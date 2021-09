Regjeringen gir grønt lys for å vaksinere 12–15 åringer

I tillegg varsler statsminister Erna Solberg om nok en utsettelse av trinn fire i gjenåpningsplanen: – Vi feilberegnet, sier statsministeren om smitteøkningen.

– Situasjonen nå er uforutsigbar, og mange barn er igjen for mye borte fra skolen. Det var ikke sånn vi skulle ha det nå, sier statsminister Erna Solberg under torsdagens pressekonferanse.

Hun påpeker at smitteøkningen den siste uken er klart høyest i aldersgruppen 13–19 år.

– Ytterligere åpning nå, gir risiko for mer smitte. Vi feilberegnet hvordan vi kunne klare å drive skolene med den mer smittsom deltavarianten, fortsetter Solberg.

Hun kunngjør samtidig at regjeringen har bestemt at barn og unge mellom 12 til 15 år nå skal få tilbud om vaksine. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose, i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet.

– De faglige rådene er at 12-15-åringene får flere fordeler enn ulemper ved en vaksinasjon. Det har vært avgjørende for regjeringen. Nå er det mye smitte blant barn og unge, og vaksine vil bidra til at også denne gruppen får en mer normal hverdag, sier statsminister Erna Solberg.

Hun understreker samtidig at vaksinering av barn vil være frivillig, og det er foreldrene som får det siste ordet.

ORIENTERER: Statsminister Erna Solberg holder pressekonferanse om coronasituasjonen med helseminister Bent Høie.

Videre kunngjorde Solberg følgende:

Gjenåpningsplanen trinn fire utsettes, og landet blir dermed stående på trinn tre

Kommuner bør innføre gult nivå hvis det fører til at barn kan være mer på skolen

Regjeringen vil ønsker å vurdere om coronasertifikatet først skal bli grønt når man har hatt to doser

Regjeringen vil snart endre karanteneplikten slik at bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære må i karantene

– Selv om vi nå blir stående på trinn 3, er vi på vei til en normal hverdag med økt beredskap, sier statsministeren.

Hun påpeker at den viktigste faktoren for videre gjenåpning, er ambisjonen om at 90 prosent av voksne skal bli fullvaksinert.

– Vi kan komme dit mot slutten av måneden, men det er data, og ikke dato, som avgjør dette, tilføyer hun.

Endring av karanteneplikt

Regjeringen beholder TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) slik den er nå, men planlegger å gå over til justert TISK om kort tid etter at det har vært dialog med kommunene og statsforvalterne om innholdet og når det bør tre i kraft.

– Justert TISK innebærer blant annet å endre karanteneplikten slik at den kun omfatter hustandsmedlemmer og tilsvarende nære, sier Høie i en pressemelding torsdag.

Rutinemessig smittesporing vil bare omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Den smittede selv eller andre, for eksempel foresatte, skolen eller idrettslaget, tar kontakt med øvrige nærkontakter om at disse bør la seg teste.

– Justert TISK vil tre i kraft når kommunene er klare, sier Høie.

Stigende smittetrend

Onsdag ble det registrert 1640 nye smittetilfeller i Norge. Det er 304 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er 1336.

Det er også det nest høyeste smittetallet som har blitt registrert på én dag i løpet av pandemien. Tirsdag ble det satt ny smitterekord med 1785 registrerte tilfeller, som er den fjerde daglige smitterekorden registrert siden forrige onsdag.

Den nasjonale smittetrenden er ifølge VGs beregning stigende, med 99 kommuner med stigende smittetrend.

Andelen positive tester var sist uke den høyeste siden starten av pandemien: 4,7 prosent av de 184.169 testene som ble gjennomført i uke 34 var positive, ifølge VGs oversikt.

Kritikk etter smittekaos på skoler

Onsdag innrømmet FHI-direktør Camilla Stoltenberg at gjenåpningen av skolene ikke gikk etter planen – blant annet fordi de ikke fikk hurtigtester raskt nok.

Siden skolestart har flere kommuner slitt med større smitteutbrudd blant barn og unge. Stoltenbergs uttalelse kom etter at flere kommuner slo alarm om at de sliter med å følge opp testing, smittesporing og vaksinering samtidig.

For å avlaste sprengt kapasitet i kommunene, har skoler og barnehager måtte bruke mye tid på smittesporing

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) sa til VG onsdag at regjeringen har tett dialog med kommunene, og ga i forrige uke råd om å prioritere vaksinering først, deretter testing, etterfulgt av smittesporing av husstandsmedlemmer og til slutt smittesporing av øvrige nærkontakter.

– Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at kommuner som har mye smitte kan sette skoler og barnehager på gult nivå. Kommunene kan også anbefale bruk av munnbind og hjemmekontor.