Solberg angriper regjeringen for milliarder til bøndene: − Kan oppleves som urimelig

OSLO SPEKTRUM (VG) Høyre-leder Erna Solberg sier at forskjellsbehandling kan gjøre at det norske folk vil oppleve det som urimelig at bøndene får milliardbeløp, mens andre grupper ikke får det.

Solberg sier at det går grenser for hvor mye finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal gi til bøndene i landbruksoppgjør-forhandlingene fremover.

– Regjeringen har tilbudt vel 30 prosent inntektsvekst til bøndene, før de begynner å forhandle. Det kan oppfattes som urimelig for andre grupper, som ikke opplever å få dekket kostnadene sine og som må forholde seg til et relativt normalt resultat av årets inntektsoppgjør, sier hun til VG.

– Du tenker på at folk flest får 3,7 prosent lønnsvekst, mens bøndene får alle krisekostnadene dekket samt tilbud om 30 prosent inntektsøkning?

– Ja, det har noe med proporsjonene å gjøre. Når regjeringen plukker ut akkurat bøndene og sier at de skal få veldig store milliardoverføringer, da kan det til syvende og sist gå ut over folk og bedrifter som har lån, fordi pengebruken kan legge press på renten.

30 000 kroner som start

Regjeringens tilbud i landbruksområdet er på 10,15 milliarder kroner.

Tilbudet vil gi bøndene et inntektsløft i 2023 på om lag 30.000 kroner per årsverk, beregnet ut fra tilbudet i fjorårets oppgjør. Kravet fra bøndene var 100.000 kroner i årslønnsvekst.

I tillegg tilbyr regjeringen seg å ta kostnadene bøndene har, for krisene som har rammet norske bønder, næringsliv og forbrukere.

– Regjeringen har dekket alle kostnadene knyttet til pandemi og økte kostnader knyttet til Ukraina-krigen, som har rammet bøndene. Det er greit, sier Solberg:

– Men når regjeringen i sitt første tilbud, altså før forhandlingene har startet, har gitt 30000 kroner, da vil jeg si at hele det gapet ikke kan bli lukket på ett år.

– Du sier at bøndene allerede har fått så mye at det ikke er noe mer å gi?

– Vi kan ikke løse alle problemene på en gang. Vi vet ikke om vi kommer til å stemme for det regjeringen ender med. Det vil resultatet av forhandlingene avgjøre.

Kritisk til oljepengebruk

Oljepengebruken bekymrer henne også.

– Da jeg leste det Vedum sa i VG tirsdag om at det kommer kutt i oljepengebruken, så ble jeg positiv. Men nå viser det seg at de ikke kutter, sier hun.

Regjeringen øker oljepengebruken med 30 milliarder kroner.

Men regjeringen viser til at oljepengebruken i utgangspunktet lå an til å bli 382 milliarder kroner i år, mens de foreslår 352,2 milliarder.

Vedum forsvarer også oljepengebruken ved å vise til at de ligger lavere enn Norges Bank har anslått.

– Når Norges Bank hadde sin pengepolitiske rapport i mars la de til grunn en pengebruk på 3 prosent, og vi har en pengebruk på 2,9 prosent.

Og oljeinntektene fortsetter å øke.

GIR GIGANTINNTEKTER: Oljeinntektene fra Sverdrup-plattformen og norsk sokkel er rekordhøye.

Norge får inn 933 milliarder kroner fra petroleumsvirksomhet i år, anslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett. Det er 646 milliarder kroner mer enn i fjor, skriver E24.

Oppgitt Vedum

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er oppgitt over Solberg.

– Med bakgrunn i de tallene som ligger der for norske matprodusenter så var det en inntektsnedgang på 60000 kroner fra i fjor til i år, sier han og angriper henne.

– At Solberg da angriper norsk matproduksjon og setter det opp mot andre grupper, når inntektsnivået for et årsverk i landbruket er 380 000 kroner, synes jeg er smått.

– Delvis latterliggjort

Han sier at han har opplevd at Solberg ikke har vært opptatt av matsikkerhet.

– Det har vært et tema som hun delvis har latterliggjort, blant annet når det var snakk om oppbygging av beredskapslagre av mat. Erna Solberg-regjeringen stoppet det.

– Og i de ulike jordbruksoppgjørene har hun opplevd som et problem og utgiftspost, i stedet for å se at det er en styrke å bevare norsk matproduksjon i Norge, legger han til.

– Trygghet for deg og meg

Han sier at de bruker 1.8 milliarder kroner i revidert budsjett, for å opprettholde norsk matproduksjon.

– Fordi vi mener det er riktig, blant annet fordi det har vært et av årene med størst uro i verdens matproduksjon. Det er en trygghet for deg og meg.