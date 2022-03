KJENT BAKER: Morten Schakenda startet Bakeriet i Lom i 2004.

Bakeren Morten Schakenda (55) er død

Den kjente bakerne Morten Schakenda er død, 55 år gammel. Han sovnet stille inn mandag kveld etter lengre tids sykdom.

Det skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Schakenda startet Bakeriet i Lom i 2004, som ble veldig populært for sine bakverk.

Den kjente bakeren har vært åpen om kreftsykdommen, etter at han i 2011 fikk påvist uhelbredelig lungekreft. Han levde med diagnosen i over 10 år, og jobbet på bakeriet så lenge han orket, forteller Magnus Valentin Hansen til VG.

Schakenda ble berømt for sine saftige brød og boller.

Hansen ble ansatt som daglig leder ved Bakeriet i Lom i 2020. Han beskriver Schakenda som en inspirasjon for alle som har jobbet på bakeriet gjennom årene.

– Han har vært en stor inspirasjon for alle som har jobbet der bare ved å være seg selv. Det er kjempetrist at han er død.

– Skapte en suksesshistorie

Ordfører i Lom, Bjarne Eiolf Holø, sier til Gudbrandsdølen Dagningen at Schakendas bortgang er et stort tap for hele bygda.

– Det er trist. Mine tanker går til familien som har mistet Morten. Vi i Lom har mistet en markant person som har gjort mye for kommunen i de årene han har virket her. Med bakeriet skapte han en suksesshistorie ingen hadde turt å tro på da han lanserte ideen. I dag er det et landemerke som alle skal besøke. Det har skaffet Lom en ny, stor attraksjon som har satt oss enda mer på kartet. Det har også gitt bygda vår sårt tiltrengte arbeidsplasser, sier han til GD.