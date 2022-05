Støre om Ukraina-krigen på frigjøringsdagen: − Et angrep på demokratiet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) brukte talen sin under markeringen av frigjøringsdagen 8. mai på å minne om at det igjen er krig i Europa.

For 77 år siden kapitulerte Nazi-Tysklands militære styrker. Andre verdenskrig var offisielt over.

– 8. mai 1945 kunne folket vårt slippe jubelen løs og feire at fem lange år med okkupasjon var over, sier statsministeren i en tale under markeringen ved Akershus festning søndag.

– Det er kjernen i demokratiet vårt.

Selv om tanken på okkupasjon kan virke fjern i dagens Norge, er den russiske invasjonen av Ukraina en påminnelse om at demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet og er verdier man må kjempe for hver dag, sa Støre.

– Dette er verdier vi ikke kan ta for gitt som vunnet én gang for alle. De må forsvares igjen og igjen, sier han.

– Et angrep på demokratiet

Angrepet på Ukraina er i strid med folkeretten, sier Støre under talen.

– Det russiske angrepet er ikke bare et angrep på en nabostat. Det er også et angrep på demokratiet. Norge fordømmer dette angrepet på det sterkeste.

– Norge er ikke part i denne konflikten, men vi sier klart ifra: Ukraina har rett til å forsvare sitt folk og sin selvstendighet.

– Derfor er Norges utenriksminister mens vi møtes her, i Kyiv for å gjenåpne den norske ambassaden og markere dagen der.

Den norske ambassaden i Kyiv stengte midlertidig 24. februar, samme dag som russiske styrker invaderte Ukraina. Søndag er utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på plass i den ukrainske hovedstaden for å gjenåpne ambassade.

Støre til VG: Må ikke senke terskelen for Norge blir neste

– Det er et sterkt politisk signal, sier Støre om gjenåpningen av ambassaden til VG etter talen.

– Dette er Ukraina, et veldig forskjellig land fra Norge, men ethvert land i Europa har rett til å finne en løsning på konflikter ved forhandlingsbordet, ikke ved krig.

– Hva legger du i at det er Norges plikt til å bidra til å hjelpe i denne konflikten?

– Det er et valg vi må ta når et naboland angripes på den måten. Hvis vi sier at, vel, vel, det var deg, men det angår egentlig ikke oss, så senker vi jo terskelen for at dette kan bli nordmenn, sier Støre.

– Jeg tror historien har lært oss at stormakter kan ty til sånne virkemidler som det å gå til invasjon av et naboland. Russland viser jo her en opptreden og en måte å håndtere naboskap på som vi som nabo må markere veldig tydelig imot.

– Når vi nå støtter Ukraina er det fordi vi støtter den kampen for frihet.

– Som om hele Norge skulle legge på flukt

I talen på Akershus festning minnet Støre om at over 5 millioner ukrainere har lagt på flukt siden krigens start.

– Det er som om alle i Norge skulle forlatt landet på disse tre månedene, sier statsministeren.

Samtidig som Støre taler ved Akershus festning, kjemper russiske og ukrainske styrker en hard kamp om kontrollen av stålverket Azovstal i Mariupol – siste skanse før Russland kan erklære full kontroll over den strategisk viktige ukrainske havnebyen.

I et intervju med VG sier de siste gjenværende ukrainske soldatene som boltrer seg inne i stålverket at de har ingen planer om å overgi seg.

Mandag, 9. mai, feirer Russland «Seiersdagen», dagen da Den røde armé nedkjempet hæren til Nazi-Tyskland. Dagen er en merkedag i den russiske kalenderen og feires med pomp og prakt over hele landet.

Det er knyttet stor spenning til hva den russiske presidenten Vladimir Putin vil si under den storstilte militærparaden på Den røde plass i Moskva, fordi det vil gi en pekepinn på hva han planlegger i Ukraina.