Søker etter person etter funn av tom båt

En tom båt funnet drivende i Oslofjorden, utenfor Tønsberg, har ført til et stort søk etter en person som fryktes å ha havnet i sjøen.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det skriver Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge på Twitter mandag morgen ved 09-tiden.

Den er ifølge dem muligens kommet drivende fra Tønsberg/Bolærne mot Rauer, sørøst for Tønsberg.

– Et større søk er iverksatt av HRS, skriver de videre på Twitter.

Første melding om båten kom klokken 08.04 fra trafikksentralen i Horten, opplyste Eric Willasen ved Hovedredningssentralen til VG like over klokken 09.

– Vi har nå ressurser på stedet, båten har drevet i land på Rauer og er tatt hånd om. Motoren ble bekreftet i gang, sa han og fortsatte:

– Det er indikasjoner på at noen kan ha falt over bord. Båten er førerløs og med motoren i gang, det kan tyde på at den kan ha vært i bruk og folk var om bord, og at vedkommende kan ha falt over bord.

Klokken 10.00 opplyser HRS til VG at en mobiltelefon ble funnet i båten.

– Politiet gjør undersøkelser med utgangspunkt i telefonen for å se om de kan finne ut noe mer, sier kommunikasjonsrådgiver Anja Kristin Bakken.

Hun legger til at det er forholdsvis greit vær i området og at sikten er god.

– Har dere kommet i kontakt med eier av båten?

– Det har jeg ikke informasjon om for øyeblikket, sier hun.

En redningsskøyte, en båt fra Røde Kors, politi og helikopter deltar i søket.

Politiet mener å vite hvem eier er.

– Vi har en sterk mistanke om hvem eieren er, men vi har verken forsøkt eller fått tak i eieren. Vi har det på tapetet, men er litt i startfasen, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til VG klokken 10.12.

– Hvorfor har dere ikke forsøkt å ringe eier?

– Vi har akkurat fått tips om hvem det kan være. Jeg kan ikke gi ytterligere detaljer om hva vi har gjort og ikke.