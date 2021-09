TREKKER SEG: – For meg er det mye viktigere å markere avstand til det ekstreme høyre, sier Ola Elvestuen (V).

Elvestuen boikotter Motvind Norge-markering

Men Arbeiderpartiet, SV, MDG og Senterpartiet skal fortsatt delta på arrangementet som beskyldes for å lefle med høyreradikale tendenser.

Bellona-leder Frederic Hauge rykket torsdag ut i VG og oppfordret til boikott av Motvind Norges demonstrasjon mot vindkraft utenfor Stortinget på lørdag.

Bakgrunnen for Hauges appell er organisasjonens påståtte koblinger til høyreradikale Alliansen.

Oppfordringen gikk direkte til partitoppene som er invitert til å holde taler på demonstrasjonen – Trine Lise Sundnes (LO og Ap), Rasmus Hansson (MDG), Ola Elvestuen (V), Kirsti Bergstø (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Per Olaf Lundteigen (Sp).

Etter det har Venstre-topp Ola Elvestuen bestemt seg for å ikke stille opp på markeringen til Motvind Norge.

– Som liberal politiker er det mye viktigere for meg å markere en tydelig motstand mot det ekstreme høyre enn å presentere vår egen vindkraftpolitikk.

Han ber organisasjonen Motvind Norge om å rydde opp i det som kan virke som en sammenblanding med den radikale høyresiden og trekke opp en grense som er «mye tydeligere».

STAND: Elvestuen sier han har andre arenaer for å snakke om Venstres vindkraftpolitikk. – I stedet vil jeg helt sikkert være på stand i Spikersuppa, hvis noen ønsker å vite hva vi mener om vindkraft, sier han.

– For meg er det viktig å understreke at alle organisasjoner har et ansvar for en tydelig avstandtagen og markering ovenfor det ekstreme høyre.

Han legger til at han aldri har støttet Motvind Norges kamp mot vindkraft, men hadde tenkt å delta for å presentere Venstres vindkraftpolitikk.

Motvind Norge-leder Eivind Salen har innrømmet at det var en «tabbe» å invitere Alliansen-leder til vindkraftdemonstrasjon på Buheia i Agder.

Senere har Motvind Norge publisert en politisk erklæring som blant annet sier at de er en demokratisk organisasjon som er mot diskriminering.

I en epost til VG, skriver Motvind Norge-nestleder John Fiskvik at Motvind Norge torsdag kveld har hatt styremøte og enstemmig vedtok følgende uttalelse:

«Motvind Norge beklager at Alliansen i det hele tatt ble invitert til Camp Buheii 6.-8.august 2021, og vi beklager dessuten at vi har vært for trege og ikke tilstrekkelig klare i vår avstandtagen i etterkant.»

– At enkelte destruktive krefter forsøker å koble Motvind Norge til ekstreme organisasjoner er like urimelig som usant, men føyer seg inn i rekken av systematiske forsøk på å skade eller ødelegge Motvind Norge, skriver Fiskvik.

Boikotter ikke

Rasmus Hansson vil gjøre det helt tydelig at MDG er et parti som har nulltoleranse for fascistiske eller sterkt høyreradikale tendenser.

Men vindkraftmotstandere har Hansson mye til felles med. Han ser det som helt naturlig at MDG deltar på et arrangement som er kritiske til vindkraft.

– Men er det grunn til å tro at de lefler med høyreradikalisme vil ikke jeg eller MDG være en del av det. Jeg kommer til å sjekke nærmere opp i det, og vurdere demonstrasjonen før jeg tar stilling til om jeg skal delta, sier Hansson.

SPIKERSUPPE: Lundteigen nærmest føyser vekk anklagene mot arrangøren. – Det er ikke mer suppe å koke på denne spikeren, sier han.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener denne problemstillingen er helt fjernt fra hva Senterpartiet står for.

– Vi har ingen fellesnevner med Alliansen, og vi stiller opp i alle fora som arrangeres av organisasjoner som ikke er rasistiske.

Han har ikke noe behov for å ta avstand for arrangørene av markeringen.

– Senterpartiet er et radikalt miljøparti på demokratisk grunn, som står for forvalteransvaret. Vi må kunne møte i sånne demonstrasjoner når vi er enige i å sette et kritisk søkelys på vindkraft på land.

DELTAR: Kirsti Bergstø (SV) deltar under forutsetning om de forsikringene hun har fått av arrangøren.

SV-nestleder Kirsti Bergstø har vært i kontakt med arrangørene og sier hun har fått en klar forsikring om at Motvind Norge tar avstand fra Alliansen.

– Det er en forutsetning for vår deltagelse på lørdag. Jeg ville aldri deltatt hvis Alliansen var invitert, sier hun.

Hun kjenner ikke til noen eksempler på koblinger mellom Motvind Norge og Alliansen. Det må i hvert fall Motvind Norge svare for, mener hun.

Det er avgjørende for Bergstø at arrangørene har beklaget at Alliansen var invitert til demonstrasjonen mot Buheia vindkraft, og at det skyldtes at de ville invitere samtlige partiet i valgkretsen.

GODTATT: Moxnes legger vekt på at Motvind Norge tar avstand fra ytterliggående synspunkter, partier og organisasjoner.

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt, skriver følgende i en SMS:

– Rødt er ikke bare mot rasering av naturen, vi er krystallklare motstandere av høyreekstrem ideologi. Det var åpenbart en tabbe av Motvind Norge å invitere Alliansen til et arrangement i Agder. Jeg ser at Motvind Norge nå uttaler at «vi selvfølgelig tar klar avstand fra enkelte ekstreme og ytterliggående synspunkter, partier og organisasjoner. Herunder Alliansen», og at de ikke er velkomne på Motvind Norges arrangementer i framtiden. Etter denne klargjøringen ser jeg ingen grunn til å boikotte lørdagens demonstrasjon.

SIGNAL: Trine Lise Sundnes (AP, LO) mener det å trekke seg vil være å sende ut feil signal.

Trine Lise Sundnes, 4.-kandidat for Arbeiderpartiet i Oslo, skriver i en SMS at hun forstår Hauges poeng, men er ikke enig med ham.

Hun har lest erklæringen fra Motvind Norge og oppfatter den som utvetydig.

– Motvind tar skarp avstand fra det Alliansen står for, slik vi selvsagt gjør i Arbeiderpartiet. Skulle vi trekke oss, ville det være et signal om at vi beskylder vanlige folk som engasjerer seg mot vindkraft, for å lefle med høyreradikale krefter. Det ville vært absurd, og så lenge arrangørorganisasjonen så tydelig tar avstand i sin uttalelse, mener vi det er riktig å delta, skriver Sundnes.