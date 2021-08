RASER MOT MYNDIGHETENE: Bjørn Sigurd Hjetland, lokallagsleder i Utdanningsforbundet Bærum, mener skoleelever ofres under pandemihåndteringen.

Kritisk til grønt nivå i skolene: − Regler laget av dobbeltvaksinerte folk med hjemmekontor

Sammenfallet mellom den fjerde smittebølgen og innføring av grønt nivå for skolene, skaper frykt og frustrasjon blant skoleansatte, mener ledere i Utdanningsforbundet.

Av Silje Kathrine Sviggum

– Hverken foresatte, elever eller lærere klarer å forstå hva helsemyndighetene og regjeringen tenker på når de setter grønt nivå, sier Bjørn Sigurd Hjetland, lokallagsleder i Utdanningsforbundet Bærum, til VG.

Han er – i likhet med flere fylkesledere VG har snakket med – opprørt over situasjonen etter at grønt nivå ble innført nasjonalt fra skolestart.

Fra 16. august kan skoleelever under 18 år teste seg ut av karantene. Nærkontakter av smittede skal teste seg, men fortsette å gå på skolen inntil testsvaret foreligger.

– Ved å innføre grønt nivå nasjonalt får smitten løpe løpsk blant barn og unge, mens dobbeltvaksinerte voksne beslutningstagere løper rundt og later som om verden er som vanlig. Det er den ikke. Barn og unge er redde hver dag, sier Hjetland.

– Uforståelig

Han er rystet over myndighetene som han mener gambler ikke bare med folks fysiske helse, men med psyken til allerede hardt pressede skoleelever.

I Hjetlands kommune Bærum ble flere videregående skoler og ungdomsskoler satt til gult nivå tirsdag 31. august.

– Det er uforståelig hvordan dobbeltvaksinerte, middelaldrende mennesker med hjemmekontor kan fatte beslutninger som er så urettferdige for barn og ungdom. Slik situasjonen er nå, blir det ungdommene selv som må ta vurderingen og konsekvensene av å gå på skolen, sier Hjetland.

Han mener den lokale valgfriheten i praksis er begrenset, og at selv om enkelte kommuner har innført gult nivå i skolen, er det den nasjonale beslutningen som setter tonen.

– Kommunene forholder seg lojalt til det som er vedtatt nasjonalt og vegrer seg for å fatte lokale forskrifter. Vi må få tilbake de gamle karantenereglene frem til vi har kontroll på situasjonen. Karantene og kohorter både motvirker stress og redsel blant barn og unge og vil bidra til å holde smittenivået lavere, mener Hjetland

Skremt over politikerne

Lokallagslederen i Bærum mener at særlig videregåendeelever settes i en krevende skvis mellom regelverk og smittefrykt.

– Går de på skolen, får de corona. Blir de hjemme, stryker de i fag. Det er en håpløs situasjon. Jeg er helt skremt over valget ungdommene i realiteten har fått av regjeringen, sier Hjetland.

At grønt nivå er innført nettopp av hensyn til skoleelever, kaller han «tull».

– Det er patetisk å høre politikerne si at dette er gjort for å skjerme barn og unge.

– Hva burde de etter din mening ha gjort?

– Selv om kommunene kan endre fargenivå, fungerer det ikke i praksis. Kommunene vegrer seg og venter altfor lenge. Politikerne må også begynne å snakke med barn og unge. Ikke fatt beslutninger før dere vet hva barn og unge selv ønsker, tordner Hjetland.

– Det fremstår uansvarlig og ulogisk at elever skal fortsette å gå på skolen frem til de har testet positivt. Gang på gang gjør de jo nettopp det, og da kan de ha smittet mange i mellomtiden.

– Frustrerte og forbannet

Sentralt melder Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, om store forskjeller rundt om i landet.

KONTAKTES AV LÆRERE: – Å teste seg ut av karantene fungerer ikke. Det blir høyt fravær både blant lærere og elever, og et krevende puslespill fordi lærerne har andre karanteneregler enn elevene, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.



– Noen kommuner er ikke forberedt på å stille opp med testregimet som trengs for den nye ordningen. Det er også vanskelig å få tak i hva de faktiske reglene er og hvordan de skal praktiseres, sier Handal på telefon til VG.

