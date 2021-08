Regjeringen vil endre oljeskatten

Regjeringen varsler større endringer i petroleumsskatten.

En rekke statsråder avbrøt sine planer tirsdag ettermiddag og dro til Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet, som er et fast pressekonferansested:

Finansminister Jan Tore Sanner (H), olje- og energiminister Tina Bru (H), klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Før det hadde partene i arbeidslivet blitt innkalt til Finansdepartementet for å bli forhåndsinformert.

Det skjedde klokken 1830.

– Vi gjør dette fordi det er riktig. Norsk sokkel er over i en moden fase og ifølge Finansdepartementets egne beregninger vil produksjonen mer enn halveres mot 2050. Da må vi sikre at lønnsomme prosjekter skal kunne bygges ut, mens ulønnsomme prosjekter ikke bygges ut, sier Jan-Tore Sanner.

– Endringene vil innebære at skattevilkårene for oljesektoren blir vesentlig strammere enn i de midlertidige ordningene vi innføre i forbindelse det dramatiske oljeprisfallet i fjor, og virker mer nøytralt på investeringene enn i den ordinære ordningen vi har hatt i mange år. Samtidig legger vi til rette for at selskapene skal få forutsigbare rammevilkår, sier Jan-Tore Sanner.

– Rent konkret foreslår vi at reglene om avskrivninger og friinntekt i særskatten for petroleumssektoren fra 2022 erstattes med umiddelbar utgiftsføring av investeringer, en såkalt kontantstrømskatt. Dette er den samme modellen som vi i fjor innførte for vannkraftsektoren og som ble vedtatt av et bredt flertall i Stortinget, sier Tina Bru.

Hovedpunktene i omleggingen: - Investeringskostnader (§3b-driftsmidler) utgiftsføres umiddelbart i særskatten. Utgiftsføringen erstatter dagens avskrivninger og friinntekt. Endringen gjelder kun nye investeringer, og ikke investeringer omfattet av de midlertidige reglene. - Skatteverdien av nye underskudd i særskatten utbetales i forbindelse med skatteoppgjøret. I høringsnotatet bes det om innspill om behov og forsvarlig utforming av en pantsettelsesordning for underskuddsutbetalingen. - Som overgang til nye regler utbetales skatteverdien av fremført underskudd og ubenyttet friinntekt fra tidligere år, både i særskatten og selskapsskatten. - Beregnet selskapsskatt gjøres fradragsberettiget i særskattegrunnlaget, og særskattesatsen økes derfor teknisk fra 56 pst. til 71,8 pst. • I selskapsskatten fjernes leterefusjon og opphørsrefusjon, og underskudd vil fremføres uten rentetillegg. Vis mer

Petroleumsskattesystemet har vært omdiskutert i lang tid og flere partier ønsker å avvikle hele industrien. Det mener Tina Bru er en dårlig idé.

- Dette handler ikke om klima- og miljøpolitikk. Dette er finanspolitikk – den kjedelige, men viktige delen av det vi gjør. Vi vil med dette sikre at lønnsomme prosjekter bygges ut, mens ulønnsomme prosjekter ikke bygges ut, som forøvrig alltid har vært et mål. Å stenge norsk sokkel over natten vil ikke gjøre verden grønnere, men gi Norge milliarder mindre å bruke på en bedre skole til barna våre, et godt helsevesen og tryggere veier over hele landet, sier Tina Bru.

- Vi skal videreutvikle norsk olje- og gassnæring, og selv om dette blir noe strammere, er noe av det viktigste for selskapene på norsk sokkel er forutsigbare rammevilkår. Jeg mener derfor det er viktig å avklare allerede nå hvilket skattesystem vi skal ha for investeringer på norsk sokkel når de midlertidige skattereglene gradvis fases ut. Jeg håper derfor at det kan bli bred politisk enighet om en omlegging til kontantstrømskatt slik vi nå foreslår, sier olje- og energiminister Tina Bru.