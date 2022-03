Opplysninger til VG: Hadia Tajik har bedt om å gå av

Hadia Tajik har bedt om å gå av som arbeids- og sosialminister, ifølge VGs opplysninger.

Det skjer etter at VG sist søndag avslørte hvordan Tajik i 2006 fikk skattefri pendlerbolig basert på en en leiekontrakt hun aldri tok i bruk.

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) holder en pressekonferanse nå klokken 14.

Statsråden sier selv at hun hadde «en intensjon» om å leie kjellerleiligheten, før hun fant ut at hun heller skulle bo hos foreldrene. Hun har oppgitt at hun hadde månedlige utgifter hos foreldrene.

Tajik opplyse ikke arbeidsgiver om at hun ikke benyttet seg av leiekontrakten.

Flere politikere har krevd tydeligere svar fra Tajik. Frp-leder Sylvi Listhaug har blant annet sendt henne 20 spørsmål hun vil ha svar på.

Dette er saken:

Da Ap-nestlederen Hadia Tajik (Ap) søkte om sin første pendlerbolig i 2006, fikk hun beskjed om at hun måtte skatte av den fordi hun ikke hadde andre boligutgifter.

Da sendte hun inn en leiekontrakt for en kjellerleilighet i Rogaland til Statsministerens kontor. Denne kontrakten ble imidlertid aldri brukt.

Tajik bodde altså aldri i kjellerleiligheten, selv om hun meldte flytting i folkeregisteret.

Ap-nestlederen har selv opplyst at hun pendlet til foreldrene sine, og at hun betalte boutgifter der. Hun har på den andre siden ikke kunnet dokumentere disse boutgiftene.

Her kan du se en tidslinje over Tajik-saken: