Bussgruppen på «Fjellstua 2022» har fått et saftig krav fra utleieren av lydanlegget på bussen.

Russebuss saksøkt for 1,5 millioner kroner

Bendik Hammer (19) er bussjef på «Fjellstua 2022» som brant i april. Nå har han fått et krav på 1,5 millioner kroner, fordi han signerte en leiekontrakt på vegne av gruppen.

Av Ivar Brandvol

– Det er et voldstomt krav. Vi så ikke for oss dette, sier bussjef Bendik Hammer til VG.

Han understreker at gruppen står samlet, og at de sammen har engasjert advokat.

For kort tid siden fikk Egersund-russen vite at DinBuss har stevnet ham for retten, med et krav på 1,5 millioner kroner. Utleiefirmaet, som formelt heter DINB AS, leide ut det store lydanlegget til bussen.

Bussen ble totalskadet. Politiet har henlagt saken.

Brant

Russebussen «Fjellstua» tok fyr og brant opp sent på kvelden 2. april, på fylkesvei 44 på Jæren.

Ingen personer ble skadet, men buss og alt utstyr ble totalskadet. Det var 25 personer om bord.

– Vi skulle kjøre fra hjemme i Egersund og inn til Stavanger for å møte andre russ. Da vi passerte Ege på Jæren, oppdaget sjåføren gnister bak bussen. Han stoppet med en gang og fikk alle ut, sier Bendik Hammer til VG.

Sjåføren så i speilet at det var gnister bak bussen. Kort tid etter var den overtent. Alle kom seg trygt ut.

Utleiefirmaet DinBuss hadde ikke forsikring på lydanlegget, som de hadde leide inn fra Nederland.

– Vi fikk opplyst at det ikke var mulig å få forsikring på slikt, og gikk ut fra at dette uansett var trygt for oss, sier Hammer.

Bussen brant på rulledag nummer to.

– Vi hadde gledet oss veldig. Bussen kjøpte vi privat fra et tidligere russekull. Da vi trengte lydanlegg, henvendte vi oss til DinBuss i Stavanger. De kunne hjelpe oss, forteller Hammer.

Russen hadde ansvarsforsikring på selve bussen, men den dekker ikke slike hendelser. Ingen forsikringsselskaper tilbyr kasko på russebusser, på grunn av risikoen.

Bussjef Bendik Hammer (19) på «Fjellstua 2022».

Han forteller anlegget besto av blant annet seks 28-toms basshøyttalere og 12 høyttalertopper. Til å drifte anlegget var det montert inn tre aggregater.

– Vi vet ikke hvordan brannen startet, sier han.

Selv om han står som ansvarlig, understreker han at det bred støtte i gruppen.

– Ikke lykkes med å finne forsikring

DinBuss skriver i en e-post til VG at de har tapt lydutstyr i brannen, men ønsker å presisere at de ellers ikke har noe med selve bussen å gjøre.

– Leid utstyr har gått tapt i brannen av en buss som ikke er DinBuss sin. Det er sendt stevning, og dette er nå en sak for domstolen. Av den grunn ønsker vi ikke å gå nærmere inn på dette per dags dato, skriver daglig leder Stepan Markin.

Han skriver videre at det ikke var deres firma som satte inn aggregatene i bussen, men at de plugget i ledninger som allerede satt i bussen.

– Vi har ikke lykkes med å finne et forsikringsselskap som ønsker å forsikre lydutstyr når det brukes i russebuss. Vi gjør våre kunder oppmerksom i dialog og kontrakt at utstyret ikke er forsikret, skriver Markin.

Russebussen tok fyr mens den kjørte mellom Egersund og Stavanger. Den var overtent på kort tid.

– Et voldsomt krav

Advokat Kamilla Silseth representerer russen.

Hun bekrefter at russen er saksøkt for cirka 1,5 millioner kroner av Dinbuss.

– Bussjefen er stevnet for retten av DinBuss, med et krav på om lag 1,5 millioner kroner, sier Silseth.

Hun opplyser at stevningen kom 29. april etter at russen sendte et brev til DinBuss.

Advokat Kamilla Silseth representerer russegruppen på Fjellstua 2022.

– Vi ba om dokumentasjon på hvem som hadde montert lydanlegget og strømtilførselen, og hva slags kompetanse og godkjenninger de hadde.

– Vi ba også om opplysninger om hva slags utstyr og materiale som hadde blitt brukt. Vi fikk aldri noe svar på disse spørsmålene.

I stedet gikk DinBuss rett til tingretten, sier Silseth.

Hun sier svaret på spørsmålene er viktig.

– DinBuss har sendt et voldsomt krav til russ på 19 år. Det er ikke avklart om DinBuss har noe ansvar for at brannen startet, men det er mye vi ikke vet om hvordan det voldsomme lydanlegget og aggregatet ble montert, sier hun.

Silseth vil nå sende tilsvar til tingretten og kreve svar fra DinBuss på hva slags dokumentasjon og godkjenninger de har for arbeidet som ble utført.

Avviser spørsmålene

DinBuss skriver til VG at de mener spørsmålene fra advokat Silseth ikke er relevante for saken:

– Det kan bekreftes at det ikke kreves noen bestemt type utdanning, sertifisering eller annen kompetanse for å gjøre dette. Det kan også bekreftes at det ikke gjelder noen spesifikke krav til utstyr for å utføre denne særdeles enkle koblingsjobben, skriver daglig leder Stepan Markin.

Din Buss sier også at lydteknikeren deres har mer enn 10 års erfaring fra lyd og scene.

Politiet henla saken i april:

– Saken blir henlagt. Sånn som vi ser det, er dette utenfor det en regner som en straffesak, uttalte seksjonsleder for etterretning og etterforskning ved politistasjonen i Egersund, Saleem Rana til Dalane Tidene.

Mange russ i konflikt med utleiere

VG har snakket med russ fra over 100 busser fra fjorårets russetid.

Russ fra over 80 av bussene forteller til VG at de endte i konflikt med dem som skulle hjelpe dem – særlig utleiere av buss, lyd og lys.

VG har fått tilgang til hemmelige kontrakter, regninger og Messenger-grupper der firmaene deltar. Dokumentasjonen viser:

Buss og utstyr leveres i dårlig stand til svært høye priser.

Russ som klager, blir presset med motkrav.

Etter russetiden får de sjokkregninger de ikke kjenner seg igjen i.

Sentralt i konfliktene står omstridte, hemmelige kontrakter.

VG har vist de hemmelige kontraktene til jurister, som reagerer sterkt.

