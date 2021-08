NYTT FORSLAG: Leder i MDG, Une Bastholm, sier Senterpartiet og Frp er Norges mest klimafiendtlige partier. Nå åpner hun for å støtte en ren Arbeiderparti-regjering for at Sp ikke skal få makt. Foto: Frode Hansen

MDG vil stoppe Vedum – tilbyr støtte til ren Ap-regjering

MDGs Une Bastholm vil støtte en ren Ap-regjering, og frir til en allianse med Rødt og SV. Men hun får en kald skulder fra Jonas Gahr Støre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Leder i Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm, kommer nå med et nytt alternativ for å få Arbeiderpartiet til å lukke døren for Senterpartiet i regjering.

– Det er opp til Arbeiderpartiet om de velger et samarbeid med Senterpartiet eller en regjeringskonstellasjon som vil være mye bedre for barn og ungdoms fremtid og klima. Det mener vi kun er mulig om Ap holder Sp utenfor, og heller går for en Arbeiderparti-regjering med støtte fra SV, MDG og Rødt, så vi kan prioritere klima, miljø og barn, sier Bastholm til VG.

– Dere ønsker altså å tilby deres støtte til en ren Ap-regjering?

– Ja, jeg tenker at det for oss er vel så lett å få gjennomslag for viktig miljøpolitikk med en ren Ap-regjering enn en regjering med Senterpartiet. Vi har et historisk løft vi må gjøre for klima, natur og dyr, og det tror jeg blir vanskeligere med Ola Borten Moe som olje- og energiminister.

SKAL UTESTENGES: Jonas Gahr Støre vil ha med seg både Sps Trygve Slagsvold Vedum og SVs Audun Lysbakken i regjering. MDG vil stoppe Vedum. Foto: Marit Hommedal / NTB

Siste måling: Mangler tre mandater

– Hvor sannsynlig er dette alternativet?

– På den siste nasjonale målingen manglet tre mandater for et flertall bestående av Arbeiderpartiet, med støtte fra MDG, Rødt og SV. Det ser jeg på som helt realistisk. Vi er avhengige av at vi får nok gjennomslag for klima, natur og dyr. Dette er et historisk viktig valg for barnas fremtid, sier hun.

Målingen ble gjort av Norstat for Dagens Næringsliv 30. juli. Da fikk MDG, SV og Rødt til sammen 17,6 prosent oppslutning og 32 mandater. Til sammenligning fikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV 92 mandater til sammen.

SIER NJET: Jonas Gahr Støre sier nei til MDGs invitasjon. Han sier at Aps eneste plan er en flertallsregjering med Ap, Sp og SV. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kald skulder fra Ap og Rødt

Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser MDGs invitasjon.

– Arbeiderpartiet har ett alternativ i dette valget. Det er en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, Sp og SV, sier Støre til VG og legger til:

– Hvis vi kan få støtte for politikk fra andre partier så er det fint, men det alternativet mener jeg har muligheten for å få flertall og vi har muligheten til å bli enige om de viktige sakene, sier han.

FASJONABEL SOFA: Bjørnar Moxnes møtte fredag pressen på Bristol i Oslo, et av byens bedre hoteller. Han serverte enorme skattekrav, ikke champagne. Foto: Frode Hansen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener også at MDGs plan er dårlig.

– Det er store ulemper både med en ren Ap-regjering og en Ap/Sp-regjering. Den forrige rene Ap-regjeringen, Stoltenberg I, var den mest-privatiserende regjeringen noen sinne, sier Moxnes og viser til blant annet sykehusreformen og pensjonsreformen.

– Og så er det store ulemper med en Ap/Sp-regjering som Vedum vil ha, som vil gi makt og innflytelse til partiet Høyre, sier han.

STRIDENS KJERNE: Trygve Slagsvold Vedum får ingen støtte fra MDG, som har en ny plan for å stenge ham ute fra regjeringskontorene etter valget. Foto: Rodrigo Freitas

SV åpen for alle

SV-leder Audun Lysbakken sier de er positive til å samarbeide med de fleste på rødgrønn side.

– Vi vil ha bredt rødgrønt samarbeid, og er positiv til samarbeid med både Ap, Sp, Rødt og MDG. Vi er den samlende kraften på rødgrønn side, sier Lysbakken til VG.

– Nå er ikke tiden for å lukke dører til noen, og det sier vi til både Sp og MDG. Først må vi ha valg. Når vi ser hva slags flertall vi får er det tid for å sette seg ned og forhandle, sier han.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke fornærmet.

– Det må Bastholm få lov til å mene. Senterpartiet og MDG ser svært ulikt på flere saker, for eksempel i avgiftspolitikk og hvordan vi må bruke naturressursene for å skape arbeidsplasser rundt i hele Norge. Skal vi få en jordnær og god politikk er en regjering med Senterpartiet og Ap det klart beste, skriver han i en sms til VG.