TAUS: Hans Sverre Sjøvold vil ikke svare VG på spørsmål om redegjørelsen som han ga til Justisdepartementet i 2019 om våpen han hadde oppbevart i flere år.

Brøt straffeloven – men beholdt sikkerhetsklareringen

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold beholdt landets høyeste sikkerhetsklarering, selv om han ble straffet for brudd på loven. Hvordan det skjedde, får hverken Stortinget eller offentligheten vite.

– Flere medlemmer antyder nå at PST-sjefen blir behandlet annerledes enn de på gulvet i politietaten, sier Ørjan Hjortland, leder i fagforeningen Politiets Fellesforbund Vest.

De siste dagene er han blitt kontaktet av flere politiansatte som spør hvorfor Sjøvold har beholdt sikkerhetsklareringen.

– De antyder en forskjellsbehandling.

PST-sjefen har en stilling som krever sikkerhetsklarering «på nivå strengt hemmelig, Cosmic Top Secret og plettfri vandel».

Hvis Sjøvold mister klareringen, mister han samtidig jobben.

Årsaken er at stillingen krever tilgang til den samme graderte informasjonen som resten av medarbeiderne i PST, forklarer jusprofessor Hans Petter Graver.

Ifølge sikkerhetsloven vektlegges egenskaper som «pålitelighet, lojalitet og dømmekraft» når en person skal sikkerhetsklareres.

– Politifolk undrer seg over hvilke vurderinger som er gjort i forhold til Sjøvold, sier Ørjan Hjortland.

– Prosessen rundt sikkerhetsklarering og autorisasjon er et veldig lukket system. Man får ikke innsyn, noe som fratar oss muligheten til nødvendig kontroll med beslutninger som tas.

FORSKJELLSBEHANDLING: Ørjan Hjortland, leder i fagforeningen Politiets Fellesforbund Vest.

30. oktober 2019 avslørte VG at den tidligere politimesteren i Oslo hadde oppbevart skytevåpen ulovlig i flere år.

Umiddelbart startet Spesialenheten for politisaker etterforskning.

Daværende justisminister Jøran Kallmyr skrev i en e-post til VG:

«Når det gjelder sikkerhetsklareringsspørsmålet, er det noe som må vurderes når Spesialenheten har avklart faktum i saken».

For å fortelle hva som skjedde videre i Justisdepartementet, må vi først forklare to begreper:

En sikkerhetsklarering vurderes av direktoratet Sivil klareringsmyndighet. Den må du ha for å kunne få en sikkerhetsautorisasjon.

En sikkerhetsautorisasjon er nødvendig for å få tilgang til de hemmeligstemplede dokumentene. For PST-sjefen er det Justisdepartementet som avgjør autorisasjonen.

Sommeren 2020 ila Spesialenheten Sjøvold en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen.

Hva ville det gjøre med autoriseringen og sikkerhetsklareringen?

VG ba i 2020 om intervju med den nye justisministeren, Monica Mæland. I stedet kom svar fra kommunikasjonsavdelingen:

«Departementet anser ikke at denne saken gir grunnlag for å endre autoriseringen. Autoriseringen ble vurdert da saksforholdet ble kjent – og det har ikke fremkommet informasjon som tilsier at autoriseringen endres».

Jøran Kallmyr var justisminister da «saksforholdet ble kjent». Han kjenner ikke til at det ble gjort en ny vurdering av autoriseringen.

– Det er ukjent for meg, sier han i dag.

TIDLIGERE JUSTISMINISTER: Jøran Kallmyr ba Sjøvold forklare seg om våpnene i november 2019.

Unnlot å fortelle

Søndag bekreftet departementet overfor VG at Sjøvold ikke fortalte om våpnene under autorisasjonssamtalen før han tiltrådte en av landets mest betrodde stillinger i juni 2019.

En autorisasjonssamtale holdes jevnlig for å fastslå om departementet har den nødvendige tillit til at Sjøvold er sikkerhetsmessig skikket til jobben.

– Er det noe annet jeg bør vite om? var et av spørsmålene Sjøvold fikk.

Den som spurte, var ekspedisjonssjef Unni Gunnes i Justisdepartementet.

VÅREN 2019: Ekspedisjonssjef Unni Gunnes gjennomførte autorisasjonssamtalen med sin tidligere kollega.

De to er tidligere kolleger fra Justisdepartementet – der begge jobbet som ekspedisjonssjefer i 2010.

– Hva tenker du om at du ikke fikk informasjon om våpnene fra PST-sjefen?

– Nei, det har jeg ingen kommentarer til. En autorisasjonssamtale foregår slik den gjør, og jeg har ikke synspunkter på et hypotetisk spørsmål, svarer Gunnes.

– Men er dette opplysninger som bør fremlegges i en autorisasjonssamtale?

– Igjen, det blir spekulasjoner.

– Du kan ikke svare på om man bør fortelle om våpen?

– Jeg forventer i en autorisasjonssamtale, når vi har disse spørsmålene, så følger vi disse spørsmålene, og enten jeg er den som blir autorisert eller jeg autoriserer, så svarer vi gjerne på spørsmålene.

– Hvis man har hatt våpen oppbevart i skap og skuffer på kontoret, så bør man fortelle om det i denne typen samtale?

– Det kommer helt an på situasjonen.

– Man kan også la være å fortelle om det?

– Ja, igjen ... det kan man vel?

Under gjennomlesning av uttalelsene sine, ønsker ekspedisjonssjefen å understreke:

– Vi som autoriserer kan ikke forhindre at noen lar være å fortelle. Som sagt forventer jeg at det svares på spørsmålene som stilles i en autorisasjonssamtale.

