp ser vi gjerne ved inneklemte dager. Da velger mange å reise bort.

– Hvilke strekning er mest trafikkerte på sommeren?

– Vi forventer mest trafikk og risiko for kø ut av de største byene i dagene før helger etter skolestart. Også E18 sørover fra Oslo må en forvente mye trafikk og mulige forsinkelser. Her er det også en del veiarbeidsområder som det er viktig å være forberedt på. Sjekk gjerne vegvesen.no/trafikk for trafikkmeldinger på den strekningen du skal kjøre, sier han.

På disse strekningene ser Vegvesenet at det generelt er mye trafikk:

E6 fra Oslo mot Lillehammer

E18 fra Oslo mot Kristiansand

E6 fra Oslo mot Svinesund

E16 fra Sandvika mot Hønefoss (spesielt nå som det er store veiprosjekter på denne strekningen/Sollihøgda)

– På sommeren, med unntak av «fellesferien», er det høy aktivitet av vedlikeholdsarbeid, blant annet asfaltering, rekkverksarbeid og kantslått (ofte nattarbeid), så man bør være obs på dette og beregne god tid dit man skal. Man kan planlegge reiseruten sin på www.175.no, sier Karbø.

FERGEKØ: Man må regne med køer til fergene på populære feriedestinasjoner på Vestlandet og i Nord-Norge.

– Vær oppmerksom

Karbø trekker frem at det vil være køer på fergestrekninger – særlig ved populære feriedestinasjoner på Vestlandet og i Nord-Norge.

– Sommeren er en tid hvor det er mange ute på veiene, og noen har kanskje sin første tur med bobil eller campingvogn. Vær oppmerksom. Det er mange som skal besøke de samme stedene, så sett deg inn i reiseruten din på forhånd. Planlegg turen, tipser han.

Han trekker frem noen generelle råd:

Pakk bilen riktig.

Sikre løse gjenstander.

Ta pauser når du trenger det.

Hold køen.

De siste ukene har det skjedd alvorlige trafikkulykker der flere har omkommet.

Ifølge Karbø er det ingen spesifikke dager som peker seg ut som «ulykkesdager» i trafikken, men han understreker at det generelt er viktig med oppmerksomhet i trafikken.

– Vær forberedt på at andre trafikanter gjør uventede ting, ser på utsikt og kjører steder de ikke er kjent. Dette kan skape farlige situasjoner, sier Karbø.

– Har dere noen gode generelle råd til reisende i Norge i sommer?

– Planlegg turen godt, vær oppmerksom i trafikken, hold fartsgrensene og vis hensyn til andre. Ta deg god tid og stopp og hvil hvis nødvendig!