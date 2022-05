SØKER: Et storstilt søk foregår mandag i Oslofjorden etter at en person ble meldt savnet da en båt ble funnet tom med motoren i gang.

Mann savnet etter at tom båt ble funnet drivende

En tom båt funnet drivende i Oslofjorden utenfor Tønsberg har ført til et stort søk etter en mann i 70-årene som fryktes å ha havnet i sjøen. Søket har nå skiftet fokus fra sjø til land.

– Eier av båten er nå savnet, sier Anja Kristin Bakken i Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

Til VG opplyser politiet at det er familien til en mann i 70-årene har meldt ham savnet i forbindelse med funnet av båten. I 17-tiden mandag var han fortsatt ikke funnet.

– Søk er fremdeles pågående, og det er ikke gjort funn. Nå fokuseres søket inn mot holmer og småøyer i området, sier redningsleder Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge til VG klokken 16.55 mandag ettermiddag.

Hovedfokuset for søket har dermed skiftet fra sjø til land. Det er fremdeles håp om å finne mannen i live, sier redningslederen.

– Så lenge det er en redningsoperasjon, så ligger det et håp om at man kan finne vedkommende i live, sier Hagen.

Vedkommende er ifølge politiet hjemmehørende i Tønsberg-regionen.

Sist familien hadde kontakt med mannen, var i 22-tiden søndag kveld.

HRS oppga tidligere mandag at det er noen teorier om at mannen har pleid å være ute og fiske i fjorden, og at dette var ganske vanlig.

Indikasjoner på fall over bord

Det var ved 09-tiden at Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) på Twitter meldte at en snekke ble funnet drivende uten fører.

Den var ifølge HRS muligens kommet drivende fra Tønsberg/Bolærne på vestsiden av Oslofjorden mot Rauer på østsiden av fjorden.

Første melding om båten kom klokken 08.04 fra trafikksentralen i Horten, opplyste Eric Willasen ved Hovedredningssentralen til VG like over klokken 09.

– Vi har nå ressurser på stedet, båten har drevet i land på Rauer og er tatt hånd om. Motoren ble bekreftet i gang, sa han og fortsatte:

– Det er indikasjoner på at noen kan ha falt over bord. Båten er førerløs og med motoren i gang, det kan tyde på at den kan ha vært i bruk og folk var om bord, og at vedkommende kan ha falt over bord.

Funn av mobiltelefon

Klokken 10.00 opplyste HRS til VG at en mobiltelefon ble funnet i båten.

– Politiet gjør undersøkelser med utgangspunkt i telefonen for å se om de kan finne ut noe mer, sa kommunikasjonsrådgiver Anja Kristin Bakken da.

Hun la til at det var forholdsvis greit vær i området og at sikten var god.

En redningsskøyte, en båt fra Røde Kors, politi og helikopter deltar i søket.

I en oppdatering på Twitter mandag ettermiddag, opplyser Brannmester Trond Abrahamsen at det er foretatt søk i området rundt Ekornholmen, Hvaløy og Gåsøy, samt sørsiden av Bolærne.

– Videre har vi hatt overflateredder svømmende i et aktuelt område med grunt vann for å sikre grundig søk, sier brannmester Trond Abrahamsen i uttalelsen.

Operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt bekrefter mandag ettermiddag at politiet fremdeles er involvert i redningsaksjonen, men at HRS koordinerer aksjonen.

– Vi bistår med strandsøk. Vi benytter frivillige fra Røde Kors, Norske redningshunder og Norsk Folkehjelp, sier Reite til VG i 17-tiden mandag.