– Lærerne er frustrerte og enkelte er forbannet. Flere er usikre på reglene og hva det innebærer når de skal bistå elevene med selvtesting. De føler at de etter halvannet år med krise fortsatt ikke har det de trenger for å håndtere situasjonen. En del er redde for smitte. Alle lærere er fortsatt ikke fullvaksinert. Det er en ekkel situasjon å være i.

– Krevende og uoversiktlig

Fylkeslederne i Vestland og Viken forteller om frustrasjon blant medlemmene. Det samme gjør Aina Beate Skjefstad Andersen, fylkesleder i Utdanningsforbundet Oslo.

– Situasjonen er krevende og uoversiktlig, sier Skjefstad Andersen til VG.

– Den høye smitten medfører stor uro. Reglene passer ikke med terrenget. Mange ledere melder om en hektisk og vanskelig skolestart og oppgaver mye knyttet til økt smitte og smittesporing, samt håndtering av bekymrede elever. Det er vanskelig å tilrettelegge for god og trygg undervisning.

KREVER KLARERE RETNINGSLINJER: Aina Beate Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo.

Oslo-fylkeslederen sier at noen elever velger å være hjemme fordi de er utrygge, andre holdes hjemme av bekymrede foreldre.

– Man skal drive skolene som om man ikke hadde en pandemi, men det er ikke mulig. Skolelederne våre får mye tolknings- og forvaltningsansvar knyttet til smittevernreglene, samtidig som de skal opprettholde et normaltilbud for elevene. Dette går ikke i hop, sier Skjefstad Andersen.

Melby: – Riktig med grønt nivå

Kunnskapsminister Guri Melby er forelagt kritikken og svarer VG på e-post.

– Fra slutten av mai i år har det vært opp til kommunene å velge tiltaksnivå. Jeg mener det var riktig av statlige myndigheter å kommunisere at tiltaksnivået burde være grønt såfremt ikke de lokale forholdene tilsa et strengere nivå. Vi skal ha møter med organisasjonene og fylkeskommunene denne uken for å lytte til hvordan ting oppleves, skriver Melby til VG.

– Vi ser nå at smitten øker kraftig blant barn og unge og smittesporingsarbeidet er under press. Samtidig blir barn og unge sjelden alvorlig syke og vaksine gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom også etter dose én. Vi tåler derfor et høyere smittetrykk nå.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Kunnskapsminister Guri Melby, her fotografert under åpningen av Venstres valgbod i Spikersuppa, Oslo, 10. august.

Melby påpeker at myndighetene har forlenget unntaket i fraværsgrensen for videregående skoler ut september, og deretter vil foreta en ny vurdering.

– Hvorfor mener Kunnskapsdepartementet at grønt nivå er det beste nasjonalt nå som fjerde smittebølge skyller over landet?

– Smitteverntiltak skal være forholdsmessige og ikke være strengere enn nødvendig. Selv om smitten har skutt fart, er smitten fortsatt lav flere steder. Fra 27. mai i år gikk vi bort fra nasjonalt bestemt tiltaksnivå i skolene. Siden den gangen har det ligget til lokale helsemyndigheter å bestemme tiltaksnivået ut fra trafikklysmodellen, svarer Melby.

– Jeg har fortsatt mest tro på at vurderingene bør tas lokalt. Valg av nivå bør også sees i sammenheng med hva som gir mest tilstedeværelse på skolen for elevene.

– Hva vil du si til elever som frykter for å få corona selv og for å smitte andre, men likevel følger reglene og går på skolen ved mistanke om corona inntil de får beskjed om at testen er positiv?

– Vi baserer våre tiltak på råd fra helsemyndighetene. Det skal være trygt å gå på skolen både for elever og ansatte. De aller fleste elever får milde sykdomsløp og vaksinen beskytter generelt godt mot alvorlig sykdom, skriver Melby i sitt svar.

Videre presiserer hun at det er smittetrykk i samfunnet og at barn kan bli smittet både på skolen, hjemme og på fritiden.

– Også fullvaksinerte voksne og unge må regne med at de kan bli smittet og smitte andre, avslutter Melby.