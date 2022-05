Politibetjent om Kongsberg-angrepet: Var forberedt på å skyte

BUSKERUD TINGRETT (VG) Patruljelederen som var på jobb da Espen Andersen Bråthen gikk til angrep, sier at hun var forberedt på at hun kunne skyte noen på jobb for første gang.

Det var to patruljer på jobb i Kongsberg da de dramatiske meldingene om angrepet i byen kom 13. oktober i fjor.

Patruljelederen forteller i retten torsdag at hun ikke forstod hva de stod ovenfor da de første nødmeldingene ble ringt inn.

– Jeg tenkte: Hva er det vi står ovenfor nå? Er det noen som leker? Er det en leke-pil og bue? Det var ingen av oss som helt skjønte omfanget av det vi kom til å møte, sier politibetjent Anette Skullestad i retten.

Begge patruljene rykket ut, og kjører alene mot Coop da hun får en telefon på vakttelefonen. Det er Rigoberto Villaroel, politikollegaen som nettopp har blitt skutt i skulderen med pil.

– Han sa vi måtte komme fort, men at vi måtte være forsiktige. Han sier at han har blitt skutt. Da skjønner jeg alvoret, sier Skullestad.

VITNET: Politibetjent Anette Skullestad var en av dem som rykket ut etter meldingene om angrepet i Kongsberg.

Info Dette er saken Espen Andersen Bråthen står tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler begått 13. oktober i fjor. Flere av drapene skjedde innendørs, hjemme hos ofrene. Påtalemyndigheten har varslet at de vil legge ned påstand om tvungen psykisk helsevern fordi de mener at Bråthen var psykisk syk og utilregnelig under angrepet. Onsdag var første gang offentligheten fikk høre Espen Andersen Bråthens forklaring om angrepet. Han avbrøt imidlertid sin forklaring før rettsdagen var over. Da retten ble satt torsdag, sa Bråthen at han heller ikke da ønsket å fortsette sin forklaring. Vis mer

Var redd

Hun kaster seg på sambandet og sier at alle patruljer må ikle seg fullt verneutstyr. Kort tid senere iverksettes Plivo-instruksen - «pågående livstruende vold» - iverksatt. Det innebærer at det fremste målet er å «nøytralisere» gjerningspersonen.

De to patruljene fikk da beskjed om å ta på av alt utstyr før de gikk til aksjon.

Den første patruljen gikk derimot inn i butikken uten verneutstyr, men var bevæpnet med en MP5 og en pistol.

Skullestad sier at hun var på vei til Coop Extra da hun fikk vite at de to kollegaene hennes var blitt skutt etter inne i butikken.

– Da tenker jeg for første gang at jeg kanskje må skyte noen på jobb, sier hun, og forteller at hun var redd.

– Mest ekstreme jeg har vært borte i

Politiets innsatsleder, Vidar Guldbrandsen, fortalte tidligere torsdag om dramatiske scener.

– Det er det mest ekstreme jeg har vært borte i, når det gjelder omfang og skadede og innsats. Det er ikke ofte vi rykker ut til folk som bevisst skader andre i det omfanget her.

INNSATSLEDER: Vidar Guldbrandsen.

Han sier at han på et tidspunkt ba om at det måtte sendes mye helseressurser til stedet.

– For jeg tror det kan bli stygt det her, med mye skadede personer, sier han at han tenkte.

Han forteller at de to politifolkene som kom først til stedet, ble beskutt med piler.

– Etter noen minutter sier de at de blir beskutt med piler. De sier pilene suser rundt hodene deres og at det er vanskelig å lokalisere ham.

Det ble tidligere torsdag vist frem videoer av at de to politifolkene blir skutt etter med to piler av Bråthen inne i butikken, før de to trekker seg ut av lokalene.

Fikk beskjed om å ta på «alt utstyr»

Espen Andersen Bråthen forlater på dette tidspunktet Coop og beveger seg mot Hyttegata.

Info Sentrale tidspunkter 18.12: Politiet får første nødmeldingen om at en person skyter mot folk med pil og bue på Coop Extra. En av de som blir truffet, og skadet, er en politimann i sivil som er i butikken på fritiden.

18.17: Politiet erklærer at det er en PLIVO-hendelse – «pågående livstruende vold». Dette innebærer at politiet skal aksjonere umiddelbart for å hindre at menneskeliv går tapt.

18.18: Første politipatrulje ankommer utenfor Coop Extra. Patruljen er bevæpnet og går rett i innsats. Inne i butikken møter patruljen på Bråthen. Patruljen blir beskutt og må søke dekning – to ganger.

18.22: Video viser at andre patrulje er på plass, og at en tjenesteperson bærer ut verneutstyr til første patrulje rett på innsiden av Coop Extra. Bråthen da kommet seg ut av butikken og skutt på folk i Myntegata, før han fortsetter mot Hyttegata.

18.47: Etter en desperat jakt på gjerningsmannen, melder politipatruljene at Bråthen er pågrepet. Vis mer

Statsadvokat Andreas Christiansen lurer på hvilke taktiske vurderinger som ble gjort i forbindelse med dette.

Guldbrandsen sier at deres fremste prioritet er å nøytralisere gjerningsmannen.

– Hvor lang tid skal man bruke? spør Christiansen.

– Det var vanskelig å vite hvor mye utstyr de skal ha på seg før de dro i butikken. Det er en vurdering de tar, selv om jeg sa alt utstyret skulle være på før de gikk inn i butikken. Det er ikke sikkert at de fikk med seg, det er mye støy på sambandet og adrenalin hos oss også, sier Guldbrandsen, og legger til:

– Man kan velge å bruke to, tre minutter på å ta på seg utstyr, men da er man to, tre minutter senere fremme på butikken. Jeg sa også at det er mulig å kjøre på ham med bil for å stoppe ham.

Mens politiets ressurser på stedet driver klappjakt på gjerningsmannen, ringes de ned av nødmeldinger.

Men det tar tid før forsterkningene ankommer Kongsberg.

Klokken 18.41 kommer de første meldingene om at det pågår alvorlige scener i Hyttegata, forteller innsatslederen.

– Når klokka er så mye har det kommet 3-4 patruljer fra Drammen. De kjører inn i Hyttegata sørfra, sier han.

Omkring ett minutt etter innsatslederen selv er på stedet, er det noen som har en observasjon av gjerningsmannen i Hyttegata.

– Da er det tre, fire politifolk som løper etter ham, inn i et portrom. Klokken 18.47 får jeg høre på sambandet at han er pågrepet.

Han forteller at det blir meldt på sambandet at gjerningsmannen skal ha sagt at han er alene om handlingene og uttalt at det var jihad.

Guldbrandsen sier at deres fokus etter pågripelsen var å lokalisere de skadde. Han sier at flere av dem var så hardt skadet at har fort forstod at det ikke var håp.