KLARERER: Direktør Gudmund Gjølstad i Sivil klareringsmyndighet sier de har klarert Sjøvold.

Vil ikke snakke om Sjøvold

Direktør Gudmund Gjølstad i Sivil klareringsmyndighet mener også at våpen bør opplyses om i en autorisasjonssamtale.

– På generelt grunnlag: Vi både oppfordrer til det og mener det er riktig at man informerer om alle saker som kan være relevant i vurderingen av sikkerhetsmessig skikkethet, sier Gjølstad.

– Er våpen en slik sak?

– Det kan det være.

Gjølstad gjør det klart at han ikke kan svare på konkrete spørsmål som Sjøvold.

VG spør derfor ambassadør Kim Traavik, som ledet utvalget som skrev forslaget til ny sikkerhetslov.

– Det må være opplagt at man bør fortelle om et straffbart forhold i en autorisasjonssamtale?

– Det er det Gjølstad også sier, så vidt jeg forstår. Jeg tror de fleste vil mene at det er naturlig å ta opp slike ting.

– Egen lov for Kong Salomo?

Frode Nilsen er talsperson for «Gruppen av militært tilsatte med klareringsutfordringer».

Både i forhold til pålitelighet og dømmekraft ser han mulige brister i forhold til sikkerhetsklareringen av Sjøvold-saken.

STILLER SPØRSMÅL: Frode Nilsen synes det er vanskelig å forstå Sjøvold-saken.

– Det er et betimelig spørsmål: Er det en sikkerhetslov for Kong Salomo og en annen for Jørgen hattemaker? spør han.

Ansatte i Forsvaret, Utenriksdepartementet og politiet har kontaktet ham etter å ha mistet sikkerhetsklareringen.

– Årsaken kan være inkassotrøbbel, men PST-sjefen fikk beholde sin klarering selv om han oppbevarte våpen på kontoret?

Andre har erfart hvor lett det er å miste sikkerhetsklareringen, ifølge Nilsen:

– Rot i privatøkonomien. Det er på det nivået der.

Han forteller om en mann som unnlot å opplyse om en fartsbot – og en annen som ikke fortalte at en nærstående slektning var bøtelagt for oppbevaring av en liten mengde narkotika.

– Det fant de ut av, og han mistet klareringen, sier han og presiserer:

– Det var ikke på grunn av narkotikaen. Det var fordi det ble tolket som et forsøk på unndra informasjon. Men er det ikke det PST-sjefen også har gjort?

Sjøvold oppbevarte tre skytevåpen i skap og skuffer på kontoret i syv år før leverte dem fra seg.

Da VG avslørte saken første gang i oktober 2019, sa Sjøvold at han hadde oppbevart våpnene i «godkjente skap».

– Sikkerhetsloven skal ikke skille, hverken posisjon eller person, sier Nilsen.

Kun PST-sjefen har innsyn

Sivil klareringsmyndighet har ansvaret for å gjennomføre sikkerhetsklareringen for Justis- og beredskapsdepartementet. De klarerte Sjøvold i oktober 2020 – fire måneder etter at PST-sjefen fikk bot av Spesialenheten.

14 dager senere ble han på ny autorisert av Justisdepartementet.

Direktør Gjølstad sier han ikke kan belyse saksbehandlingen eller oppklare hvilke vurderinger som ble gjort rundt Sjøvolds våpenoppbevaring.

Kun PST-sjefen har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, opplyser Gjølstad.

– Det betyr at offentligheten og Stortinget ikke får innsyn i grunnlaget for at Sjøvold har beholdt sikkerhetsklareringen?

– Det er riktig. Stortinget har oppnevnt et eget kontrollutvalg som fører kontroll med vår saksbehandling på vegne av Stortinget.

– Kan du svare generelt: Hvordan kan en høyt betrodd person bli straffet for ulovlig besittelse og oppbevaring av skytevåpen i syv år og samtidig beholde sikkerhetsklareringen?

– Sivil klareringsmyndighet gjør en helhetlig vurdering av sikkerhetsmessig skikkethet i tråd med sikkerhetsloven. Vi undersøker detaljene rundt det enkelte forhold, før vi gjør en samlet vurdering av det som taler til både gunst og ugunst for personen.

JUSTISTOPPER: PST-sjef Hans Sverre Sjøvold, justisminister Emilie Enger Mehl og politidirektør Benedicte Bjørnland.

Flere hundre nordmenn mister hvert år sikkerhetsklareringen. 744 personer ble nektet eller gitt begrenset sikkerhetsklarering bare i 2020, ifølge et innsyn VG har gjort.

I PST er Sjøvold den øverste ansvarlige for autoriseringen av egne ansatte.

Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund forstår at det reises spørsmål ved om PST-sjefen er behandlet annerledes.

Forbundet hans har bistått i flere saker der ansatte har mistet sikkerhetsklareringen.

– Ut fra det jeg har lest i mediene, skjedde det på grunn av mindre alvorlige forhold enn det Sjøvold ble straffet for, sier Bongo.

VG har spurt Hans Sverre Sjøvold om han fortalte om våpnene under tidligere autorisasjonssamtaler, da han jobbet i henholdsvis Justisdepartementet og som politimester i Oslo.

Kommunikasjonsavdelingen i PST formidler at Sjøvold ikke ønsker å svare.

Flere ganger de siste ukene har VG bedt justisminister Emilie Enger Mehl om intervju og departementets håndtering av våpensaken.

Hun har ikke ønsket å stille.